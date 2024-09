Idiakez: "En el Deportivo se debate todo, sobre todo al entrenador"

Imanol Idiakez atendió este miércoles a los medios de comunicación para analizar la previa del partido de este viernes entre Córdoba y Deportivo. El técnico valoró el partido del otro día en Granada y repasó el estado de algunos nombres propios del equipo.

Lesión de Escudero

"Escudero va mejorando y todo dependerá de sus sensaciones. No nos ponemos plazos y su seguridad será la que marque su recuperación".

Semana corta

"Estamos ante una semana corta y es un poco raro pero no nos podemos quejar y estamos preparados para ese partido en Córdoba".

Debate en el lateral izquierdo

"El debate sobre el lateral izquierdo me mantengo al margen pero es difícil porque incluso cuando vas a comprar el pan te lo comentan. Entiendo que hay debates y más en el Dépor y todo se debate y sobre todo al entrenador y lo llevo con naturalidad".

Posibilidad de ver a Obrador en el once

"No voy a dar pistas por el rival y vamos viendo cosas. Tengo que ir descubriendo las posibilidades que me da el equipo y no llevan ni seis semanas. Hay periodos de adaptación para meterles cuando estén preparados porque sino haces una faena a ellos y el equipo. En el caso de Obrador vemos que cada semana va mejor".

Partido ante el Córdoba

"Espero un partido marcado por el ambiente del Arcángel. Apoyan mucho y vienen de hacer un muy buen partido ante el Málaga y juegan mucho hacia adelante. Se parecen bastante a nosotros y espero un partido de tú a tú. Ellos tendrán ese empuje de la gente y preveo un partido de dificultad con dos equipos que se van a ir a buscar".

Aportación de Mario Soriano

"Mario es un futbolista que tiene una relación con el juego muy buena. Puede jugar más adelante o más atrás. Con nosotros ha jugado bien ahí abajo y es una posibilidad más que tenemos y que nos da riqueza. Nos permite ajustar en medio del partido y los mejores momentos del equipo han coincidido con Mario en el centro del campo. Será su propio rendimiento el que nos marque su futuro. En la mediapunta se necesitan más números".

Dar continuidad a un once

"Lo del año pasado no es normal. Encadenar tantos resultados positivos no es normal. Este año tenemos otras posibilidades. Un entrenador no puede meter a todos de golpe y en la sociedad de hoy en día va todo muy deprisa. Hay que darle equilibrio al equipo y hay que esperar a que pasen cosas. No se pueden meter seis jugadores nuevos cada día".

Polivalencia de la plantilla

"Me gusta la riqueza táctica de muchos jugadores que son capaces de adaptarse a dos posiciones diferentes en medio de un partido. El trabajo del entrenador es descubrir lo que le va pidiendo el equipo y a partir de ahí crecer. No estoy contento con nuestra primera media hora del otro día pero sí lo estoy con los otros sesenta. Está claro que tengo que ver a la gente competir y creo que tenemos una buena plantilla y hay que tener algo de paciencia".

Villares en el lateral

"Cuando quitamos a Villares del centro del campo perdemos un poco de presión. El otro día nos costó encontrar espacio en el lateral y él interpretó muy bien la salida desde esa demarcación y lo podemos utilizar en diferentes demarcaciones".

Adaptación de Patiño

"Yo entiendo que todos queremos ver a todos, pero tenemos 25 jugadores y juegan 11. Charlie se está integrando bien y va mejorando con el idioma y estoy seguro que nos enseñará su calidad".

Cambios en el once

"Es posible que el viernes pueda haber algún cambio con respecto al equipo del otro día. Mañana entrenaremos en Córdoba y ahora no tengo ni claro el once que sacaré el viernes".