La directora científica y experta en antienvejecimiento Annie Black: “No he usado bótox. Pero quien lo quiera, estará bien”

"La arruga es bella" decía Adolfo Domínguez hace más de 40 años con el fin de reivindicar la belleza del paso del tiempo. Con una creciente obsesión por erradicar toda señal de edad de nuestro rostro, son cientos de principios activos e ingredientes los que aplicamos en la rutina de cuidado sin poner en tela de juicio los beneficios de los mismos.

¿Sabemos, de verdad, qué provoca el envejecimiento celular? ¿Cuál es el límite de la cosmética? O ¿son las arrugas "enemigas"? Solo expertos científicos dedicados a la investigación y el desarrollo de tratamientos faciales tienen las respuestas, como Annie Black, directora científica internacional de Lancôme.

¿Quién es la científica Annie Black?

Annie Black es sinónimo de conocimiento e innovación cosmética.

Doctorada en Biología Celular y Molecular, con especialización en ingeniería de tejidos, por la Universidad Laval y la Universidad Claude Bernad Lyon 1, llegó a L'Oréal Research & Innovation como directora de un laboratorio encargado de desarrollar modelos de piel artificial, herramientas necesarias para comprender la fisiología de la piel y la manera de actuar de los ingredientes sobre la misma.

Diez años al mando de este profundo desarrollo la condujeron a continuar su carrera en la Fundación L'Oréal donde empoderó a la comunidad de mujeres científicas con el programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science.

Hoy por hoy esta brillante mujer, con raíces franco-canadienses, ha regresado al mundo de la ciencia de la mano de Lancôme como directora científica internacional.

La misión en el puesto está clara: transformar los descubrimientos científicos en productos de alta innovación. En este empeño ha viajado a Madrid para presentar en petit comité el último lanzamiento de la marca cosmética francesa: Génifique Ultimate.

Una fórmula que esconde 27 años de ciencia reparadora, enriquecida con Beta-Glucano-CM, eficaz en la autoreparación de la piel y conocido en el campo médico por su capacidad antiinflamatoria y su poder de actuación sobre la oxidación.

"Buscamos evolucionar y renovar los productos que hay en el mercado. Miles de millones de personas aman nuestra fórmula anterior de Génifique y este lanzamiento no pretende reemplazarla. Más bien es para quienes les gusta la anterior, pero buscan algo diferente", comentaba la científica líder.

Sus preocupaciones respecto al mundo de la cosmética son diversas y están a la orden del día, pero si hay algo en lo que incide con vehemencia es la importancia de reparar nuestra piel. "Reparar tu piel es muy importante porque cuando no lo haces, los agresores externos siguen atravesando la barrera cutánea".

Con este avance, y queriendo saber más, compartimos espacio en un fresco y veraniego patio madrileño.

Annie Black, directora científica internacional de Lancôme Cedida

¿Qué es lo que más necesita nuestra piel para envejecer "bien", con salud?

Lo más importante es repararla. Todos los días nuestra piel está siendo atacada por agresores como la polución, el estrés y los rayos UV. Estos dañan nuestra piel, y sí, ella puede repararse sola pero con el tiempo la capacidad disminuye y necesitamos estimular nuestro NRF2. Necesitamos estimular el poder de reparación de nuestra piel, no solo para que se vea mejor, también porque cuando no lo hacemos se acumulan todos esos daños provocando el envejecimiento prematuro.

¿Cuál es el peor enemigo de nuestra piel?

Definitivamente la radiación UV, es la peor. Hay estudios interesantes que se han viralizado en redes sociales, con fotos de gente que conduce autobuses o camiones, que tienen la ventana abierta o incluso cerrada a veces, y se observa como el lado de la cara que ha estado expuesto presenta manchas y mayor envejecimiento que en la otra parte.

Es el ejemplo visual perfecto de todos los daños que puede ocasionar la radiación UV.

En relación a esto que me comentas, hay una tendencia conocida como 'callo solar'. Quienes la promueven dicen que esto consigue que la piel "genere tolerancia" al exponerse sin protección al sol. ¿Qué les dirías?

(Risas de alarma) No, no. Es importante proteger la piel siempre.

En el laboratorio hicimos una prueba con los rayos UVB y UVA. Para quienes no sepan la diferencia es que los segundos llegan a mayor profundidad de la piel y son los mayores responsables de envejecimiento prematuro. Esta radiación es capaz de penetrar a través del vidrio. Así que incluso si estás sentada a través de una ventana y hay sol, tu piel los recibe.

Ésta tiene mecanismos de defensa frente a la radiación. El bronceado es la señal de este mecanismo. Tiene la capacidad de hacerlo, no necesita ser entrenada. Para mí es crucial proteger la piel todos los días, aún más cuando vas la playa, a la montaña... especialmente a los niños.

"Hay que dejar que (los niños y las niñas) jueguen con maquillaje y purpurina, pero no con cosas como el retinol o los ácidos"

Hablando de niños y cremas, ¿cuándo es demasiado pronto para comenzar una rutina de cuidado facial? Hemos llegado a ver niñas de 10 años usando retinol en TikTok...

Eso es muy peligroso. Los niños y niñas de 10 o 12 años no necesitan rutina de skincare, solo necesitan protección e hidratación.

Hay que dejar que jueguen con maquillaje y purpurina, pero no con cosas como el retinol o los ácidos. Estos son para pieles de adultos mucho mayores. Yo también he visto esos vídeos en los que los padres van con los niños a las tiendas y les compran esas rutinas de cuidado facial completas.

No es útil. Los niños necesitan protección cuando salen al sol e hidratación, es todo.

