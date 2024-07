Los mariscadores de la Ría de O Burgo (A Coruña) amplían los cortes de tráfico de A Pasaxe

Mariscadores de la Ría de O Burgo, en A Coruña, se volvieron a concentrar este viernes en A Pasaxe, como ya es costumbre todas las semanas, en plena hora punta de la mañana. Los trabajadores continúan "á espera de chegar a algún acordo coas administracións para poder abordar este tempo de inactividade", según relata el portavoz de la Cofradía, Manuel Baldomir.

Con este movimiento buscan llamar la atención de Gobierno Central y Xunta, a la espera de que cumplan sus demandas relativas a la movilización de ayudas por la inactividad en la ría de O Burgo, después de los trabajos de dragado finalizados el pasado mes de abril.

La reunión del pasado jueves, 18 de julio, entre la cofradía de mariscadores de la ría do Burgo y la Xunta, no ha impedido que los trabajadores volvieran a salir a las calles. Durante el encuentro, el gobierno gallego solicitó a la cofradía que elaborara un informe sobre la situación de los bancos marisqueros y cómo han quedado tras el dragado de la ría do Burgo, lo que supone un paso adelante en el conflicto.

Sin embargo, en la junta no se contó con la presencia del Estado. "A cofradía solicitou unha xuntanza coa subdelegada do goberno, que onte non puido acudir, xa que dende a Consellería do Mar non convocaron a esta administración para reunirse connosco", añade Manuel Baldomir.

Continúan las concentraciones

Por ello, a pesar de los avances obtenidos con la Xunta, la cofradía de mariscadores tiene pensado continuar con sus concentraciones semanales "ata que teñamos a cousa en firme": los miércoles estarán frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña y los viernes seguirán cortando un carril de A Pasaxe.

Asimismo, la Cofradía ampliará los cortes de tráfico también a hora punta del mediodía: se movilizarán en A Pasaxe el próximo martes 23 de julio de 14:00 a 15:30 horas. "Estamos a espera da resolución por parte da subdelegación, pero dende a confraría seguimos en pé con esa manifestación", concluye el portavoz de los mariscadores.