Ningún trabajador secundó en A Coruña la huelga de recogida de basura de este lunes y martes

La amenaza con sanciones por parte del Concello y de la empresa concesionaria PreZero a los trabajadores del servicio de recogida de basuras en A Coruña, provocó que en las jornadas del 8 y del 9 de julio, en las que había convocados parones, los empleados ocuparan sus respectivos puestos de trabajo y cumplieran con las condiciones que se les imponían.

"No se hizo huelga porque no nos han dejado", indica Alfonso Seijo, portavoz del sindicato mayoritario de STL. Todo ello después de que el pasado viernes el comité anunciara en un comunidado la ampliación de la huelga, que entraría en vigor a partir de las 00:00 de este lunes, 8 de julio. También prevista para esta madrugada del martes, 9 de julio, en la que además de haber convocados parones, se informaba que no habría servicios mínimos.

Finalmente se movilizó el servicio. La razón de este giro de los acontecimientos se debe a la advertencia por parte de la empresa PreZero a STL en la que, mediante un comunicado a modo de respuesta, informaba a los trabajadores de que" se podrá considerar una situación de 'incumplimiento laboral' el no realizar el trabajo de la manera adecuada.

"Es obligación del personal del servicio de recogida recorger tanto los contenedores y su interior como el residuo depositado fuerta de éste, de conformidad con los sistemas de trabajo establecidos por la empresa", informaba PreZero a sus trabajadores. Todo ello minutos después de que el sindicato STL decidiera que los días 9, 13, 23 y 30 de julio no habría servicios mínimos, así como de desobeder a la empresa en cuanto a recoger la basura de por fuera.

"Servicios mínimos abusivos"

Asimismo, la decisión de desconvocar la huelga prevista para estos días se debe también a los cambios realizados en los servicios mínimos por parte del ayuntamiento de A Coruña. Según informan desde STL, el "95% de la plantilla" responde ahora a los servicios mínimos, dejando fuera tan solo a "12 trabajadores". Algo que les parece "abusivo" y que pretenden denunciar.

Por ello, Alfonso Seijo relataba a Quincemil este martes que durante la pasada jornada acudieron a sus respectivos puestos unos ocho trabajadores en la noche, y otros cuatro en la mañana, mientras que "el resto de la plantilla fue en servicios mínimos". Con ello queda confirmado que no se cumplió con lo que retransmitían en la nota.

"Si no te presentas en servicios mínimos, se trata de otra falta muy grave, aún estamos esperando la que nos van a meter por recoger única y exclusivamente la basura de fuera", comenta Seijo. Sin embargo, asegura que si no realizaron huelga "no fue porque la gente no la quiera secundar, sino porque si no nos vamos todos a la calle".