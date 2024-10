Isabel Pardo de Vera renuncia a dirigir el Plan Estratégico de A Coruña

Isabel Pardo de Vera ha renunciado a liderar la elaboración del Plan Estratégico de A Coruña 2030-2050, un trabajo que le encomendó la alcaldesa, Inés Rey, este mismo año.

A través de un texto, la ex secretaria de Estado de Transportes y ex presidenta de Adif manifiesta que toma esta decisión para "evitar controversias políticas artificales" que "sigan afectando el progreso del plan". "No estoy dispuesta a que estas maledicencias sigan afectando al equipo de gobierno y a mí misma", dice Pardo de Vera, que apunta que consultó su decisión con Inés Rey.

