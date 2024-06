Basura en A Coruña: Más días sin recogida en julio y posible huelga indefinida en agosto

La huelga de basuras de A Coruña que comenzó el pasado 24 de junio y que se extendió durante 48 horas hasta el 26 en pleno San Juan se recrudecerá el mes de julio y probablemente en agosto si nada cambia entre la empresa y los trabajadores. Así lo ha confirmado este sábado el portavoz del Comité de Huelga de PREZERO esta mañana, Alfonso Seijo.

El trabajador ha informado del aumento de días sin recogida en julio (9,13,23 y 30) y ha dejado en el aire que la huelga adquiera carácter indefinido en agosto, lo que podría derivar en una posible emergencia sanitaria en la ciudad en los meses estivales, donde se concentran gran cantidad de eventos y turistas. A preguntas de los medios, el portavoz ha revelado que tras una reunión este viernes con el jefe de recursos humanos de la empresa llegado desde Madrid "la huelga se recrudecerá".

Los motvos que ha expuesto para ello han sido que "desde la empresa han venido cerrados en banda por completo y no nos quieren escuchar". En esta línea, ha detallado que existen "problemas con la manera de actuar de la empresa" y ha apuntado que el servicio de la mañana que debería recoger cementerios, cartón, vidrio, puerta a puerta o polígonos industriales "no lo están haciendo". "Lo que no recogen los compañeros de la noche lo hacen los de otros turnos y no vacían los camiones y esto conlleva a que generen un líquido llamado lixiviado".

Esta situación ha provocado, según el portavoz, que esta noche un compañero de la empresa de limpieza haye tenido que ser trasladado a un centro sanitario tras resbalar en este líquido, dañarse la pelvis y golpearse en la cabeza. Este suceso ha argumentado que es consecuencia de que la empresa "tiene a los camiones trabajando hasta última hora y les da la orden de no vaciarlos". En este contexto, subraya que los camiones se vacían en el turno que comienza a las 00:00 horas, lo que provoca demoras de hasta 45 horas en los inicios de las rutas de recogida nocturnas.

"Se recoge mucho por fuera para que no se vea, pero en todos los contenedores soterrados que no se vea la basura no quiere decir que no esté, sino que está ahí fermentando", ha añadidO, mientras criticó que la empresa "sigue sin querer cumplir el convenio colectivo, el estatuto, los pliegos...". "No quieren negociar", sentenció.

Incumplimiento del convenio colectivo y "rescate" del servicio

El portavoz junto a otros miembros del comité de huelga han expresado este mediodía que desde la empresa "están incumpliendo en contratación y hay falta de personal". A esto suman el no cumplimiento de la denominada garantía de indemnidad, lo que explican alegando que "trabajadores eventuales están en casa porque reclamaron sus derechos al vulnerarse las antiguedades y se les ha dejado de llamar desde la empresa com represalia".

"Hasta que ellos sean readmitidos no vamos a parar, queremos que se llame a la gente que han dejado de llamar" explican. En este contexto, aseguran que desde Medio Ambiente "dicen que no saben nada" y denuncian que PREZERO "deja sin realizar diariamente entre dos y cinco servicios". Esta anomalía concretan que la comunican todos los días al Concello de A Coruña y la Fiscalía y se muestran molestos porque desde el gobierno local se les presione para cumplir los servicios mínims "y no a la empresa para cumplir con el trabajo por el que se le paga".

Como solución, proponen "rescatar el servicio" y así acabar "con conflicto tras conflicto en bucle". Alegan que desde María Pita "tienen la potestad de rescatar el sercicio como en Nostián, donde nombraron a una gestora". "Que echen a esta empresa, contraten a una gestora y nombren una nueva concesión", recomiendan.

Sobre la huelga actualmente en vigor que mantiene barrios de la periferia de A Coruña y también otros alejados del centro con los contenedores rebosantes de basura, concretan que si "el 13 de julio no hay movimientos a su favor por parte de la empresa de recogida de basura" paralizarán la recogida en agosto. "Lo sentimos por los ciudadanos pero es la única manera de que nos escuchen", sostienen.