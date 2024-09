El último bulo sobre el carnet de conducir en España: ¿es verdad que la DGT te lo puede regalar?

En España no hay duda de que si quieres conducir un coche, necesitas tener obtener tu permiso de conducir. Para ello, deberás aprobar un examen teórico y práctico en alguna autoescuela que tengas cerca en tu municipio.

Después de tener tu carnet de conducir, será necesario renovarlo cuando corresponda. De esta manera, todos los permisos de conducir tienen un periodo de vigencia, con una fecha de validez en concreto, que después de vencer no te permitirá seguir usando el coche.

Resulta imprescindible no tener que llegar a ese caso. Para ello, debes renovar tu permiso antes de llegar a la fecha de caducidad. Además, recuerda que es un trámite sencillo de realizar.

En primer lugar, no necesitas realizar ningún examen (únicamente un reconocimiento médico). Además, puedes hacerlo desde 3 meses antes de la fecha de caducidad y no esperar justo hasta el mismo día que caduque. Este adelanto no supondrá nada para perder días de validez, ya que la prórroga empieza el día que te caduca el anterior.

Si por cualquier motivo no puedes renovar tu permiso en las fechas que te exigen, puedes renovarlo más tarde. Eso sí, ten en cuenta que durante este tipo no podrás conducir tu coche. Al menos, de forma legal.

Dónde ir a renovar el carnet

Existen multitud de Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados. Allí, puedes realizar la renovación completa del permiso. Incluso serán los encargados de realizarte una foto en el momento para actualizar la que tienes ya.

El centro es el que te cobrará un importe estipulado por el reconocimiento médico que te han realizado y por la tasa de tráfico correspondiente para la renovación del permiso. Aquí viene el asunto de la cuestión.

El coste del trámite del permiso de conducir tiene un precio de 24,58 euros, en el caso de la tasa 4.3. Esta corresponde a la prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción.

La única excepción es para los mayores de 70 años cuyo trámite es gratuito. Eso sí, lo que no están recordando en las últimas informaciones publicadas es que los mayores de 70 no están exentos de pagar este reconocimiento médico.

Excepciones en el carnet

De esta manera, absolutamente ningún conductor está exento de pagar el reconocimiento médico y el examen psicotécnico, que varía desde los 20 y 60 euros. Es decir, tendrás que pagar una cifra mucho mayor que la propia cifra correspondiente por prorrogar el permiso de conducir. Así, desmentimos este bulo.

Hay algunas pequeñas expeciones sobre las tasas para renovar el carnet de conducir. Todas son relacionadas con diferentes motivos médicos. Dependiendo de la frecuencia con la que necesites renovar el carnet el precio varía.

Si necesitas renovar el carnet cada 4 años, el precio es de 19,67 euros. Si lo haces cada tres el precio es inferior: 14.75 euros. Por último, en el caso de los dos años o un año, el precio se sitúa en 9,83 euros y 4,92 euros, respectivamente.

Aun así, tienes que recordar que el periodo de vigencia de los permisos de coche es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de ahí, la renovación se realiza cada 5 años.