Sima se queda en el Unicaja: renueva hasta el año 2026

Se acabó el culebrón. El pívot Yankuba Sima se queda en el Unicaja pese a que en las últimas semanas se estaba dudando sobre su continuidad en el equipo e incluso se habló de ofertas de otros equipos que no llegaron a cristalizarse.

El Unicaja ha anunciado este jueves que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador para prorrogar su contrato dos años más, hasta 2026. Un respiro para el entrenador, Ibon Navarro, en cuyo juego interior solo estaba confirmada la presencia de David Kravish ante la marcha de Lima, la duda de Sima y el fichaje o no de Balcerowski.

Desde el Unicaja destacan que la renovación de Sima implica que continúan 11 jugadores del equipo de la temporada pasada. No estarán Augusto Lima, cuyo contrato no ha sido renovado, ni Will Thomas, que ha anunciado su retirada del baloncesto. Y sigue la duda sobre Osetkowski, cuyo futuro dependerá de una posible sanción por un asunto que no ha sido oficialmente desvelado y que en diversos medios se ha relacionado con el consumo de estupefacientes.

Sima tiene 27 años, mide 2,11 metros y llegó a Málaga a mediados de la temporada 2022-23. En esta pasada campaña ha jugado 54 partidos con 5,5 puntos, 2,9 rebotes y 5,6 de valoración en 15:05 minutos de media. En total ha disputado 89.