El Ayuntamiento de A Coruña retira 30 ejemplares de carabela portuguesa de la playa de Riazor

Cientos de carabelas portuguesas han llegado a las playas de A Coruña en las últimas horas. Hoy mismo los servicios municipales han tenido que retirar 30 ejemplares de la playa de Riazor. La presencia de estos animales en la costa de A Coruña se ha intensificado en los últimos días, una 'invasión' que ha provocado la cancelación de la tradicional Travesía a nado de San Amaro.

Al filo de las 11:00 horas de este lunes, técnicos municipales acudían a Riazor para retirar numerosos ejemplares de la orilla. Los trabajos se extendieron cerca de una hora, tiempo durante el cual los trabajadores municipales recogieron carabelas con palas y redecillas específicas, si bien también pueden divisarse algunas carabelas en el agua.

Tanto Riazor como Orzán lucen la bandera roja. Sin embargo, fuentes próximas a los servicios de Salvamento Marítimo explican a Quincemil que esto se debe a las fuertes corrientes, en ningún caso a la peligrosidad de las medusas.

Técnicos municipales han acudido esta mañana a las playas de A Coruña para retirar numerosas carabelas portuguesas. Los ejemplares se concentraban en las orillas de Riazor y Orzán, pero ya han sido retirados. #ACoruña

Pese a todo, la situación no ha espantado a los numerosos coruñeses que tomaban el sol esta mañana en Riazor. Este lunes se registrarán temperaturas agradables con máximas de 26 grados, un tiempo veraniego que no continuará lo que resta de semana.

Posible cierre de las playas de A Coruña

Desde el Ayuntamiento están valorando el cierre de las playas de A Coruña. No obstante, es una decisión que se tomará en las próximas horas de acuerdo con las recomendaciones de los técnicos municipales. "Si se retiran y no entran más no será necesario", indican fuentes próximas a este diario.

En las últimas horas, Riazor, Orzán, Matadero y San Amaro han sido testigos de la llegada de más de un centenar de carabelas portuguesas, un animal que se está convirtiendo en asiduo en A Coruña, por lo menos durante el verano.

Este mal se extiende al resto del área metropolitana, Arteixo y Oleiros también han recibido la visita de estos animales. Esta misma mañana el Ayuntamiento de Oleiros retiró 59 carabelas en Santa Cristina, Bastiagueiro y Espiñeiro. La bandera amarilla luce en dichos arenales.

Los expertos piden a los bañistas extremar la precaución. Es recomendable evitar el contacto con estas 'falsas medusas', ya que provocan fuertes picaduras. Enrojecimiento, descamación y fiebre son algunos de los síntomas más comunes de la picadura de esta falsa medusa, también conocida, como fragata portuguesa, agua mala, aguaviva, botella azul y barquito portugués.