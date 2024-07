El bikini 'coquette' se impone como la prenda de baño estelar de la temporada

A medida que las temperaturas se elevan, las tendencias de moda playera también suben de nivel. Entre ellas, destaca este 2024 el bikini coquette. Con un enfoque en lo juguetón y lo encantador, esta tendencia nos acerca el concepto de los trajes de baño para este año.

El término coquette, como ya hemos visto, proviene del francés, que se traduce como 'coqueta'. Este estilo busca encapsular la esencia de la feminidad juguetona y seductora a través de la moda.

Los orígenes del bikini coquette se remontan a la influencia de la moda de las décadas anteriores, donde los detalles como volantes, lazos y cortes estratégicos empezaron a ganar popularidad. Sin embargo, ha sido en los últimos años que estos elementos se han intensificado, adaptándose a los gustos modernos que favorecen el confort y el estilo.

El término se refiere a "una mujer coqueta, es decir, tiene mucho que ver con la feminidad y la seducción, donde las paletas de colores juegan un papel fundamental. Se trata de una tendencia de estética vintage o antigua donde los tonos pastel, y especialmente el rosa, son los protagonistas indiscutibles del mismo", explican los expertos de Joyas Antiguas Sardinero.

"Pero no solo los colores, porque son muy importantes también otras características como los estampados de flores, los lazos, los collares o los sombreros. Prendas y complementos que forman un look ultrafemenino y de estilo vintage para reflejar esa estética coquette que conquista a la Generación Z, esos jóvenes con una fuerte nostalgia por todo lo ya pasado", añaden. En el contexto de los trajes de baño, esto se traduce en diseños que no solo sean funcionales para los días de playa, sino que también sean halagadores.

Lo que distingue a un bikini coquette son sus adornos y detalles meticulosos. Volantes, bordados y lazos son algunos de los elementos que se pueden esperar en estos trajes de baño. Además, los estampados tienden a ser luminosos con motivos florales y tropicales.

Estos bikinis a menudo vienen en tonos pastel, lo que los hace sumamente fotogénicos y perfectos para esa foto ideal que queremos en las redes sociales. La paleta de colores ayuda a complementar la alegría de la temporada veraniega, y los tonos seleccionados suelen realzar el bronceado natural de la piel, haciendo que estos trajes de baño sean especialmente favorecedores.

El impacto del bikini coquette en la moda y la cultura popular ha sido notable. Influencers y celebridades han adoptado rápidamente este estilo, mostrándolo en sus perfiles de Instagram y Snapchat, lo que ha ayudado a su difusión y popularidad. Las marcas de moda han respondido a esta tendencia creando líneas enteras dedicadas a este estilo, destacando su importancia en la industria.

A medida que avanza la temporada, el bikini coquette sigue ganando adeptos. Su capacidad para combinar estilo, confort y un toque de coquetería lo hace ideal para el verano. Mientras las tendencias vienen y van, el bikini coquette parece estar aquí para quedarse siendo un must-have para este verano.