Yeremay se despide de Idiakez: "Has sido como un padre para mí"

La actualidad deportiva del Deportivo pasa este lunes por el despido de Imanol Idiakez como técnico blanquiazul. Aunque la destitución se produjo a primera hora de la mañana, pocos jugadores se han despedido del técnico.

Uno de los que se ha pronunciado ha sido Yeremay Hernández. El canario ha escrito en su cuenta de X que "sin tus consejos, sin la libertad que me has dado, sin tu apoyo y sin todo lo que me has enseñado no sería el jugador que soy ahora. Gracias por ayudarme a crecer como futbolista y como persona. Has sido como un padre para mí. Todo lo bueno mister, te quiero mucho".

Todo lo bueno mister!!te quiero mucho💙 pic.twitter.com/KpJYTaGdyl — Yeremay Hernández 🍍 (@yeremayHC10) October 28, 2024

Es probable que en las próximas horas más jugadores se pronuncien tras la salida de Imanol. Una de las claves para superar la crisis de resultados de la temporada pasada fue la unión de vestuario y cuerpo técnico.

El entrenador recogía sus pertenencias a primera hora de la mañana en Abegondo y abandonaba las instalaciones del club herculino. Lo normal es que el club anuncie mañana el nombre del nuevo técnico deportivista. La plantilla regresará el miércoles a los entrenamientos para preparar el duelo del sábado ante el Cartagena.