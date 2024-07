Los conciertos al aire libre regresan esta semana a Santiago con el ciclo Atardecer no Gaiás

El mes de julio trae consigo uno de los eventos más esperados del verano en Compostela: el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás. Durante los meses de julio y agosto, la Cidade da Cultura acogerá los conciertos de más de 15 artistas para amenizar las jornadas estivales.

Todas las actuaciones serán gratuitas y tendrán lugar los jueves y viernes, a las 21:00 horas, en la Praza Central del Gaiás. Una oportunidad para disfrutar de la música en directo yde las espectaculares puestas de sol. El ciclo de conciertos arrancan este jueves 4 y se prolongarán hasta el 30 de agosto.

Los conciertos de julio

El ciclo musical arranca este jueves 4 de julio, con el concierto de Lucho RK, una de las voces reconocidas en la escena de la música urbana. Esta será la segunda vez que el artista canario visite Galicia, donde cantará temas como Tumbao o Do You Love Me.

El viernes 5, turno para disfrutar de la banda gallega De Ninghures. Enraizados en la tradición gallega, su música se inspira en el rock saharaui, en las melodías del Magreb o en los ritmos cubanos. Con los ritmos del ukelele y de la pandereta, sus canciones ponen en valor lo propio y la experimentación.

El siguiente concierto será el jueves 11, cuando se podrá disfrutar del directo de Flow do Toxo. Desde Condado Paradanta, a través del rap crean canciones con perspectiva feminista, en la que fusionan instrumentos tradicionales con la electrónica. Después de su paso por varios festivales, llegarán al Gaiás para presentar su primer trabajo, Aquí están as que ghritan.

Los madrilemos Naked Family actuarán el viernes 12 de julio para presentar su segundo álbum, La Vuelta. Sus ritmos que van desde el indie actual hasta el britpop de los 90, sin dejar atrás la herencia lisérgica de Iron Buttlerfly, Pink Floyd o Beach Boys.

La artista lucense Ugia Pedreira llega al Gaiás el jueves 18 con su proyecto en solitario A Pedreira, en el que fusiona los ritmos del folk, ska, electrónica o latino. El 18 de julio presentará en Santiago su nuevo disco Basal, un viaje por las diferentes etapas de su vida.

Los brasileros Mandale Mecha serán los encargados de despedir la programación de julio. Michu Méndez, Chico Abreu y Gustavo Koshikumo aterrizan en el Gaiás en viernes 19 para hacer bailar al público con sus sonidos que se mueven entre el jazz, el pop latino, la electrónica o el rock.

Cartel del ciclo Atardecer no Gaiás 2024. Cidade da Cultura

Los conciertos de agosto

El ciclo Atardecer no Gaiás regresa el jueves 1 de agosto con el concierto del portugués Branko. Tras más de 10 años en la industria y de producir temas de artistas como Princess Nokia, MIA, Mayra Andrade o Dino d'Santiago, el DJ presentará su cuarto trabajo en solitario, Soma.

El viernes 2, turno para disfrutar de la música urbana de Amoebo, que presenta su primer álbum, Cada vez mellor. Sus letras y sis bailes reflicten temáticas que tocan en el amor, el sexo o el constumbrismo, creando un cóctel intergeneracional e inclusivo.

El jueves 8 serán los catalanes Faneka los encargados de amenizar la tarde con sus canciones, una mezcla entre el folclore latinoamericano y el rock progresivo. Sus canciones no entienden de fronteras, y cantan en inglés, catalán, castellano y gallego.

Aless y Franco Felice estarán en Santiago el 9 de agosto con su dúo, Cosmic Wacho, con el que cantarán sus hits como No soy malo, Caramelo o Botecito.

El jueves 15 de agosto, el público compostelano podrá disfrutar del directo de Alana, el trío formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal y Pablo Castro. Ganadores del Premio Xuventude Crea 2023 en la categoría de música, su propuesta parte de la recogida de canciones tradicionales, que acompañan con ritmos de base electrónica y pop. En el ciclo Atardecer no Gaiás presentarán su primer disco, O xeito á cántigha.

La programación continúa el viernes 16 con el concierto de Carrera Blanca. Un grupo madrileño con canciones pegadizas y "cuquipunkis", en el que a través de la música, hablan de temas que afectan a los millenials como no querer encontrarte a tu ex, no querer ser un adulto funcional o la importancia de las amigas para sobrevivir al machismo.

Bewis de la Rosa aterriza en el Gaiás el 22 de agosto para presentar sy primer álbum, Amor más que nunca. Una propuesta de 'rap rural' en la que se mezclan el hip-hop, latin y folclore para hablar de temas como salud mental, feminismo o decrecimiento.

Andrés Agulla y Joel Blanco llegan a Santiago con Alarido, un dúo que se mueve entre el pop, punk, electro y house. Tras el éxito cosechado en Países Bajos, el viernes 23 estarán en el Gaiás cantando algunos de sus hits como Bitterballen Donder OP o Bésame en la boca.

Santi Araújo regresa al Gaiás el 29 de agosto para presentar su segundo disco, Canciones para bailar. Un álbum en el que se aleja de los sonidos anteriores y en el que explora los ritmos de la bossanova, el folk o la psicodelia.

La madrileña Rocío Saiz será la encargada de poner el broche de oro a Atardecer no Gaiás el 30 de agosto. La cantante presentará ante el público gallego Autoboicot y descanso, un electropop que bebe de los 80 y que propone un road trip cargado de referencias, con inspiración en Robyn, Meat Loaf, Belinda Carlisle o Ludovico Einaudi.