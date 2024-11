Siete migrantes deberán abandonar el Monte do Gozo, en Santiago, tras negarles la solicitud de asilo

Siete personas migrantes -procedentes de Mali y otros países- que permanecían alojadas en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, en el marco del programa de acogida del Gobierno central, tendrán que abandonarlo después de haber recibido una respuesta negativa inicial a su solicitud de protección internacional.

La situación ha sido denunciada por el Foro Galego da Inmigración y confirmada por el gobierno de Santiago, cuya concejala de Servizos Sociais, María Rozas, ha trasladado, según recoge Europa Press, que es "inaceptable" la "expulsión" de estas personas sin que se les facilite "ningunha alternativa habitacional".

Raxoi sostiene que tuvo conocimiento de la situación a través del Foro Galego da Inmigración, y mantiene una comunicación permanente con esta entidad, así como con la ONG Rescate, encargada de la asistencia a las personas refugiadas que llegaron a Compostela el pasado verano, dentro del programa de acogida de migrantes africanos procedentes de países en guerra como Mali o en situación de pobreza extrema como Mauritania o Senegal.

Tras ser informado de la situación de estas siete personas, el departamento de Dereitos e Servizos Sociais ha esgrimido que activó los mecanismos necesarios para buscar "unha solución habitacional transitoria, ben en colaboración con entidades sociais, ben a través do programa municipal de emerxencias que contempla diferentes posibilidades de aloxamento".

"Os Servizos Sociais municipais traballan para solventar unha situación que consideramos moi grave e que se produce pola falta de respostas do Goberno central. É lamentable que estas persoas sexan expulsadas do Monte do Gozo sen ningunha alternativa nunha mostra de pasividade que pon en entredito o funcionamento do programa estatal de acollida ás persoas refuxiadas e que obriga ao Concello a cubrir os vacíos doutra administración", reprueba el gobierno local.

"Condenadas a formar parte del grupo de personas sin hogar"

Por su parte, el Foro Galego de Inmigración ha trasladado que, tras tener conocimiento de la situación, envió un requerimiento urgente tanto a la Delegación del Gobierno en Galicia como a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para "exigir por escrito garantías de que esta situación no iba a producirse".

Entre otras cuestiones, el Foro pedía compromiso de mantener las condiciones de estas personas hasta que dispusieran de una vivienda "adecuada y digna, y medios de vida suficientes", así como "apoyo jurídico" para los recursos jurídicos necesarios ante las posibles primeras resoluciones desfavorables a las solicitudes de protección internacional.

Según Foro, la respuesta inicial de la Delegación fue que se comprometían a buscar alternativas, un compromiso renovado, según la organización, cuando a partir del 1 de noviembre ya se dio a conocer que existían resoluciones negativas a las peticiones de asilo.

"Sin embargo, hoy 15 de noviembre hay al menos siete personas que tienen que abandonar el dispositivo del Monte do Gozo sin alternativa habitacional, condenadas en realidad a formar parte del grupo de personas sin hogar en la ciudad de Santiago y de otros lugares de Galicia", ha lamentado.