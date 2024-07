La Xunta insta a los mariscadores de O Burgo a redactar un informe de los bancos marisqueros

La cofradía de mariscadores de la ría do Burgo se ha reunido este jueves con representantes de la Xunta de Galicia. Tras varios plantones, por parte de la administración autonómica y central, habían instado a la Consellería do Mar a que fijasen fecha y hora y convocaran a todas las partes implicadas a una reunión. Sin embargo, la de hoy no contó con la presencia del Estado, ya que la Xunta "dixo que eles non convocaran a ninguén máis", explica Manuel Baldomir.

Durante el encuentro, se dieron pasos hacia delante para lograr la resolución del conflicto. El gobierno gallego ha pedido a la cofradía que elabore un informe sobre la situación de los bancos marisqueros y cómo han quedado tras el dragado de la ría do Burgo. Deberán añadir posibles mejoras de acondicionamiento, posibilidades de traslados de crías (debido a que no se sembró todo el marisco que se debía), así como trabajos de vigilancia y retirada de residuos sólidos y especies invasoras, en caso de haberlos.

La cofradía deberá presentar este proyecto ante el Ministerio, ya que cuentan con el compromiso de la Subdelegación del Gobierno de que aportarán económicamente si la Xunta lo avala. Manuel Baldomir ha afirmado que "será presentado o antes posible" y que "esperamos que se dea o visto bo e se poda desencaixar a situación".

Concentraciones

A pesar de los avances obtenidos con la Xunta de Galicia, la cofradía de mariscadores tiene pensado continuar con sus concentraciones semanales "ata que teñamos a cousa en firme". Los miércoles estarán frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña y los viernes seguirán cortando un carril de A Pasaxe.

Precisamente este miércoles en una de las concentraciones, anunciaban su intención de cortar el tráfico de A Pasaxe el próximo martes 23 de julio de 14:00 a 15:30 horas. Han enviado una petición a la subdelegación del Gobierno informando de que quieren tomar la dirección salida, pero todavía no han recibido respuesta.