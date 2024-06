Culleredo (A Coruña) lleva a pleno fondos para facturas pendientes bloqueados por la oposición

El Concello de Culleredo llevará de nuevo a pleno los pagos pendientes a proveedores después de que la oposición ya lo hubiese bloqueado en el pleno del 28 de diciembre pasado, según trasladan fuentes municipales.

Las mismas fuentes apuntan que en aquella sesión, el equipo de gobierno elevó al pleno un suplemento de crédito de 832.000 euros para incrementar partidas de diferentes ámbitos como las actuaciones de teatro, actividades culturales, educativas y servicios. El objetivo era afrontar pagos de prestaciones llevadas a cabo durante el ejercicio.

A pesar de que se trataba de una cuestión acreditada de servicios realizados, desde el gobierno local denuncian que "el PP y el BNG decidieron votar en contra en la sesión plenaria, lo que impidió efectuar el pago pendiente por parte del Ayuntamiento". Por este motivo, el gobierno municipal considera "impresentable y escandaloso que los populares pongan ahora el grito en el cielo por una cuestión que en diciembre pudieron solucionar, pero que prefirieron bloquear".

En este contexto, desde Culleredo argumentan que "el Gobierno local respalda totalmente las reivindicaciones de los proveedores con facturas pendientes y entiende absolutamente que ejerzan las medidas que consideren para reclamar sus derechos". Paralelamente, apuntan que "la Administración debe afrontar con diligencia los pagos siguiendo los trámites".

El gobierno lamenta a su vez que "los grupos de oposición no hubieran aprobado en su día estos pagos, toda vez que esta situación supone que las partidas del presupuesto prorrogado se vean mermadas para hacer frente a la programación cultural, deportiva, subvenciones y demás partidas de interés vecinal". Por ello, ahora el concello tramita un nuevo expediente para aprobar las facturas.

Asimismo, critican que "el PP impidió también en pleno el proyecto de centro de investigación en La Cros". "El equipo de Gobierno lamenta que la formación popular está instalada en una postura de paralizar el concello, con el único objetivo puesto en 2027 cueste lo que cueste y caiga quien caiga, incluyendo el interés general", consideran.

PP Culleredo: "Retraso en el pago de facturas y abono inmediato"

Los populares de Culleredo han argumentado en un comunicado este sábado que tienen constancia de que " una empresa con la que el Concello contrata diversas obras, le ha denunciado por intereses de demora en el pago de facturas por una cantidad más que abultada: 113.000 euros".

"Sabemos que este no es un caso aislado, aunque sí de los más llamativos", ha señalado la líder popular, Izaskun García, que ha añadido que "se trata de facturas de un total de 34 contratos con esta empresa y en algún caso se tardó más de dos años en abonarse".

Desde el Partido Popular aseguran que son muchas las empresas que se encuentran en la misma situación. Alegan que en el último pleno le preguntaron al alcalde Rioboo "cuántas facturas impagadas, fuera de los 30 días que establece la ley de morosidad, existen todavía, y cuántas demandas tiene el Concello por estos retrasos que, en algunos casos, se remontan al 2021".

"La respuesta evasiva del alcalde fue que se les contestará por escrito, algo que sabemos, no va a hacer. Es su respuesta tipo cuando no sabe o no quiere contestar a lo que se le pregunta", denuncian, a la vez que dejan claro que trabajarán para que "las consecuencias de la nefasta gestión de Rioboo y su gobierno no repercuta en los vecinos de Culleredo".