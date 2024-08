Claudia di Paolo, experta en antienvejecimiento: "La lechuga o aceite están bien para una ensalada. Pero no sirve ponérselo en la cara"

"Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla", decía Confucio. Pues bien, Claudia di Paolo es una de esas mujeres cuya virtud es apreciar lo bello en aquello que la rodea.

"Está en la naturaleza, en los espacios… la belleza hace que nos sintamos bien y encontrarla en las personas es parte de la vida", decía la gurú al comienzo de esta entrevista.

Su visión y entendimiento va más allá del significado banal y superficial que muchos atribuyen a dicho término. "Verse bien te hace sentir bien, ese es el verdadero arte".

Es una gurú de belleza. ¿Qué es lo que cree que hace que la gente le ponga este título?

He tenido una visión bastante particular. Encontré la parte humana, el encanto en todo lo que nos rodea, haciéndonos sentir bien. Siempre he buscado tratamientos excepcionales, intento ser innovadora e ir por delante del mercado, tal vez sea una cualidad que tengo. Soy intuitiva y eso me lleva a descubrir marcas y tratamientos increíbles, no sé si merezco el título de 'gurú' pero sé que esto se me da bien.

Le interesa la belleza y el bienestar desde muy pequeña, hay niñas en redes sociales que comienzan con el skincare a temprana edad. ¿Cuándo es 'muy pronto' para ello?

Me pone muy contenta esta tendencia. Es una cosa que he defendido desde hace años, mi vocación viene desde muy niña. Tenía interés por cuidarme y por cuidar a todas las mujeres que estaban a mi alrededor.

Cuando tuve la ocasión de conocer Japón, descubrí que tienen una cultura de cuidado desde que son muy jóvenes. Ese cuidado también es sinónimo de respeto hacia los demás. Ellos no tiene la idea que tenemos en Europa de tratamientos más invasivos a los que recurres cuando tienes 40 a 50 años para revertir las arrugas y el envejecimiento, apuestan por la cosmética, la limpieza y la protección.

He trabajado años en inculcar esa cultura a mis clientes, por eso estoy totalmente de acuerdo en que las niñas se cuiden, pero con cabeza. Tengo una hija de 12 años que está en este mundo de cuidados, quizás porque lo ha visto en mí, y tiene un ritual increíble.

Eso sí, hay que tener cuidado con las redes sociales porque en ocasiones ciertas recomendaciones no son correctas. Lo mejor a edades tempranas es limpiar de manera suave e hidratar.

Cuanto antes empecemos a cuidarnos, mejor.

Exacto, pero nunca es tarde para empezar a cuidarse. Los beneficios siempre estarán ahí, pero debemos saber que mejorar algo muy dañado es más difícil que trabajar en prevenir. Lo mejor es empezar pronto, preservar.

¿Y qué es lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra piel? Confiésenos ese paso que jamás deberíamos saltarnos.

Todos los pasos de una rutina facial aportan algo, pero si tuviera que escoger algo fundamental, te diré que la limpieza y la protección son esenciales.

¿Cree que a día de hoy existe más interés por no envejecer o por envejecer mejor que antes? ¿Hay más conciencia del cuidado y la salud de la piel?

Esto ha pasado desde el COVID, donde realmente nos interesamos por el bienestar. Ya sabemos que vamos a vivir muchos años, entonces lo que queremos es vivir esos años mejor.

De esto trata el biohacking. Nosotras hemos lanzado una línea de productos basada en esa filosofía, queremos prolongar nuestra juventud.

¿Cómo enfrenta el paso del tiempo?

Es algo que va a ocurrir y que ojalá ocurra. Queremos vivir muchos años y el envejecimiento es algo maravilloso. Soy una apasionada de la vida y con su paso es evidente que no te verás igual que cuando tenías 20 años, ni físicamente ni mentalmente. Ganas en madurez, en seguridad y tienes muy claro qué quieres. Quizás pierdes algunas cosas, pero ganas otras más importantes y profundas, así nos sentimos en mi grupo de amigas donde compartimos edad.

El paso del tiempo también te hace tomar conciencia, he sido una loca del trabajo y no me he cuidado tanto físicamente con deporte o comida. Ahora tengo conciencia y hago otro tipo de trabajo para la prevención. Todo se trata de estar sana, de priorizarse.

¿Qué diría que es lo que más preocupa a las mujeres a día de hoy respecto al estado de la piel?

El envejecimiento. Cuando hablamos de esto nos referimos a que la piel se arruga, pierde flacidez y se descuelga. También aparece hiperpigmentación y manchas. La preocupación no es tanto el paso del tiempo si no el estado de salud de nuestra piel y cómo queremos vernos.

La industria del antiaging es un gran mercado de tratamientos de cosmética. Hemos pasado de todas las marcas hipernaturales y se está valorando más la ciencia porque es lo que puede dar un resultado, sobre todo a partir de una cierta edad en la que necesitas productos testados que demuestran sus beneficios.

"Puedes ponerte una lechuga en la cara o aceite de oliva y no te va a hacer nada. Esas cosas están bien para una ensalada pero te lo pones en la piel y no sirve"

¿Y qué le diría a aquellos que defienden que un producto que viene de origen 100% natural es mucho mejor?

