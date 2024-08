Carrefour arrasa con este accesorio estrella para el coche: es el más vendido de su catálogo por solo 5,95 euros

Al volante debemos olvidarnos siempre de todo tipo de distracciones, como por ejemplo el teléfono móvil. Sin embargo, son muchos los conductores que siguen confiando en su dispositivo ya sea para poner el GPS o reproducir música. Aunque utilizarlo mientras se conduce puede acarrear una multa de hasta 200 euros de la Dirección General de Tráfico y la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Por ello, si estás planificando tus vacaciones y vas a viajar en coche, encontrar los mejores accesorios para hacer el trayecto más llevadero es algo a tener en cuenta. La cadena de supermercados Carrefour ha querido sorprender una vez más a su clientela con la incorporación de este complemento que se vende en su tienda a un precio increíble.

Se trata de un soporte para el móvil, que se incorpora al espejo del retrovisor del coche y nos permite echar un vistazo de forma puntual y segura sin que nos pongan una multa los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Soporte de teléfono móvil. Carrefour.

Pero lo que hace interesante a este soporte es que es uno de esos que agarran el móvil por 4 lados, con dos patas que se cierran fácilmente y que cuentan con una goma antideslizante en los lados y un soporte que además deja hueco para un cable con el que cargarlo mientras tanto.

Su funcionamiento es muy sencillo ya que tan solo hay que colocar el soporte en el espejo retrovisor delantero y posteriormente poner el dispositivo. Además, dispone de un brazo ajustable para poder colocar el móvil a una altura apropiada y al gusto del conductor.

Este sistema que cuenta con un botón de liberación rápida para sacar el móvil con una sola mano, es compatible con la mayoría de los teléfonos y GPS. Puede contener aparatos de 3 a 5,5 pulgadas.

Este accesorio está disponible para comprar directamente en la web de Carrefour, aunque también la podemos encontrar en la tienda más cercana. El precio es el mismo en ambos caso: 5,95 euros.

Prohibido usar el móvil

Eso sí, como seguramente ya sepas, está totalmente prohibido coger el móvil mientras conduces e incluso manipularlo, de forma que sólo se nos permite usarlo si lo tenemos fijo en un soporte y sin tocar mientras estamos en marcha.

Y es mejor que cumplas esa norma, porque de lo contrario, puede suponer multas de hasta 200 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

Asimismo, estar en semáforo en rojo no te exime de tener que cumplir esta obligación. Si un agente de la autoridad o una cámara de videovigilancia te pilla con el smartphone en la mano en un semáforo en rojo, la multa será la misma que si ocurre esta acción prohibida en otras circunstancias, ya que el Reglamento General de Circulación lo expresa muy claro su artículo 18.2 en el que especifica "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil".

Concretando un poco más el tema de los soportes, no hay ninguna ley o normativa que establezca cuáles son homologados y cuáles no. Sin embargo, es importante recalcar que estos no deben tapar el campo de visión del conductor. Además, no podrá usarse el móvil aunque esté en dicho soporte.