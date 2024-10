Este es el encurtido que debes añadir a tu dieta a partir de los 50: ayuda a adelgazar y actúa como probiótico

Los encurtidos son muy valorados en España. No existe un buen aperitivo sin unas aceitunas o pepinillos que reinen la mesa. Hay quienes simplemente no pueden ni olerlos, pero quienes los consumen habitualmente saben que una vez empiezas no sabes cuando vas a parar.

En esta diferenciación de grupos, el segundo de ellos se pregunta hasta qué punto es beneficioso comer encurtidos. Al final, nuestra mente relaciona cientos de alimentos como perjudiciales para la salud porque es lo que hemos entendido —u oído— a lo largo de los años, sin saber, que en muchas ocasiones, la idea es errónea.

Mientras que algunos de ellos no destacan precisamente por sus ventajas, otros son los preferidos de nutricionistas y expertos como snack saludable: los pepinillos. Un encurtido antioxidante, antiinflamatorio, capaz de combatir contra enfermedades y, sobre todo, un excelente aliado para perder peso.

Los pepinillos para adelgazar

Los encurtidos reciben su nombre del proceso de encurtido, que consiste en conservar los alimentos en una solución de sal o de vinagre y que fermentan por sí solos o añadiendo una bacteria alimentaria como la Lactobacillus plantarum. La idea detrás de estos alimentos es la misma que la de otras formas de conservación: evitar que se echen a perder con el tiempo.

Las investigaciones muestran que los refrigerios como los encurtidos pueden ser beneficiosos para perder peso cuando ayudan a controlar la ingesta de calorías y previenen el hambre excesiva, lo que puede llevar a comer en exceso a la hora de las comidas

Por este motivo, no todos los encurtidos son igual de válidos. El contenido calórico variará según el tipo que elijamos. En términos generales, los pepinillos son bajos en calorías —alrededor de 14 calorías por 100 gramos—, pero otros tipos pueden tener más calorías según los ingredientes utilizados para su elaboración.

Este bajo contenido en calorías hace que los pepinillos sean muy recomendados en dietas de adelgazamiento o una perfecta alternativa para quienes buscan reducir su ingesta calórica sin dejar de disfrutar de un aperitivo.

Los pepinillos, así como otros encurtidos, destacan por su alto contenido en fibra. Esta sustancia es una parte importante de una dieta saludable y puede ayudar a perder peso de dos maneras: ayuda a mantenernos lleno por más tiempo y también puede ayudarnos a mantener un sistema digestivo saludable.

En esta misma línea, también cuentan con un buen número de bifidobaterias, lo que les convierte en probióticos: alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias "buenas" (microbiota normal) del cuerpo.

Imagen de pepinillos. Istock.

Las investigaciones han demostrado que una microbiota intestinal saludable influye en la capacidad del cuerpo para absorber y digerir los alimentos de manera eficiente, lo que a su vez puede conducir a un mejor control del peso.

Las investigaciones han sugerido que los probióticos también brindan beneficios cuando se trata de perder peso. Han demostrado que ciertos de ellos pueden ayudar a reducir la acumulación de grasa en el cuerpo e incluso pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina.

De todos los pepinillos que encontramos en el mercado, los que están en vinagre se consideran como la opción más eficiente. El vinagre es conocido por sus cualidades supresoras del apetito, así como por ser una gran fuente de ácido acético, que se ha relacionado con la pérdida de peso e, incluso, con la reducción de la acumulación de grasa en el área abdominal.

El ácido acético ayuda a reducir la actividad de algunas enzimas responsables de almacenar grasa, lo que, de igual manera, ayuda a acelerar el metabolismo del cuerpo. Además, una revisión publicada en Nutrition Reviews en 2014 señaló que este ingrediente podría aumentar la quema de calorías.

Otros beneficios de los pepinillos

Además de ayudarnos a adelgazar, los encurtidos tienen otros beneficios para la salud. Contienen betacaroteno, que está relacionado con un riesgo reducido de accidente cerebrovascular, su contenido en potasio ayuda a regular la presión arterial y al ser probióticos, promueven una buena salud general del corazón.

Los encurtidos son una buena fuente de antioxidantes que ayudan a combatir los efectos dañinos de los radicales libres en el cuerpo. Ayudar a reducir la inflamación que está relacionada con muchas enfermedades crónicas y mejoran la salud de la piel.

Añadido a todo ello, los pepinillos contienen vitaminas como la C y minerales que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico, por lo que pueden combatir con las infecciones y mejorar la salud en general.

Las investigaciones han demostrado que el líquido de los pepinillos puede ayudar a reducir la duración y la intensidad de los calambres musculares cuando se consume poco después de la aparición de un calambre.

Pero, sin embargo, si hay algo que destaca de los pepinillos es que se pueden encontrar en cualquier lado a precios muy asequibles. Tanto, que con un par de euros podemos conseguir un bote con suficientes para unos cuantos días, por lo que no hay excusa para no añadir este alimento a nuestra dieta.

A pesar de todas sus ventajas, tal y como pasa con todos los alimentos, no podemos abusar del consumo de pepinillos. No debemos olvidar que es un alimento que se consume en salmuera, lo que se traduce en una cantidad significativa de sal. Añadido a ello, algunos encurtidos tienen un gran contenido de sodio, que puede hacer difícil la pérdida de peso debido a que hace que el cuerpo retenga agua.