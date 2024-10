Idiakez: "Cada día que estoy en el Deportivo es una suerte para mí"

Tras una semana tranquila en el Deportivo y con la tranquilidad que otorga la goleada ante el Albacete, Imanol Idiakez se sentó ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del conjunto blanquiazul.

Lesionados

La única duda a día de hoy es Petxa. El resto ha sido por precaución pero tanto Ximo como Jurado o Bouldini han entrenado bien. Me falta hablar con Escudero y veremos si entra esta semana o la próxima.

Centro del campo

Con las incorporaciones de final de mercado era lógico que algunos necesitaran tiempo. Mfulu hizo un buen trabajo el otro día y son buenas noticias. Nos iremos haciendo más fuertes desde la competencia interna.

Idiakez cumple 50 partidos

No hago balances, valoro cada día que estoy aquí porque es una suerte para mí estar en un club tan grande como este y ojalá los 50 queden en una anécdota porque lo importante son los tres puntos.

Entrar en el top20

Eso quiere decir que aquí duran poco los entrenadores. Lo importante es devolver al Dépor a donde nunca tendría que haber salido y aportar un granito de arena es mi objetivo.

Adaptación Escudero

Va a ser un futuro entrenador. Tiene un hábito profesional espectacular y ha estado ayudando y trabajando al máximo junto a sus compañeros y es una suerte poder recuperarlo porque nos hará más fuertes.

Igualdad en la categoría

La igualdad es máxima. Equipos que golean una semana caen goleados en otra. Muchos partidos se deciden en detalles. Todos estamos contentos pero si el otro día nos empata el Alba en la primera parte el desarrollo del encuentro habría sido otro.

El Málaga no había perdido hasta la semana pasada y será un rival muy difícil. Debemos ser conscientes y aceptar que la competición es así y si bajamos rendimiento cualquiera te puede hacer daño.

Sufrir a balón parado

No quiero que nadie se obsesione. A veces haces lo mismo y sale bien y otras mal. Hay cosas mejorables y en ello estamos, ojalá seamos capaces de mejorar ahí porque es muy importante. Cuando más te obsesionas es peor. El año pasado defendíamos igual y no encajamos. Hay cosas a mejorar y analizar pero hay que mentalizarse para ser más agresivos en la defensa a balón parado.

Gestionar los piropos a los jóvenes

Intentamos ayudar a los chicos para que vean lo que es el fútbol. Sabemos que los chicos van a llegar a la élite y los preparamos. Deben aprender a convivir con la crítica y el halago pero los veo bien. Y si se olvidan para eso está el entrenador.

Jugar a las 14:00 horas

No nos quejamos y nos adaptamos. Me preocupan más los aficionados, nosotros somos profesionales y jugamos a la hora a la que tenemos que jugar. Si ganamos uno a cero o dos cero al Málaga me encantará jugar a esa hora.

El Málaga

Es un equipo muy bien hecho y la plantilla es muy completa. Son históricos y tienen una gran afición y hay muchas similitudes con canteranos muy buenos y espero un buen partido en Riazor el domingo. Debemos estar muy concentrados y al cien por cien porque no habían perdido hasta el otro día.

El papel de Lucas Pérez

Cuando los rivales cierran a un jugador hay otros que tendrán más espacio y en determinados contextos unos jugadores brillan más que otros. Cada uno tiene sus puntos fuertes y tenemos posibilidades para hacer daño al rival a través de diferentes opciones.