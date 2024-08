La hazaña de Ana: dejó el piano para sacar 15 matrículas de honor en Ingeniería de Datos

La Generación Z es sin duda la que está comenzando a liderar y destacar en el mercado laboral. Ana Xianging Pereira Ezquerro tiene 23 años. De estudiar piano por varios años a convertirse en ingeniera de datos. Trabaja en la Unidad de Investigación de la Universidad de A Coruña (UDC).

Ana ha vivido desde que tenía un año de edad en Ferrol. Desde pequeña aprendió a tocar el piano. Con el tiempo ya sabía que esa pasión no tenía empleabilidad y su camino musical sería difícil, por lo que apostó por estudiar Ingeniería de Datos. Obtuvo quince matrículas de honor y premio de la Xunta.

Actualmente compatibiliza su trabajo con sus estudios de Máster en Inteligencia Artificial que terminará en febrero de 2025 con un trabajo de fin de máster TFM que se va a basar en procesamiento de lenguaje natural, que es una rama de la IA.

Desde que tuvo uso de razón sus padres le explicaron que era adoptada, la trajeron de China a España cuando tenía un año. Tiene una hermana menor en la misma condición que ella, según explica a EL ESPAÑOL.

"El ser padres va más allá de una genética. He crecido en un ambiente de mucha sinceridad y amor, nunca nos ha faltado nada. Se han esforzado mucho por darnos una buena educación, inculcarnos valores a mi hermana y a mí. Algún día quizás estudie chino, pero de momento no tengo vinculación con Asia", cuenta Ana.

Del piano a la ingeniería

La inclinación de Ana por la música se debe a que su padre, Rafael Pereira, tocaba el bajo en la banda Los Limones, muy famoso en la región. Desde los cinco años, la niña estudió piano en la Escuela de Música A Capela. Luego obtuvo el grado profesional en el Conservatorio de Ferrol.

Ana Xiangning al lado de familia recibiendo su diploma en Premios Fin de Carrera. Cedida

Con un piano simple en casa le dedicaba cuatro horas diarias. Su profesora le auguraba un buen camino en el arte porque sabía transmitir mucho sentimiento. Ganó dos concursos en Ferrol.

"A pesar que estudié el Bachillerato en Letras y no seguí profesionalmente con el piano, no me arrepiento. Ahora vivo en un piso con amigas. Divido mi tiempo entre trabajar por las mañanas, estudiar el máster por las tardes y preparar el TFM en casa", indica.

Sus padres le han enseñado a ser independiente y por eso con 18 años ingresó a la UDC en el campus de A Coruña. El primer año vivió en la residencia de estudiantes y fue su primera experiencia fuera de su hogar. Por la pandemia volvió a Ferrol porque estudiaba online. Pasado esa etapa retornó de manera presencial a sus clases.

Realizó sus prácticas en una empresa por medio de la universidad y posteriormente entró a trabajar en el área de investigación de la UDV en A Coruña, lugar donde permanece con contrato indefinido.

El máster en IA

Ana está preparando su TFM que se centra en el procesamiento de lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial. Se busca entender cómo los humanos procesan el lenguaje natural para programar.

Desde la posibilidade de identificar emociones en texto, su clasificación, procesar textos escritos por humanos y sacar conclusiones en base a ellos y clasificarlos. Es decir, todas las tareas que tienen que ver con que la máquina entienda el lenguaje natural.

"Por ejemplo, en el sector salud, cuando hay un montón de documentos clínicos y quieres resumirlos, se puede programar a la máquina para que haga un primer filtrado con IA", explica la ingeniera.

Con el Chat GPT se ahorra mucho tiempo a la hora de redactar textos, hace el resumen de textos largos , pero hay que tener en cuenta que es una 'herramienta' y no se debe abusar de ellos. No se debe depender al 100% de la IA. La persona tiene que desarrollar sus habilidades y conocimientos.

Las nuevas carreras

La hermana pequeña de Ana tiene 20 años y estudia en la UDC del Ferrol, la carrera de Gestión Industrial de la Moda, que es un grado nuevo también, porque es un sector que está en crecimiento. Allí se encuentra Inditex y da trabajo a muchas personas de la región.

Ana Xiangning Pereira Ezquerro, tiene 23 años, es Ingeniera de Datos. Cedida

Hace tiempo hubo un gran porcentaje de estudiantes que se marchaban pronto de A Coruña, apenas terminaban el bachillerato porque no encontraban un sitio para desarrollarse en una carrera y ser contratadas.

El panorama ha cambiado en A Coruña, gracias a las nuevas oportunidades para carreras profesionales, las FP Dual y más empresas que apuestan por afincarse en esta región ofreciendo a los centros que los estudiantes hagan sus prácticas.

A los nacidos entre 1997 y 2010 se les conoce como la Generación Z porque han crecido con mucho más acceso a la tecnología e internet. Prácticamente con el móvil desde pequeños, expuestos a redes sociales y a una avalancha de información.

Según un estudio de Unicef en su Informe de la Tecnología en la Adolescencia indica que un 90.8% de los jóvenes se conectan a Internet todos o casi todos los días. También asumen roles de liderazgo y responsabilidad con una madurez temprana.