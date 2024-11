A Coruña ya tiene una nueva morera en San Andrés, con una intrahistoria especial

La reurbanización de San Andrés continúa con paso firme para convertir de nuevo a la céntrica calle coruñesa en un bulevar, como había sido antaño. Otro elemento del pasado que regresa a la vía son las moreras (aunque sin frutos). Este miércoles, la alcaldesa, Inés Rey, ha participado en la plantación de la más especial de todas ellas.

Inés Rey no ha estado sola en el acto, sino que los grandes protagonistas han sido Javier, un niño de nueve años, y sus compañeros de clase. "Recibí una carta de Javier al poco de iniciarse la obra que me preguntaba por la obra y, además, me mostraba su preocupación por el cuidado del medioambiente", explica la alcaldesa.

"Le expliqué la obra, cuántos árboles habíamos plantado en la ciudad y cuántos íbamos a plantar aquí. Luego él me volvió a responder e iniciamos una relación epistolar. En la última carta le dije que lo invitaba a él y a sus compañeros de clase a plantar una de las moreras que íbamos a poner", relata Rey.

Tras ponerse en contacto con la familia y el colegio de Javier, este miércoles el grupo de niños y sus profesores han estado en San Andrés plantando esta nueva morera junto a la alcaldesa, en una jornada en la que "estaban ellos muy emocionados y yo también". De hecho, muchos de ellos se animaron a palear y ser ellos mismos quienes ayudaran a cavar el hoyo en el que se introducía posteriormente el árbol.