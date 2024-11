Beatriz González-Cristóbal, experta española en lujo: "En la gestión del tiempo, todas las mujeres somos magas"

El pódcast de EL ESPAÑOL Arréglate que nos vamos viene esta semana cargado de sorpresas para los amantes de lo exclusivo. Su invitada es Beatriz González-Cristóbal, una de las mayores expertas en lujo de nuestro país. "Dicen que Coco Chanel dijo que el lujo no es lo opuesto a la pobreza, sino a la vulgaridad, y es que es algo que le va perfecto a nuestra invitada de hoy", comienzan diciendo Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS.

Y no es para menos. Con 30 años de experiencia, la invitada es una de las directivas españolas con mayor trayectoria en lujo. Comenzó su andadura en marcas tan reconocidas como Bulgari y Loewe y, en el 2000, dio el salto a Hermès como directora general en la Península Ibérica.

Cinco años después, asumió la dirección general de Europa y Oriente Próximo, y en 2009 fue elevada a la cúpula global como vicepresidenta y miembro del comité ejecutivo. González-Cristóbal, que fue durante una década consejera de Tous, es también miembro de la junta directiva de Círculo Fortuny y consejera de Starhotels, además de directora del Máster en Gestión Empresarial de Industria de la Moda y Lujo en el Centro de Estudios Garrigues.

Con una invitada de lujo, y nunca mejor dicho, las tres mujeres convergen en una interesante conversación acerca de moda, marcas, empresas y comunicación. Porque González-Cristóbal no es solo la cara a la que se asociaron las grandes marcas exclusivas sino que, desde diciembre de 2023, forma parte del consejo de administradores de EL ESPAÑOL y es consejera editorial de Magas.

Consejera de EL ESPAÑOL

"Cruzar al otro lado de los medios de comunicación es como entrar en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, como cruzar ese espejo y ver todo desde el otro lado por primera vez", confiesa. Y es que su relación siempre ha sido "frente a la prensa o con la prensa" pero, desde hace menos de un año, dio el salto al mundo editorial de la mano de EL ESPAÑOL.

"Al principio es complicado. Es una empresa tecnológica complejísima, con información y entretenimiento. Y conseguir entender eso y acompañarlo con audiencia y afluencia... cuesta. Por eso a mí me ofende tantísimo cuando se nos equipara con una mera cuenta de Twitter", asegura la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Cruz Sánchez de Lara, Beatriz González-Cristóbal y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Para la invitada es "todo un orgullo". "Me apasiona el mundo editorial. Es un orgullo ser consejera, miembro del Consejo de Administración del Español, estar con vosotros en esta aventura preciosa de Magas. Ves todo de otra manera. Yo siempre he sido marca y pienso en cuánto habéis hecho para divulgar, para enseñar, para acercar el mundo de la moda... que es cultura. Y cuando pasas al otro lado y ves, toda la dinámica que hay detrás es espectacular" asegura.

"El mayor lujo es el tiempo"

En un interesante devenir de la conversación, como tres amigas acaban conversando acerca de cuán importante, y a la vez complicada, es la gestión del tiempo de las mujeres. "A ver si crean ya el día que tenga 36 horas", bromea la invitada.

"Tenemos muchas capacidades, pero una de ellas es la de aprovechar muy bien el tiempo, estirarlo muchas veces. Pero, eso sí, a costa de muchos sacrificios. Yo he sido de llorar mucho en los aeropuertos porque te tienes que marchar. Yo he vivido muchos años en los aviones, viajando continuamente. Y luego, claro, piensas en el tiempo que no has estado con tus seres queridos. Ahí sí que somos unas magas, y os tengo que decir que en todos los sentidos", confiesa González-Cristóbal.

"Por eso se llama Magas", añadió inmediatamente Cruz Sánchez de Lara: "Somos magas del tiempo, del dinero, del presupuesto, de todo. De la actitud, de generar cosas así...

La importancia de la personalización

En cuanto a lujo y moda se refiere, una de las grandes apuestas hecha por las marcas es, sin duda, la personalización. Una personalización que acerque al cliente pero que, sobre todo, le haga sentir único.

"Hace unos días que fui a Las Rozas Village a hacer unas compras y me sorprendió muchísimo esa capacidad para generar ese concepto de hacerte sentir única. Es lo que hacen con las ventas privadas. Te das de alta, te tratan de una manera diferente y encima tienes unos descuentos increíbles. Es una fórmula que tendrían que adoptar prácticamente todas las marcas, porque te hacen sentir diferente, te hacen sentir como miembro de un club", comienza diciendo Izquierdo.

González-Cristóbal califica esta personalización como "una vuelta a los orígenes", y encuentra en ella la explicación de que muchas de las grandes marcas hayan perdurado a lo largo de años y años de historia. La industria del lujo parte de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, de estas casas familiares, estas grandes marcas que empezaron atendiendo a grandes fortunas, a casas reales... creando productos únicos y realizando una experiencia para ellos absolutamente a medida, única", apunta la invitada.

Arréglate que nos vamos con Beatriz González-Cristóbal Esteban Palazuelos

"Pero luego aquello fue creciendo. Por supuesto, hubo grandes disruptores, como Coco Chanel, Armani en los 90... En algún momento en los años 80 se pensó que todo iba a desaparecer, que las marcas iban a convertirse todas en algo homogéneo, aburrido, gris. Y ha sido totalmente al revés. Yo creo que gracias a eso grandes grupos y muchas marcas han podido pervivir y están ahora brillando más que nunca. Hemos vuelto a la experiencia, a la personalización extrema", prosigue.

Experiencia Hermès

González-Cristóbal fue la directora, nada más y nada menos, que de Hermès Ibérica, todo un referente dentro del lujo y las grandes marcas. Allí, confiesa, quiso aprender de todo y de todos y absorbió la experiencia "como una esponja".

Beatriz habla con mucho cariño de Jean-Louis Dumas-Hermès, que fue presidente de la compañía. “Pertenecía a la cuarta generación del clan y era un hombre de una inteligencia extraordinaria. "Para mí ha sido un ejemplo de humildad. Yo siempre recuerdo como paseaba por los talleres, saludaba a todos los artesanos... Esa curiosidad imparable para aprender de otras culturas. Fue de los primeros que empezó a acuñar esto que se llama 'glocal', global local. Él quería que todas las filiales de Hermès y todas las tiendas tuvieran una personalidad propia, que no fuera lo mismo Hermès Madrid que Hermès Las Vegas", explica.

Deshaciéndose en halagos, Beatriz le describe de una manera muy cariñosa: "Decían que era el directivo, el poeta y el artesano. Pero era una persona que tenía los pies muy en la tierra. Tenía los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas". "Qué bonito es tener buenos maestros", finaliza Sánchez de Lara.

