Singularu, la firma valenciana con la que Letizia apoya a los afectados de la DANA: "Su gesto nos ha emocionado"

Han pasado 17 días desde que la riada asoló varias poblaciones de Valencia dejando miles de afectados, tanto personas como negocios. La solidaridad ha sido increíble desde el primer momento, pero aún hace falta mucho apoyo a nivel particular y, sobre todo, por parte de las instituciones. Una de las empresas afectadas por la DANA fue la firma de joyería Singularu, con base en Picanya. Ha sido Letizia quien la ha puesto en el foco, luciendo sus diseños en dos actos oficiales como señal de apoyo público.

La Reina da ejemplo con este gesto para que nadie olvide a los que están sufriendo las consecuencias de este desastre. Hay que salir adelante y toca dar un mensaje de esperanza y de resurgir. Sara Sota, una de las integrantes del equipo de la marca valenciana, ya está trabajando junto al resto de sus compañeros para resurgir, trabajando a destajo y con los medios a su alcance, desde una nave nueva para seguir preparando pedidos y atendiendo a sus clientas.

No hay duda de que el apoyo público de Letizia siempre suma, porque aporta muchísima visibilidad en este momento tan delicado. Un incentivo importante para la marca, que valora muy positivamente la ayuda. Sara, en nombre de Singularu, no oculta su emoción en conversación con Magas. "Que la mujer más importante de España luzca nuestras joyas es algo que aún no podemos ni cuantificar", asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Singularu Jewels (@singularu)

Por suerte, cuando la riada comenzó, "ya no había nadie en Picanya, así que afortunadamente no hemos tenido que lamentar daños personales, solo materiales". Estos fueron cuantiosos, ya que el agua arrasó el almacén en su totalidad. "Nos hemos visto obligados a buscar uno nuevo y montarlo de cero a toda velocidad para poder ponernos en marcha cuanto antes. Esta empresa es el sustento de más de 350 familias", cuenta Sara Sota.

Han recibido mucha ayuda para poder volver a ponerse en marcha: "Tenemos un equipo fantástico y un montón de amigos y proveedores que nos están ayudando en todo. Lo estamos haciendo como siempre, con esfuerzo y tesón. Desde el primer minuto hemos podido contar con todas las personas que han trabajado con nosotras estos años, los proveedores, las fábricas, nuestros amigos... todo el mundo se ha volcado".

La colaboración de los voluntarios también ha sido fundamental: "Cuando estábamos recogiendo barro se acercaban ofreciéndonos ayuda y les pedíamos que se fueran a ayudar en las casas de la gente, porque nosotras ya éramos más de 20 personas sacándolo todo. Esta tragedia ha sacado lo mejor de muchísimas personas que se han puesto a ayudar sin que nadie se lo pidiera, cada uno con sus medios, ya fuera una escoba, un tractor o un camión".

Aún es pronto para cuantificar los damos y las pérdidas, pero Sara no duda en afirmar que "van a ser millones de euros". En cuanto al detalle de Letizia con Singularu, revela que no saben cómo llegaron ese par de pendientes a su poder, ni si los tenía de antes: "Ha sido un gesto genuino de la Reina". Y añade: "Nos hemos sentido muy emocionadas y apoyadas por el gesto de Su Majestad la reina Letizia al llevar unos pendientes de Singularu. Que luzca nuestras joyas es todo un orgullo, pero que encima lo haga dos veces es increíble".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Singularu Jewels (@singularu)

Por eso, desean enviarle un mensaje: "Queremos darle las gracias y decirle que es todo un orgullo verla. Es muy importante que elija marcas locales afectadas por esta situación, porque es la mujer más importante de España y un referente para todas".

En cuanto al futuro, Sara Sota y su equipo trabajan duro para volver a recuperar lo que la DANA les ha quitado: "Ahora mismo estamos volcadas en sacar la empresa adelante, hemos tenido muchas pérdidas materiales, pero vamos a estar preparadas para Black Friday y Navidad que son las campañas más importantes del año".

Como ellos, son muchas las pequeñas y medianas empresas que buscan la manera de reconstruir sus negocios. Es este camino, la ayuda es crucial y han surgido iniciativas esperanzadoras como adoptauncomercio.com, además del dinero que las autoridades concederá para ayudar a empezar de cero.