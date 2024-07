El Concello de A Coruña apuesta por EMVSA para gestionar las más de 400 viviendas de alquiler social

El Concello de A Coruña ha puesto en marcha el procedimiento para que la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (EMVSA) asuma la gestión del parque municipal de viviendas. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, tras la Xunta de Gobierno Local de este miércoles, presidida por la alcaldesa, Inés Rey.

A día de hoy, son más de 400 los inmuebles del Ayuntamiento destinados a arrendamientos sociales, bienes patrimoniales a los que hay que sumar 26 locales, 76 plazas de garaje y 63 trasteros.

"Que apostemos por EMVSA para coordinar a xestión do parque municipal de vivendas ten a súa explicación: por exemplo, pola experiencia acumulada desde que o Concello lle encomendou o programa de xestión de vivendas en alugueiro para persoas en risco ou situación de vulnerabilidade. Entendemos, pois, que a EMVSA é unha ferramenta idónea para coordinar estratexicamente a xestión do parque inmobiliario do Concello, coa finalidade de adaptarnos ás necesidades de vivenda social que se detecten na cidade a medio e longo prazo", explicó esta mañana el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage.

El traspaso de la gestión del parque municipal de viviendas a la EMVSA se llevará a cabo de forma progresiva, en un plazo máximo de dos meses.

Recuperación del esqueleto urbanístico de Los Rosales

En la Xunta de Gobierno Local también se aprobó la concesión de licencia para recuperar el esqueleto urbanístico situado en el número 50 de la calle Emilio González López, en el barrio de los Rosales.

A inicios de 2023, el Ayuntamiento aprobó definitivamente en el pleno municipal el estudio de detalle para la ordenación de esta estructura, previo a la concesión de la licencia que hoy recibió luz verde y que permitirá finalizar la edificación.

"Falamos do último esqueleto urbanístico existente no distrito, cuxaconstrución quedou paralizada hai máis dunha década", destacó posteriormente en rueda de prensa el portavoz del Gobierno municipal.

Con la redefinición del volumen edificable en el solar en cuestión, adaptando la infraestructura al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) vigente, el Ayuntamiento da respuesta a una demanda vecinal del barrio de los Rosales desde hace una década.