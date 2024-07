Así avanza en A Coruña el conflicto de la recogida de basura tres semanas después de su inicio

Montones de basuras irrumpen las calles de A Coruña desde hace semanas. Haya huelga o no convocada, los vecinos sufren las consecuencias de un conflicto interno entre PreZero, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, y su sindicato mayoritario de trabajadores, STL. Situación que ha llevado al ayuntamiento herculino a tomar medidas, como fijar unos servicios mínimos para garantizar la tarea de recogida.

Sin embargo, en su tercer día de huelga intermitente, el pasado lunes, 8 de julio, la central sindical STL aconsejó a los trabajadores que fueran a trabajar, al entender que los servicios mínimos eran "abusivos". De ahí que tanto el lunes, como el martes, diera la impresión de que la huelga había sido desconvocada, pero no fue así.

El sindicato de STL se reunirá de nuevo este viernes con el comité de huelga "para estudiar nuevas medidas, incluyendo ampliar los paros como medida de presión en todo el mes de agosto".

Por ello, los parones convocados para los días 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de julio y 8, 9, 15, 16 de agosto, continúan en pie, aunque con servicios mínimos, y no como había transmitido STL en el último comunicado en el que fijaba algunas fechas sin esta asistencia.

¿De dónde viene el conflicto?

A pesar de que la noticia de la huelga pilló por sorpresa a los coruñeses en los días previos a la noche de San Juan, el pasado 23 de junio, el conflicto entre PreZero y sus trabajadores viene de muy atrás.

El portavoz del sindicato Alfonso Seijo, junto a otros miembros del comité, recordaron en los días previos a la huelga el motivo por el que tomaban esta decisión, siendo este, entre otros, "el incumplimiento en contratación y la falta de personal".

A esto suman el no cumplimiento de la denominada garantía de indemnidad, lo que explican alegando que "trabajadores eventuales están en casa porque reclamaron sus derechos al vulnerarse las antigüedades y se les ha dejado de llamar desde la empresa con represalia".

¿Continúa la huelga?

Con ello, STL convocó el pasado mes de junio una huelga intermitente para los días 8, 9, 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de julio y 8, 9, 15, 16 de agosto. Después de cumplir los parones de los días 24 y 25, que dieron paso a la crisis en la que nos encontramos en estos momentos, el pasado viernes, el sindicato, al no recibir respuesta por parte de PreZero, se reunió con el comité de huelga de PreZero para redactar un comunicado en el que se anunciaba que ya no habría servicios mínimos en los paros convocados para los días 9, 13, 23 y 30 del mes de julio.

PreZero, a pesar de haberse negado a declarar sobre este asunto, respondió a sus trabajadores con otro comunicado en el que advertía que "habría consecuencias" en caso de que no se cumpliera con los pliegos del contrato. Eso, sumado al decreto publicado por el Concello de A Coruña en el que se ampliaban los servicios mínimos en los días de huelga, el pasado lunes y martes, finalmente, ningún trabajador secundó la huelga.

"No se hizo huelga porque no nos han dejado", confesó Alfonso Seijo ayer a Quincemil. "Si no te presentas en servicios mínimos, se trata de otra falta muy grave, aún estamos esperando la que nos van a meter por recoger única y exclusivamente la basura de fuera", comenta Seijo. Sin embargo, asegura que si no realizaron huelga "no fue porque la gente no la quiera secundar, sino porque si no nos vamos todos a la calle".

¿Qué dice el Concello?

Durante el pleno del pasado jueves, la corporación municipal aprobaba por unanimidad una moción del Partido Popular, pero con una enmienda del BNG, para que el Gobierno local exija a la empresa concesionaria del servicio el cumplimiento del pliego de condiciones y de los servicios mínimos marcados para las jornadas de huelga.

Este lunes, Inés Rey ha definido la situación como "huelga intermitente" y se ha reafirmado en que el Concello de A Coruña no va a "aceptar ningún tipo de chantaje". "El Concello será sumamente exigente en el cumplimiento de esos servicios", ha añadido, asegurando que "me consta que la empresa está sancionando a los trabajadores".

"No se puede tomar como rehenes a todos los ciudadanos de A Coruña, a quienes pido disculpas", añadía este lunes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

"Servicios mínimos abusivos"

El sindicato está en desacuerdo con los cambios realizados en los servicios mínimos por parte del ayuntamiento de A Coruña. Según informan desde STL, el "95% de la plantilla" responde ahora a los servicios mínimos, dejando como suplentes a tan solo a "12 trabajadores" de los 200 con los que cuenta la empresa. Algo que les parece "abusivo" y que pretenden denunciar.

