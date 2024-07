La Universidade da Coruña reclama el “liderazgo científico y académico” en la Ciudad de las TIC

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) abordó esta mañana un informe sobre el funcionamiento de la Ciudad de las TIC, para la que el rector, Ricardo Cao, proclamó que la institución académica “sexa a que leve o liderado científico, técnico e académico con toda a colaboración das institucións públicas que xa forman parte deste entramado”. Sin embargo, la sociedad gestora de Ciudad de las TIC, en la que participarán el Concello de A Coruña y la UDC, continúa sin constituirse, según confirmó el rector. Confía en que este paso se produzca “en breve”, mientras prosiguen las conversaciones con el Ayuntamiento para “tratar de chegar a acordos”.

¿Qué frena la creación de esta entidad de gestión? Según el rector, la definición de la estructura de gobernanza, aspecto que debe reflejar, insistió, “o liderado do proxecto no que se refire ao ámbito académico, científico y técnico”. “Sen esquecer que [a UDC] é a concesionaria dos terreos, condición non subrogable a terceiros”, añade la institución académica en una nota.

Cao también recalcó que la Ciudad de las TIC no debe suponer un “atranco” para la UDC “desde el punto de vista financiero y de tesorería”. En este sentido, recordó que la Universidad ha corrido con los gastos de urbanización de la zona intramuros del complejo tecnológico de Pedralonga, una inversión conveniada el año pasado con el Ayuntamiento que la UDC espera recuperar.

El rector matizó que aunque la Ciudad de las TIC no tiene director, ya que el contrato de Alfonso Martínez concluyó el año pasado y se mantuvo unos meses más de prórroga, el parque tecnológico “segue a funcionar”. Puso como ejemplo la aprobación, hoy, de la cesión de uso de espacios al sector audiovisual gallego para la creación de platós físicos en dos naves de próxima construcción.