Los planes para transformar As Xubias, en A Coruña, antes de David Chipperfield

La alcaldesa, Inés Rey, con jóvenes arquitectos, este lunes en As Xubias.

As Xubias, la zona pesquera del borde de la ría de A Coruña en su desembocadura, es un ámbito urbanístico complejo. El Ayuntamiento lleva años trabajando en la reordenación de este territorio y hace casi dos años la Xunta dio el visto bueno ambiental a su modificación urbanística a través del desarrollo de un plan especial para determinar el nuevo diseño de esta parte de la ciudad.

Este lunes el Concello anunció que el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield dirigirá ese plan especial para la rehabilitación integral de As Xubias, de acuerdo con un convenio que se firmará en los próximos días con el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor. Hace una década ya se diseñaron otros proyectos para la regeneración de este entorno marítimo de A Coruña, y dos de ellos, coruñeses además, obtuvieron los dos primeros premios del certamen Europan, uno de los más relevantes en el campo del urbanismo y la arquitectura.

El estudio Flu-or y un grupo de cinco jóvenes arquitectos coordinado por Nuria Prieto, colaboradora de Quincemil, concurrieron a la fase española de Europan en 2015, un certamen que tiene como objeto la recuperación de áreas urbanas necesitadas de reformas desde el punto de vista urbano, residencial, asistencial y medioambiental. El proyecto Nice to 'sea' you, de Flu-or, obtuvo el primer puesto; Embroidering the edge, el segundo.

Imagen del proyecto del estudio Flu-or para As Xubias.

Flu-or es precisamente uno de los cinco estudios coruñeses de arquitectura que colaborarán con el equipo de Chipperfield en el desarrollo del plan especial para As Xubias. Los otros cuatro son Trespes, Prieto Patiño, Abraham Castro y Fuertes Penedo. "Nos llamó la Fundación RIA y, con el criterio de haber sido un estudio que ha obtenido un premio nacional, nos propuso participar en un documento, a través de talleres y workshop, que se convertirá en el plan maestro para el propio desarrollo del plan especial. Vendríamos a ser como consejeros locales", explica Luis Santalla, arquitecto de Flu-or.

Este estudio de A Coruña planteaba en su proyecto la década pasada transformar As Xubias en un "barrio productivo más de la ciudad mediante la mejora de la conectividad, de las infraestructuras y de las actividades, pese a la difícil zona donde se encuentra". Entre sus propuestas figuraba la desaparición del asentamiento chabolista de A Pasaxe, del que este mismo año salió su último residente; la eliminación del tráfico rodado; la construcción de edificaciones relacionadas con el marisqueo; y la transformación del litoral en un humedal para el tratamiento del agua.

Los autores del proyecto, que logró el primer puesto de la edición del premio Europan, fueron Luis Santalla, Juan M. Salgado, Yago Liste, Vanesa Veira y Alba González, quienes tuvieron como colaboradores a Ander Bados, Antonio Antequera y David Mariño. Para ellos, el borde de la ría se transformaría en una zona verde en contacto directo con el mar y recorrida por caminos entrelazados.

Propuesta del proyecto coordinado por Nuria Prieto en el concurso Europan.

Embroidering the edge, con la participación de Nuria Prieto, Ángel Montero, Hugo Malvar, Diego Lucio y Omar Curros, presentaba en el fondo los mismos objetivos. Prieto recuerda que "la inspiración" del proyecto fue la reflexión de su profesor Manuel Gallego Jorreto "sobre la comprensión del hábitat gallego". "Es una zona en la que hay que hacer mucho trabajo de acupuntura porque hay suelo industrial y residencial, está el hospital, tiene zona de pesca, hay saltos de escala morfológicos y constructivos...", repasa la arquitecta.

Proponía intervenciones conceptuales en el territorio, en la movilidad y las conexiones, en el borde marítimo y en el tejido residencial. "Defendíamos tocar el lugar lo mínimo, no alterarlo excesivamente, manteniendo zonas de paseo y eliminando lo nocivo, como las viejas naves industriales y equipamientos pequeños que dificultaban la movilidad", añade Prieto.

"Expectantes". Así se sienten en Trespes los arquitectos Alberte Pérez y Enrique Iglesias. A este estudio coruñés, también reconocido con premios y selecciones especiales, lo llamó también la Fundación RIA para "enriquecer el diálogo" sobre el litoral de As Xubias. "Llevamos veinte años trabajando en A Coruña y en Galicia y creemos que el conocimiento que tenemos de la ciudad va a aportar visiones diferentes sobre esa zona tan complicada", opina Pérez, que cree que Chipperfield, por su trayectoria y prestigio, "puede darle una vuelta al lugar".