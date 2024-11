Arancha Priede, directora de negocio de IFEMA: "Aposté por mi vida profesional porque sabía que era una inversión"

"El ingeniero es un gran compositor como Beethoven. Debe traducir los pensamientos en hechos concretos para beneficio de la humanidad", así empieza el nuevo episodio de Arréglate que nos vamos, que tiene como protagonista a la ingeniera Arancha Priede, directora de negocio de IFEMA. "Esta frase es nada más y nada menos que de un POTUS, es decir, de un presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover. Como nosotras somos de letras, creo que lo de la ingeniería, Charo, nos impone a la par que nos impacta", dice Cruz Sánchez de Lara antes de presentar formalmente a su invitada.

Como introducción, Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, quiere empezar explicando qué es IFEMA. "Es un lugar en el que todos los años vienen casi cuatro millones de personas y en el que desarrollamos casi 600 eventos de todo tipo de negocio, desde la construcción hasta ferias de medioambiente, de ocio, conciertos, la Mercedes-Benz Fashion Week, Fitur, ARCO, etc. Siempre estamos a tope", dice la invitada.

Como este pódcast quiere ahondar en el perfil más personal de quien lo visita, Cruz le pregunta de todos esos eventos cuál es su favorito. "La Mercedes-Benz Fashion Week, no lo puedo evitar, me encanta la moda y creo que el aporte que hacemos a ese sector es fundamental. Otra impactante es Fruit Attraction, porque somos referentes en el mundo", responde Arancha.

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a su invitada, Arancha Priede. Esteban Palazuelos

Antes de llegar a IFEMA en 2022, Priede, que es ingeniera de caminos, canales y puertos, trabajó a nivel nacional e internacional en empresas como Dragados. "¿Cómo fue ese cambio?", quiere saber Charo Izquierdo. "Estuve alrededor de 20 años en el sector de la construcción, sobre todo haciendo proyectos de concesiones de infraestructuras, especialmente autopistas de peaje en España y en el extranjero. Mi primer cambio fue con Clear Channel, que es una empresa americana de publicidad exterior. Estuve dos años y pico y a partir de ahí empecé mi diversificación", explica.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL aprovecha el momento para decir algo a su audiencia: "A todas las chicas que nos escuchan, este es un mensaje muy importante, porque os dais cuenta de que siendo ingeniera una puede ser casi todo. O sea, que las chicas que todavía no hayáis pensado en la ingeniería como una opción y las madres que estén escuchándonos y que todavía no lo sepan, que les inculquen las carreras STEM, porque eso es una maravilla".

Cruz reflexiona sobre el empoderamiento que las propias mujeres construyen con su trabajo y quiere saber la opinión de su invitada. "Pues yo sí me siento empoderada. Te vas formando y vas aprendiendo a asumir riesgos a lo largo de toda tu vida y tu carrera profesional. Al principio te da mucho miedo tomar una decisión y dices: 'madre mía, si me equivoco, ¿qué pasa?'. Pero luego dices 'bueno, pues de cinco que tomo igual sale una mal, pero cuatro salen adelante'. Entonces empiezas a no tener miedo, porque al final, si algo sale mal, rectificas y punto", confesa Arancha. Cada error es un aprendizaje.

El mundo de las carreras STEM sigue estando masculinizado, aunque se ha avanzado mucho. Ella misma cuenta su experiencia: "Por mi carrera profesional y por lo que estudié, estoy acostumbrada siempre a estar en un mundo de hombres donde igual tienes que demostrar un pelín más o, al menos, que eres igual que ellos. Porque al principio te miran como diciendo '¿esta qué hace aquí?'. En mi promoción éramos ocho o diez mujeres de 200. La profesión te hace ser dura, porque va pasando la vida y te das cuenta de que hay que tener mucha fuerza y ser muy valiente. Si no, no llegas a ningún sitio".

Cruz interviene para preguntarle si también lo era con 30 años. "Siempre he sido muy valiente, pero antes me pensaba mucho más las cosas. Cada vez que iba a hacer algo lo valoraba más, hacía mil cálculos. Yo todo lo hago con números, porque los números no engañan, son transparentes".

La reflexión continúa: "Toda la vida he estado trabajando con hombres, pero en Ifema casi todas son mujeres. Y hay que ayudarlas, porque hay un momento de tu vida, sobre todo cuando tienes a los niños pequeños, que es muy importante ese apoyo en tu carrera profesional. Es ahí cuando muchas abandonan porque no les compensa".

En su caso personal, la ingeniera confirma que contó con mucho apoyo para la conciliación: "Yo tuve la suerte. Soy hija única y mis padres me han ayudado muchísimo. Tengo tres hijos y de ellos dos gemelas, que eso fue como el shock de mi vida personal. Al principio, como vivía muy cerca de mis padres, yo seguía viajando y haciendo mi vida normal, porque ellos se ocupaban. Siempre aposté por mi vida profesional, porque sabía que estaba haciendo una inversión".

Arréglate que nos vamos con Arancha Priede Esteban Palazuelos

Ahora, cuenta con la satisfacción de ver cómo sus hijos lo entienden: "Los niños valoran mucho tener una madre profesional y están superorgullosos de ti, de lo que les enseñas con tu ejemplo. Eso tiene un valor brutal".

Cruz Sánchez de Lara cita una frase bien conocida: "A los hombres las mujeres poderosas les dan miedo" y quiere saber si su invitada está de acuerdo. "Para nada, yo creo que es al revés. Todo es una labor compartida. Y yo tengo la suerte de tener un marido maravilloso, que siempre me ha ayudado un montón y me ha entendido. Igual, si hubiera tenido otro, no sé lo que hubiera pasado".

No puede terminar la charla sin hablar de sostenibilidad, pues Charo Izquierdo, como directora de Enclave ODS, considera un tema ineludible. Arancha, desde su puesto en IFEMA, está muy comprometida. "Estamos haciendo un montón de medidas a todos los niveles, porque la sostenibilidad, no solamente es la medioambiental, sino económica, social y estamos superinvolucrados. Además, vivimos un momento de transformación importante y en un futuro tendremos la Fórmula 1".

El pódcast termina con una anécdota de la protagonista que tiene que ver con el flamenco y con un bonito alegato: "Nos gustan las mujeres valientes".