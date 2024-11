El refrán gallego basado basado en un animal que el resto de España no entiende: es muy popular

El refranero popular gallego refleja la sabiduría popular, la cultura y la idiosincrasia de una tierra que alberga increíbles rincones aún por descubrir. Es un recurso con un gran poder comunicativo que se ha transmitido durante décadas de generación en generación y de boca en boca. Galicia tiene mucha retranca y algunos de los refranes más conocidos describen situaciones o sentimientos desde el humor.

En pocas palabras reflejan experiencias de vida, relaciones humanas y vínculos con la naturaleza y el entorno rural. De hecho, uno de los refranes gallegos más característicos (y que es considerada una auténtica joya lingüística) es 'Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale', que viene a decir que por muy importante que sea una amistad, hay que tener cuidado para que no se aprovechen de uno.

La vaca es el animal protagonista de este refrán que también hace un guiño al rural gallego. Desde tiempos inmemoriales una de las preguntas más recurrentes en Galicia es que si hay más vacas que personas. La respuesta, lógicamente, es no. Como puede comprobarse en los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), en nuestea Comunidad hay un total de 524.340 vacas, de las cuales 304.930 son de ordeño.

Hasta el año pasado una curiosa cuenta de X (antes Twitter) llamada @cantasvacashai publicaba a diario el número de vacas que había en los concellos de Galicia y cuantas le correspondía a cada habitante. Un bot generaba a través de su propia base de datos estos mensajes automáticos que eran difundidos a diario. El último tuit fue publicado en junio de 2023, si bien la cuenta todavía tiene miles de seguidores (y algunos de ellos siguen preguntando dónde están las actualizaciones del número de vacas).

Hablando de vacas y expresiones populares en Galicia, el refranero popular también recoge 'Outra vaca no millo', que en castellano equivale a 'Otro que tal baila' y da a entender, según explica la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que una persona se parece a otra en un vicio o en una cualidad, "no digna de encomio por lo general". Outra vaca no millo también puede significar lo mismo que "éramos pocos y parió la abuela", dando a entender que a una situación problemática se suma una nueva provocada por otra persona.

Refranes populares en Galicia

'Nunca choveu que non escampara' es otro refrán muy popular en la región. Al igual que la expresión 'Malo será', tiene una connotación de positivismo, ya que viene a decir que en momentos complicados siempre hay luz al final del túnel y que todo mejorará.

Por otra parte, la expresión 'Mexan por nós e hai que dicir que chove' se utiliza para decir que alguien se está mofando de nosotros y aún así nos dice que es imaginación nuestra, mientras que 'Morra o conto' se emplea principalmente en discusiones y debates para zanjar un tema que ya no tiene más recorrido. 'Polo pan baila o can' puede traducirse por 'el perro baila por el pan' y 'Ser máis listo que un allo' se utiliza para referirnos a alguien que es muy listo.