¿Hasta dónde llega la obsesión por la juventud? Varias investigaciones indagan en la posibilidad de vivir por encima de los 100 años. ¿Es posible de manera natural? Y, ¿realmente queremos?

Es posible, claro. Empezamos a estudiar la longevidad en Lancôme y hay muchas cosas interesantes sobre la piel. Hoy, cada vez hay más personas que viven 100 años.

Un estudio de Reino Unido concluyó que uno de cada tres bebés nacidos en el año 2023 vivirán hasta los 100 años. El número de años que podemos vivir ha estado creciendo y creo que hay muchas razones para ello.

El hecho de que la medicina es más accesible, que la ciencia esté evolucionando… todo hará que siga aumentando, pero nuestro objetivo no es extender la vida, es extender la salud.

Si vas a vivir 100 años, pero los últimos 30 no estás saludable, tu calidad de vida no será la mejor. Nuestro objetivo es aumentar lo que llamamos 'tiempo de salud', que es el tiempo de vida que disfrutas de manera saludable. Esto es lo que tenemos que extender.

"Las arrugas, simplemente, son la vida"

Hay muchas personas preocupadas por las arrugas, ¿una piel arrugada es una piel "no saludable"?

(Risas) ¡NO! ¡Por supuesto que no! Yo tengo arrugas y estoy orgullosa de mi piel. Tengo patas de gallo porque sonrío. Las arrugas no son un signo de una piel no saludable, son solo un signo de la edad y la edad saludable significa tener arrugas.

Las primeras líneas de expresión que aparecen son las arrugas dinámicas a los 20 años. Aparecen por el movimiento muscular, sobre todo alrededor de los ojos, porque los movemos alrededor de 10.000 veces al día. Las arrugas, simplemente, son la vida.

¿Y qué piensas de las mujeres jóvenes que al cumplir 20 años comienzan a utilizar bótox?

Las primeras arrugas comienzan en esta edad, pero son dinámicas al reír o gesticular. Creo que es algo que depende de cómo se sienta cada una. Desde luego que las arrugas no son malas, son un signo de crecer, de vivir, pero hay quien quiere usar bótox y está bien. Yo desde luego no lo he hecho, ni es algo que quiera hacer.

¿Cuál es el verdadero poder de los cosméticos contra el envejecimiento?

Corregir, pero también prevenir. Ahí están siendo cada vez más importantes y se habla cada vez más.

Cuando hablamos de prevención, pensamos en productos con filtro UV, ya que son increíbles para ello y también para protegernos; sin embargo, en el futuro vamos a estar mucho más interesados en esta prevención a través de otros mecanismos y aquí la longevidad es particularmente interesante.

¿Desmitificamos una creencia beauty muy popular?

Pensar en el mayor mito es difícil, tal vez recuperaría lo que comentamos antes sobre la necesidad de exponerse al sol para que tu piel se adapte. Es un gran mito.

La inteligencia artificial es el futuro, ¿también en el sector de la cosmética?

¡Sí, sí! Los productos Absolue de Lancôme, la gama más premium de la casa, cuenta con una crema de ojos que está enriquecida con péptidos. Con uno solo, de hecho, diseñado por nosotros usando la inteligencia artificial.

La IA nos ayudó a escanear toda la literatura científica y patentes para ver los diferentes tipos de secuencias que existían, qué hacían... así llegamos a la correcta para obtener la mejor prestación posible.

Otro ejemplo es el Skinscript. Hemos diseñado algoritmos específicos para poder hacer diagnósticos, como un smartphone sofisticado para cosméticos.

Tenemos el mejor hardware en el mercado pero seguimos desarrollando aplicaciones de diagnóstico específicas para los cosméticos que estamos lanzando. Así contamos con diferentes maneras y herramientas para evaluar qué está pasando en la piel. Esa es otra gran parte de lo que hacemos con la IA.

Gracias al desarrollo de estos dispositivos, y con solo dos preguntas, sabemos cuál es tu tipo de piel y qué necesita. Con máquinas como el Skinscript puedes ver en la realidad qué está pasando, es una herramienta muy interesante.

Por último, otra cosa en la que también estamos son los dispositivos. Hay muchas cosas que podemos hacer con ingredientes cosméticos, pero si combinamos estos con otras energías y tecnologías podemos potenciar sus beneficios.

¿Más es más en este caso?

Unir la fuerza del dispositivo y los beneficios de las fórmulas son la mejor manera de cuidar la piel porque eso significa acelerar los resultados e ir más allá.

Hicimos un estudio con el lanzamiento de Génifique Ultimate donde probamos este en combinación con diferentes procedimientos: un láser y una IPL (luz pulsada). La IPL es menos invasiva, después de una sesión aplicamos Génifique Ultimate y repetimos durante un par de semanas. Los resultados revelaron que los beneficios de la IPL habían aumentado gracias al sérum de Lancôme.

Y el láser, más invasivo, hicimos un pretratamiento con Génifique por 7 días y esto hizo que la piel pudiera recuperarse más rápido después del tratamiento.

Es por ello por lo que creo fuertemente en la combinación de dispositivos y fórmulas.

"Trabaja en la pigmentación y en la textura, incluso mejora la síntesis de colágeno. Es mi ingrediente preferido."

Si solo pudieras escoger un ingrediente antienvejecimiento, ¿niacinamida o retinol?

Escogería la niacinamida, me encanta porque es un ingrediente multifacético. Tiene muchos beneficios, trabaja en la pigmentación y en la textura, incluso mejora la síntesis de colágeno. Es mi ingrediente preferido.

El retinol es genial, pero no es para todos porque puede ser bastante "feroz". No recomendaría el retinol a todos, pero sí recomendaría la niacinamida.