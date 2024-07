Los peligros estéticos de creer en el 'callo solar': qué puede pasar si sigues la tendencia viral del mundo 'beauty'

Una disparatada tendencia corre por las redes sociales. A medio camino entre el mito y la realidad, invita a una práctica de belleza que podría poner en grave peligro nuestra salud a corto y largo plazo ahora que llega la temporada de mayor exposición al sol.

Si tienes un perfil social, bien sea en Instagram o en TikTok, es probable que hayas visto algún vídeo de un gurú o 'experto' hablando de eso que ellos llaman 'callo solar' asegurando que la piel es capaz de desarrollar tolerancia al sol y a la radiación UV sin necesidad de utilizar protector solar. Según sus defensores, la piel podría lucir más bella y luminosa.

¿Qué hay de realidad en estas afirmaciones y cuál es el peligro de creer en esta tendencia beauty? Hablamos con expertos de verdad que matizan todas las creencias acerca de esta práctica en auge por los fanáticos del bronceado.

¿Por qué se produce?

"El bronceado saludable no existe", nos dice la facialista y cosmetóloga Esther Moreno. Una categórica afirmación que explica "el moreno que adquirimos no es más que un mecanismo de defensa de nuestra piel ante una agresión que, en este caso, es la radiación solar".

La piel, no solo no desarrolla tolerancia a la radiación ultravioleta, sino que desarrolla una memoria de vida, haciendo que el daño se acumule en forma de manchas y otros problemas más graves. "Esta tendencia carece de cualquier tipo de respaldo científico, la piel se debilita y se vuelve más propensa a sufrir cáncer de piel, manchas y envejecimiento prematuro", comenta Arkaitz Felices, cosmetólogo y responsable en España de REVIDERM.

El callo solar no protege de las quemaduras. Lo que nosotras percibimos como un bonito tono dorado en nuestra piel, es en realidad una señal de defensa de esta que se desarrolla de manera natural y no necesita ser entrenada de ninguna de las maneras. "Da igual que te pongas morena con facilidad o que no lo hagas, tanto los fototipos de piel claros como los oscuros sufren los daños celulares con la exposición solar", sentencia Isabel Reverte, directora dermocosmética en Ambari.

Quemadura social en la piel de una niña iStock

Al exponerte al sol sin protección, lo único que vas a conseguir, a medio y largo plazo, son daños en tu piel que van más allá de la estética de las manchas hiperpigmentadas o arrugas prematuras.

Cómo conseguir un moreno saludable

Vitamina D

La vitamina D es la clave. Evitar el déficit de esta vitamina es posible a través de la alimentación, incluyendo en la dieta huevos, salmón o pescados grasos.

Alimentos ricos en grasas saludables iStock

"La inclusión en la dieta de alimentos ricos en esta vitamina, como aguacate, aceite de hígado de bacalao, pescados azules de temporada como el bonito o la sardina, mariscos, frutos secos y semillas, lácteos fortificados, y hongos como la seta shitake" es la recomendación de la nutricionista Sáinz. Así como "combinar la vitamina D3 con vitamina K2 para mejorar la absorción de calcio y asegurar su correcta utilización en el organismo".

Protector solar

"El uso diario de protector solar es esencial para proteger la piel de la radiación ultravioleta, infrarroja y la luz azul. Aplicar un buen filtro solar reduce significativamente el riesgo de cáncer de piel y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro" declara con rotundidad Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

"No hay que escatimar el protector solar, hay que hacerlo de manera generosa en todas partes del cuerpo que vayan a estar expuestas al sol. Llueva, truene, nieve o esté nublado, hay que usarlo, ya que más del 80% de los rayos UV pueden penetrar las nubes y los cristales de las ventanas", suma Natalia Abellán, directora dermocosmética en Rosalique.

Y la directora nutricional de Advanced Nutririon Programme recomienda complementar esa protección con nutricosmética enriquecida en antioxidantes, "para contrarrestar los efectos del daño solar".

