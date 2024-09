El Museo del Automóvil y la Moda desfila por primera vez en la Pasarela Larios con piezas de su colección

El espacio museístico ha sorprendido este fin de semana con piezas de gran valor pertenecientes a la colección del MAM y que son creaciones de grandes diseñadores del mundo de la moda. Se trata de la primera vez que estas obras de arte del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga salen de su habitáculo expositivo para mostrar la cultura y la historia de la moda en todo su esplendor.

En total, nueve piezas de grandes maestros del diseño desfilaron durante este pasado sábado 14 de septiembre a lo largo de los 300 metros de alfombra azul que recorre la calle Marqués de Larios. Obras de grandes figuras de la moda como Paco Rabanne, Chanel, Gucci o Yves Saint Laurent que cobraron vida para ser admirados por el público asistente, desplegando toda su belleza por la gran alfombra de la céntrica calle malagueña.

El desfile del MAM fue cerrado por Kika Magalhães, hija del fundador del Museo del Automóvil y la Moda, João Magalhães, como figura representativa del espacio museístico.

La moda y la cultura en una misma pasarela

En esta edición, la Pasarela Larios fue testigo de las valiosas piezas que conforman la colección del MAM gracias a la colaboración establecida entre el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y Nueva Moda Producciones, empresa organizadora de la Pasarela Larios Fashion Week.

Estos son los diseños del MAM que se pudieron contemplar durante la Pasarela Larios. Paco Rabanne. Colección Alta Costura, Primavera – Verano 1989; Alexander McQueen. Colección Prêt-à-porter, Otoño – Invierno 2009 / 2010; Christian Dior by Gianfranco Ferré. Colección Alta Costura, Primavera – Verano 1990; Prada. Colección Prêt-à-porter, Otoño, 2011; Gucci by Frida Giannini. Colección Prêt-à-porter, Primavera – Verano 2010; Yves Saint Laurent Rive Gauche. Colección Prêt-à-porter, Primavera – Verano 1988; Nina Ricci by Gérard Pipart. Colección Alta Costura, Primavera – Verano 1990; Chanel by Karl Lagerfeld. Colección Crucero 2008 / 2009; Gucci by Alessandro Michele. Colección Prêt-à-porter, Primavera – Verano 2018.