Por ello, Alfonso Seijo relataba a Quincemil este martes que durante la pasada jornada acudieron a sus respectivos puestos unos ocho trabajadores en la noche, y otros cuatro en la mañana, mientras que "el resto de la plantilla fue en servicios mínimos".

¿Qué dice Prezero?

Mientras tanto, la empresa concesionaria Prezero declina hacer declaraciones sobre el conflicto de las basuras. No obstante, a nivel interno ha abierto una treintena de expedientes disciplinarios en los que los motivos han sido "el incumplimiento de las medidas de seguridad, ausencias no justificadas o bajo rendimiento" según señala Europa Press. Los expedientes responden a faltas cometidas desde el inicio de la huelga y se desconoce si podría haber aumentado la cifra.

Barrios afectados

Algunas zonas se muestran más afectadas que otras, y la variación del porcentaje de recogida entre un barrio y otro es notable según la parte de A Coruña en la que se viva. Según los datos facilitados por el Concello de la pasada madrugada del martes en cuanto a la cantidad de basura recogida, en la zona de la Sagrada Familia, Sardiñeira y Elviña se retiró tan solo el 15% del total, siendo estos los puntos más afectados.

Por su parte, Os Mallos es el único que registra un 100% del servicio, algo con lo que los vecinos no coinciden y que se atreven a decir que más bien "nin o 50%". Residentes de la zona aseguran que muchos contenedores continúan todavía hasta arriba, aunque bien es cierto que se aleja mucho del abandono que sufren el Castrillón (20%), Monte Alto (30%) o Ciudad Vieja (30%).

Las redes sociales arden las con imágenes y quejas de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Por debajo de Os Mallos, se sitúan los alrededores del Estadio de Riazor (80%) y extrarradio como los barrios Mesoiro, Feáns, Valaire y demás (70%). Mientras que Matogrande, Eirís, Ventorrillo y el Agra del Orzán cuentan con un 40% de recogida.

Coruña chea de lixo, e @inesreygarcia segue sen facer nada. pic.twitter.com/NPZ6bbkjZ7 — Aitor Neira (@NeiraAitor) July 5, 2024

Son muchos los barrios que denuncian la suciedad y la aparición de bichos y ratas con la falta de limpieza. Tal es el descontento que varias asociaciones de vecinos de todo el municipio se plantean concentrarse delante de la sede del sindicato de STL en A Coruña para que "acaben con esta situación".

Asperezas entre Concello y concesionaria

No es la primera vez que STL echa un pulso a concesionaria y Ayuntamiento. En 2022 Inés Rey se vio obligada a decretar la emergencia sanitaria para garantizar la salubridad en la urbe. Situación que hace sospechar si en esta ocasión se tendrá que llegar hasta este punto y que Inés Rey no descarta aplicar ante este nuevo paro del servicio. Asimismo, permite sancionar a las empresas por incumplimientos de contratos y habilita la contratación extraordinaria para cubrir el servicio.

"No descarto absolutamente nada, no descarto ninguna medida por drástica que sea", afirmaba tajante esta semana la alcaldesa. Sin embargo, la emergencia sanitaria no podría decretarse los días en los que hay convocada huelga. Este fin de semana STL aumentó, de hecho, los días de paro y deslizaron la posibilidad de que se recrudezca y se torne indefinida en agosto. Todo ello a pesar de fijar un calendario de huelga que comprende los días 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de julio y 8, 9, 15, 16 de agosto.

Contenedores quemados

A lo largo de la semana pasada los bomberos tuvieron que sofocar numerosos incendios en diferentes puntos de la ciudad, y casi todos ellos originados en contenedores de basura que prendieron fuego de madrugada, alguno de ellos todavía a plena luz del día. De hecho, en la madrugada del viernes, el cuerpo tuvo que intervenir hasta en 10 ocasiones en tan solo 11 horas.

🔥 Arden 10 contenedores en A Coruña en apenas 11 horas. Los ⁦@bombeiroscoruna⁩ han pasado una intensa noche apagando fuegos como este, que tuvo lugar en la calle San Vicente en torno a las 3:45 horas pic.twitter.com/h0ccpkGcWD — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 5, 2024

La madrugada del martes al miércoles también fue intensa para los bomberos, aunque con menor número de intervenciones. Cabe mencionar, que las calles y barrios repletos de bolsas a rebosar generan malos olores, lo que también está atrayendo a animales a la ciudad.

Previsiones para los próximos días

Mientras, STL ha convocado este viernes otra reunión con el comité de huelga "para estudiar nuevas medidas, incluyendo ampliar los paros como medida de presión en todo el mes de agosto".