No soy partidaria de los productos 100% naturales, al menos que estén avalados científicamente. Pueden ser naturales, pero necesitamos la ciencia para que ese producto sea efectivo, para que esa molécula penetre en la piel, en el cuero cabelludo o en el cabello. Tú puedes ponerte una lechuga en la cara o aceite de oliva, y no te va a hacer nada. Esas cosas están bien para una ensalada, pero te lo pones en la piel y no sirve.

La naturaleza es sabia y hay activos interesantes, de ella podemos extraerlos, pero necesitamos hacer que penetren con la labor de los científicos. Necesitamos poder trabajar a niveles profundos, la piel es muy difícil de penetrar, es una barrera que nos protege, pero solo desde dentro podemos frenar los procesos oxidativos y ralentizarlos.

"El pelo es el adorno por excelencia, no hay nada en la belleza que pueda empoderarte más".

El cabello juega un papel icónico en la identidad 'Claudia di Paolo'.

Soy una loca de la melena. Cuando era muy pequeña, tenía un cabello muy fuerte y con mucha cantidad, mi madre no sabía cómo controlarlo y me lo cortaba como un chico. Esto era supertraumático para mí, lloraba cada vez que iba a la peluquería. Siendo un poco mayor, una de las veces que fui a cortarme el pelo me ofrecieron un tratamiento con un producto brasileño para quitar el rizo, eso cambió mi vida, descubrí qué podían hacer por mí los tratamientos para poder manejar mi pelo.

Ahora, a mis 53 años, tengo el pelo largo, nunca más lo corté. El pelo es el adorno por excelencia, no hay nada en la belleza que pueda empoderarte más. Si tienes el pelo bonito, estás guapa. Si tienes el pelo mal, no hay nada que pueda salvarte.

Claudia di Paolo, gurú de belleza Cedida

¿Sabemos cómo cuidar nuestro cabello frente al paso del tiempo?

El cabello envejece, como la piel, pero no tenemos esa cultura de cuidado porque nadie nos la ha enseñado. De repente, te ves a una edad en la que empiezas a perder pelo, está más débil y aparecen las canas, no entiendes nada.

La pérdida de cabello y la fragilidad, son los signos que más preocupan. Lo he visto mucho justo después del COVID.

"El estrés que pasamos, las vacunas y el propio virus, provocó en muchas mujeres una pérdida de cabello significativa"

¿Cuánto afecto el COVID a nuestras melenas?

Parece que el COVID fue algo que pasó hace 50 millones de años, pero fue solo hace 3 y trajo cambios radicales. El estrés que pasamos, las vacunas y el propio virus, provocó en muchas mujeres una pérdida de cabello significativa de la que no se han recuperado. De ahí que esa pérdida de densidad y volumen sea la preocupación más compartida y repetida. También el encrespamiento que trae ese estado, el cabello, cuando se debilita, se encrespa.

Tintes y tratamientos abrasivos también debilitan el cabello. He visto en redes sociales que, en algunos centros, están comenzando a hacer mechas con láser, ¿es esto seguro?

Quitan el pigmento del cabello y, al igual que una decoloración, lo deteriorará un poco. Si te queda bien, o te gusta, el cabello rubio, puedes hacerte reflejos de una manera lo menos invasiva posible y luego cuidarlo, no es un problema como tal.

No recomendaría a las mujeres que no se tiñan el cabello, pero sí que lo hagan en un buen sitio, y se lo cuiden. Hoy día hay productos maravillosos para ello.

¿Qué productos son los indispensables para tener una melena 'Claudia di Paolo'?

La melena que tengo es porque la cuido mucho, no tengo la suerte de haber nacido con el pelo divino. A la hora de cuidarlo, como marca, apostamos por crear conciencia sobre su deterioro y la importancia de prevenirlo. Fijarnos en el cuero cabelludo es clave. En él está implantado el pelo y si fortalecemos la base, nuestro cabello va a nacer mucho mejor.

La limpieza del cabello, utilizando productos suaves que no sean dañinos y lavarlo con la frecuencia necesaria. No importa si lavas el pelo cada día, si lo necesitas porque haces deporte o sudas siempre y cuando lo hagas con el producto adecuado.

Es importante la nutrición también. Poner vitaminas en tu pelo, nutrirlo, al igual que haríamos con una planta. Los masajes en el cuero cabelludo son fundamentales, activa la circulación, quitan la inflamación… el cuero cabelludo se altera por el ritmo de vida, por el calor, por el aire acondicionado, por el estrés o por los productos que usamos. Cuando se inflama, asfixia el bulbo y no llegan los nutrientes y entonces el cabello se debilita.

Es muy innovadora en todos tus tratamientos, cuéntenos su filosofía.

Hair Wellth Spa está enfocado en tratar el envejecimiento capilar a través del cuidado del cuero cabelludo. Los tres tratamientos que desarrollamos están pensados para ello y su finalidad es embellecer el cabello, la experiencia más completa es Rediscover: Signature Awareness Cure.

Desde la primera sesión, tu fibra se ve brillante y fuerte, recuperada. Sientes el cuero cabelludo limpio en profundidad, dispuesto a recibir las vitaminas dentro del bulbo para que esté nutrido, fuerte y fortalecido.