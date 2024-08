La 9ª de Beethoven en María Pita, en A Coruña, con la OSG: Claves para disfrutarla

Concierto de la Sinfónica de Galicia el sábado 17 de agosto en Maria Pita. Sinfonía nº 9 en re menor, op. 125 de Ludwig van Beethoven. Coro de la OSG. Rosalía Cid, soprano. Carmen Artaza, mezzosoprano. Matteo Ivan Rasic, tenor. Gabriel Rollison, barítono. Roberto González-Monjas, director.

Las claves

Roberto González-Monjas, el director titular de la OSG. El director de los ocho mil gestos con la batuta será el encargado de "traducir" y dar vida a una partitura que Beethoven concluyó hace exactamente 200 años

El Coro de la OSG. Para un coro esta sinfonía no sólo es un reto si no también un aliciente de los que gusta ser partícipe y será una prueba de fuego para darlo todo ante el público coruñés

El cuarteto solista. Una oportunidad única de disfrutar, escuchando juntos y por separado, los distintos tipos de voces en que se encuadran los cantantes y los coros: soprano y tenor, voces más agudas de mujeres y hombres respectivamente y sus respectivas voces más graves mezzosoprano y barítono

La OSG. Una de las citas que más disfrutan los músicos de la orquesta por el emblemático lugar que viste el concierto con una de las obras más grandes del repertorio que dominan y en la que todos sus solistas pueden lucirse

En 1770 nace el genio de Bonn, como es conocido Beethoven, el cual siempre pareció vivir entre dos mundos: por un lado su famosa sordera que le causó una depresión y aislamiento y por otro el de iniciar desde el clasicismo el comienzo y tránsito al romanticismo. Es para muchos el compositor más grande de la historia de la música, con el permiso de Johan Sebastian Bach, claro.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001 (nuestra Torre de Hércules lo fue en 2009), sin duda es esta novena sinfonía la obra maestra de la música clásica y quizás la más conocida, al menos el famoso momento del "himno" u Oda a la alegría sobre el poema de Friedrich Schiller que aparece en el 4º y último movimiento.

También conocida como Sinfonía Coral, por utilizar el coro, fue la última sinfonía compuesta por Beethoven, aunque no su última composición, y fue estrenada en 1824 en Viena, ciudad en la que fallece 3 años después. Se escribe que tras esta interpretación se retiró de la vida pública debido a su frágil salud y una vida agitada a la par que atormentada.

La novena es una composición que ha influido en el devenir de la composición con "pasajes" que aún hoy en día sorprenden y que suenan futuristas, sin poder ubicarlos temporalmente. Está estructurada en 4 movimientos o partes: 1º Allegro ma non troppo, un poco maestoso (rápido aunque no mucho, un poco misterioso); 2º Molto vivace (muy rápido); 3º Adagio molto e cantabile (lento y muy cantado o expresivo); 4º Finale (no expresa velocidad, si no que es el movimiento conclusivo).

Los tres primeros movimientos ya muestran una grandeza inusual para la época, pero es el cuarto movimiento lo que la diferencia del resto. El ansiado y reconocido tema del himno a la alegría es fácilmente reconocido y lo introducen los violonchelos y contrabajos casi al principio del 4º movimiento.

A partir de ahí quedan 20 minutos trepidantes hasta el final que no querrás que acaben nunca. Luego serán el barítono y el coro, que aparece por primera vez, los que continúen y después el resto de las voces. Una pequeña marcha turca instrumental da paso al tenor solo con el coro. Después la espectacular entrada del coro con el famoso himno a la alegría y a disfrutar hasta el final.

No pierdas detalle de...

Aunque de una belleza absoluta, es una composición larga y a veces este tipo de repertorio puede "cansar" al oyente poco avezado. Personalmente me ayuda mucho agudizar el oído e intentar visualizar quien está tocando en cada momento la melodía u observar a un grupo concreto, por ejemplo violonchelos, y escuchar que están tocando debajo de la melodía que tocan los violines.

Lo que más puede hacer disfrutar al oyente, aparte de los solistas, es el director. Ver todos los gestos que realiza para que los músicos interpreten qué tipo de sonido quiere, el carácter que desea o el vibrante pulso que quiere establecer tanto a orquesta como a coro para llevarlos por ese vaivén de emociones que transmite esta sinfonía es algo que no hay que perderse.

Sabías que…

La decisión de que la duración estándar de los CD fuera de 74 minutos fue debido a que el presidente de Sony quería que cupiese entera y sin cortes la novena de Beethoven en un solo disco.

Curiosidades

Michael Jackson utilizó la parte coral del 4º movimiento en el comienzo de la versión coral de Will You Be There. Pues sí, uno de los momentos más espeluznantes de la novena es la parte donde canta el coro en el último movimiento y Michael Jackson no se cortó un pelo a la hora de incorporar tal cual dicha parte como introducción a su famosa canción. Te recomiendo que escuches la versión coral de dicha canción en la que la utiliza.

Un poquito de pedagogía... Seguro que te has preguntado

op. es la abreviatura de opus, que significa el número de orden de composición, en el caso de esta sinfonía es la composición nº 125 de Beethoven, u op. 125 ello ayuda a situarla en un cierto contexto musical. Cuanto más alta indicará un cierto grado de madurez en la composición.