Colas en Lidl por hacerse con este pack de limpiaparabrisas para el coche: puede ser nuestro por 4,49 euros

Esta semana, la cadena de supermercados alemana Lidl ha tirado la casa por la ventana lanzando una gran novedad ofertas en artículos para el coche que ya están disponibles en sus tiendas físicas y online. Opciones muy interesantes, sobre todo para estos días de verano que aumentan notablemente los viajes en coche.

Mantener el vehículo al día con lo que necesitas para estar cómodo y garantizar tu seguridad puede ser realmente caro. Sin embargo, gracias a Lidl podremos encontrar diferentes accesorios a precios low cost, e incluso con algunos rebajas. En la plataforma online de esta cadena hay desde soportes para el móvil, adaptadores, fundas, asientos para niños e incluso productos de limpieza para mantener el coche como nuevo. Esta semana la cadena ha querido sorprender a sus consumidores con este pack de limpiaparabrisas tirado de precio.

En este sentido, no hay lugar a dudas de que el cristal frontal es una de las partes más importantes del coche a la hora de viajar. Este debe estar limpio y sin ningún obstáculo que dificulte la visión, aspecto que no siempre resulta sencillo debido a la cantidad de polvo y suciedad que hay en las carreteras. Sin embargo, gracias a este producto de Lidl será pan comido.

Limpiaparabrisas pack 2. Lidl.

Se trata de un pack de dos limpiaparabrisas que son aptos para todo tipo de vehículos ya que la cadena alemana ofrece este accesorio en una gran variedad de medidas y modelos (450- 450 mm. 475- 475 mm. 500- 450 mm. 550- 400 mm. 500- 500 mm. 530- 450 mm 530- 530 mm 650- 400 mm).

Además del marco de acero reforzado con remaches de metal, están fabricadas con caucho natural moldeado por compresión y revestidas con grafito. Esto les permite realizar una limpieza más suave y silenciosa.

Asimismo, su instalación es rápida y segura. Tan solo hay que colocar el brazo móvil de cada uno de los limpiaparabrisas en vertical y despegado del parabrisas, todos tienen un sistema en el que así quedan bloqueados. Para retirar la escobilla vieja, deberemos desanclarlas (la mayoría tienen una o varias pestañas metálicas que sujetan la escobilla del limpiaparabrisas).

Pero eso no es lo mejor de todo, como viene siendo habitual, uno los atractivos de Lidl es su precio. La cadena alemana ofrece este pack de 2 unidades por solo 4,49 euros. La verdad es que se trata de una auténtica ganga teniendo en cuenta el precio de otras marcas.

Truco casero

No obstante, esta no es la única solución para mantener el cristal delantero del coche limpio. Lograr que un cristal luzca limpio y casi transparente, aparentando la ausencia de vidrio, requiere un esfuerzo considerable, y aun así, suelen quedar pequeñas señales. Si eres de los que suele optar siempre por remedios caseros aquí traemos una solución infalible que seguro que no deja a nadie indiferente.

Para ello, tan solo necesitaremos algunos elementos básicos, como un cubo, agua, una manguera (si es posible y permitido en el entorno), una bayeta o esponja suave, y productos de limpieza para automóviles.

En primer lugar, es recomendable cerrar todas las ventanillas para evitar la entrada de agua al interior. Posteriormente, se debe utilizar una manguera con agua a presión para eliminar el polvo, la tierra y la suciedad superficial de los cristales, evitando posibles rayaduras.

Luego, se puede emplear una bayeta sintética o una esponja suave del mismo material para asegurar un acabado sin residuos. Se puede optar por utilizar jabón neutro o limpiadores a base de amoniaco, vinagre o alcohol.

Es importante dejar que los cristales se sequen adecuadamente y, para un acabado impecable, se puede aplicar un limpiacristales con un trapo seco para eliminar cualquier resto de agua y jabón.