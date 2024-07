La reina Letizia recupera las deportivas y el traje sastre cómodo para seguir el ritmo de su agenda oficial

Llevamos una semana con tantos grandes eventos que unas audiencias de Zarzuela nos parecen poco. Está siendo un final de curso muy estresante para Letizia, aunque con sus dos hijas en casa, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía están de vacaciones, seguro que lo lleva mejor.

El caso es que la Reina ha madrugado para recibir en Zarzuela a la Fundación Microfinanzas del BBVA, organismo que ha sido reconocido como la primera fundación en contribución al desarrollo en América Latina y la segunda del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2020, 2021 y 2022. Después, junto al Rey, recibirán en el salón Magnolia de Zarzuela una representación de la dirección del colegio donde estudia la infanta Sofía en Gales.

La reina Letizia con miembros de la Fundación Microfinanzas de BBVA Gtres

Al volver a esta rutina con actos oficiales del día a día, comunes en su agenda, Letizia ha decidido también regresar a sus looks más de oficina, a los uniformes de working girl que ha llevado en los últimos meses, formales, sencillos, pero que olvidaremos enseguida, ya que resultan repetitivos. Eso sí, nadie puede decir que no sean correctos o que no le sienten bien a la Reina, este es un vestuario que maneja como nadie.

El look sastre

La reina Letizia en Zarzuela con traje sastre morado y deportivas Gtres

Adaptándose a las altas temperaturas que llegan hoy a Madrid, Letizia ha sacado de su armario un traje de chaqueta y pantalón confeccionado en lino. Luciendo la versión más fresca y veraniega de este tipo de look de los que tiene en Zarzuela en versiones infinitas.

Se trata de un conjunto sastre dos piezas de El Corte Inglés en azul cerúleo, de la firma propia del grupo, Woman Limited. Está confeccionado en mezcla de lino y viscosa, formado por una chaqueta de silueta oversize, que se cierra con un solo botón en color negro y con dos bolsillos de plastrón. Su precio es de 230 euros, aunque desde que la estrenó hace un par de meses ha volado de la web de la marca española. Lo ha lucido con los pantalones a juego, ligeramente amplios, que ha combinado con un top lencero y con zapatillas.

La primera vez y única que le hemos visto este conjunto fue a finales de mayo, cuando se desplazó a la Gran Vía de Madrid para asistir al estreno del documental La Ciencia de las Mujeres de África - Science by Women, basado en la experiencia de las científicas africanas que han pasado por el programa Science by Women/ Ellas investigan a lo largo de los 9 años que lleva el proyecto en marcha.

La reina Letizia estrenando traje sastre de lino azul cerúleo, en mayo de 2024 Gtres

Si analizamos una foto de aquel día en el centro de la capital española y lo comparamos con una imagen de las recepciones que han tenido lugar esta mañana en Zarzuela, descubrimos que el look es exactamente igual. Ya sabemos de la afición de la Reina de repetir un outfit cuando este funciona, y el de hoy es el caso.

Aunque desde hace un par de semanas Letizia había decidido dejar las zapatillas de deporte en casa y arriesgarse un poco calzando un tacón sensato con sandalias de cinco centímetros de altura, debe ser que la dolencia de su pie izquierdo no mejora y ha vuelto a confiar en sus deportivas para las citas de hoy.

Letizia ha vuelto a llevar las sneakers de la marca británica Vivobarefood, mega cómodas y confortables, ya que se han convertido en sus mejores amigas de la primavera y parece que también del verano.

Las zapatillas deportivas 'barefoot' de la reina Letizia Gtres

Se trata del modelo Geo Court III, realizado en cuero obtenido de forma consciente y su precio es de 175 euros. Según describe la web de la firma, "el Geo Court III es para quienes se mueven descalzos y desean encontrar su fluidez".

Una diferencia respecto al día que estrenó este traje es que entonces, al ser un acto fuera de Zarzuela, Letizia eligió un bolso blanco de Carolina Herrera como complemento, esta mañana se ha quedado en el armario, ya que trabajando en casa no tiene sentido llevarlo.

En cuanto a las joyas, además del anillo de Coreterno, ha vuelto a lucir los pendientes de Gold&Roses, el modelo Doble Daga que tanto le gusta y repite.

Mañana tenemos una de las citas más esperadas del verano, los Premios Mariano de Cavia, en los que Letizia siempre que ha acudido, y ya van muchas ediciones, nos deja alguna que sorpresa en formato de look.