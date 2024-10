Ainhara Viñarás, del Grupo Shiseido: "Para las japonesas, una piel envejecida es la que tiene manchas, no arrugas"

"Encuentra la belleza en cosas inusuales, como asomar la cabeza por la ventana o sentarme en una escalera de incendios". Con esta cita de Scarlett Johansson, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, daba comienzo, junto a Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, a un nuevo capítulo del pódcast Arréglate que nos vamos.

La invitada es Ainhara Viñarás (Madrid, 1972), referente en el sector de la belleza por ostentar la posición de directora general de la División Prestige del Grupo Shiseido. Y pese a que no tiene la fortuna de conocer a Scarlett Johansson en persona, sí es conocedora de cómo el cuidado y la belleza son parte inherente al ADN de la cultura japonesa, la cual, inspira la compañía que lidera. "Encontrar la belleza en los pequeños detalles está intrínseco en la cultura japonesa" confiesa en esta introducción.

"Cuando llegamos a Japón, somos un elefante en una cacharrería. Si no te explican todos los detalles, no entiendes nada" y esto se debe a la sutileza y simbología que allí existe, asegura la invitada.

Cruz Sánchez de Lara conduce la conversación y recuerda cuando Shiseido contó con ella para una sesión de fotos: "Fue el mayor piropo". "Eres estupenda, guapísima y aparte una persona espectacular" alaba Viñarás, quien confiesa su apoyo a la belleza senior.

Esa sutileza particular, esa atención al detalle, nos lleva a idealizar la belleza japonesa y esas pieles japonesas que "envejecen de una manera distinta a la nuestra", pero que también las lleva a cuidarse más, como explica Ainhara Viñarás. "Para las japonesas una piel envejecida es una piel con manchas, no es una piel con arrugas o con flacidez".

Cruz Sánchez de Lara, Ainhara Viñarás y Charo Izquierdo Esteban Palazuelos

En esta cultura, de donde nace Shiseido, "la belleza forma parte de todo. Se tiene una sensibilidad a la belleza tremenda, no solo a la belleza estética en las pieles, sino a la belleza en los objetos". Y en este interesante punto que destaca la invitada, entra el concepto de diseño kansei.

"Apple utiliza esta técnica en sus productos" y también la compañía que lidera Viñarás a la hora de crear los envases poniendo especial mimo para que sean agradables y fáciles de manipular. Tanta atención destinan a ellos, como lo hacen a sus fórmulas y la sensorialidad de las mismas, que también está muy estudiada.

Con esta revelación, Ainhara Viñarás deja claro que la cosmética no es algo frívolo o hueco, más bien todo lo contrario: son horas de investigación, innovación y formación. La misma que necesitan las nuevas generaciones antes de cometer locuras, cada vez hay más niñas que se apuntan al boom del cuidado facial y el maquillaje. "Nunca he visto un maquillador profesional utilizar tanto producto y tantas capas", asegura Viñarás. "Hemos tenido que comunicar a través de redes sociales que nuestros productos de retinol no pueden ser usados por menores de 13 años".

"No hace falta todo para casi nada en la vida", reflexiona en alto Cruz Sánchez de Lara al hilo de estas confesiones. Sin perder la ocasión, rescata la importancia de las investigaciones: "¿cómo influyen las cremas en tu vida diaria?". "Fuimos los primeros en fabricar ácido bio hialurónico" reconoce orgullosa la invitada.

Arréglate que nos vamos con Ainhara Viñarás Esteban Palazuelos

"Defiendo la belleza única", declara Viñarás cuando se le pregunta por la huella estética que vemos en los rostros de hoy día. Un hecho que sorprende que se dé en un momento donde la personalización es la máxima actualidad. "Esas caras, todas iguales, con esa huella que ya no sabemos ni como están, no me parece bonito".

Con una referente como Ainhara delante, Sánchez de Lara no pierde la oportunidad de nutrirse de sus conocimientos y le pregunta acerca de una rutina de cuidado, eso sí, fácil de hacer y de recordar porque "eso de las influencers con 200 productos, me parece que no es sostenible, que es carísimo". Doble limpieza, tónico, crema hidratante y protector solar con los básicos a destacar, pero el sérum "es la medicina concreta para una necesidad" y con él podemos lograr trabajar un aspecto concreto de la piel.

¿Cómo de sostenible es todo esto? Charo Izquierdo pone sobre la mesa su especial interés por el medioambiente: "Me impresionó muchísimo cuando fui a ver los cultivos verticales de Ulé, me pareció revolucionario que en una habitación se puede cultivar toda la materia prima que necesitas". Ainhara Viñarás, que además es co-creadora de esta marca, reconoce el gran avance tecnológico que supone esta manera de cultivar: "En un circuito de 340 kilómetros, cultivamos los ingredientes, envasamos, formulamos, tenemos nuestro centro logístico". "La investigación no para nunca" concluye la invitada.

"Confundir valor y precio es cosa de necios", decía Quevedo. Por eso Cruz Sánchez de Lara no quiere despedir el episodio sin antes conocer el valor real de esos productos de cosmética de alta gama, "¿por qué cuestan lo que valen, y valen lo que cuestan? Porque baratos no sois". "Hay un montón de investigación. De los más de 3.000 científicos que tenemos, los más senior y avanzados son los que trabajan en Clé de Peau Beauté, la marca más premium que tenemos; la materia prima es cara y escasa. El packaging es algo muy importante, un objeto de deseo, y cada producto lleva años de estudio. Todo eso, se paga".