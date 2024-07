Will Thomas se retira del baloncesto: adiós a uno de los jugadores claves en el Unicaja y la ACB

Will Thomas se retira del baloncesto. El hasta ahora jugador del Unicaja lo ha comunicado esta madrugada públicamente en su cuenta de Instagram y el equipo malagueño pierde así a uno de sus baluartes, no tanto por sus minutos de juego sino por su experiencia y liderazgo en el vestuario.

"Ha sido un largo viaje para un joven de Baltimore que pasó de intentar aprender el juego del baloncesto a convertirse en profesional con 16 años. Después de 30 años he decidido retirarme", ha explicado Thomas en un escueto mensaje en el que también agradece a su familia el apoyo dado durante todos estos años y a sus entrenadores y compañeros, acompañado de una fotografía.

Su mensaje ha recibido y está recibiendo numerosos comentarios de cariño. Entre ellos se puede leer uno de su hasta ahora compañero en el Unicaja Tyson Carter, quien le da la enhorabuena "por una gran carrera". Conforme pasen las horas irá recibiendo más mensajes de jugadores y aficionados.

William Benson Thomas, nacido en la localidad norteamericana de Baltimore el 1 de julio de 1986, acaba de cumplir 38 años y ha decidido que es el momento de dejarlo. El ala pívot de 2,03 metros de altura ha pasado por varios equipos a lo largo de su carrera, finalizándola en el Unicaja.

El tío Will, como popularmente se le conoce, jugó en el Unicaja en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, marchó al Valencia tres temporadas y volvió a Málaga en la 2022-23. En este último año ha jugado 41 partidos con casi 15 minutos, seis puntos y siete de valoración de media. En su trayectoria total en la ACB ha jugado 279 partidos con 2.055 puntos y 1.095 rebotes.

Empezó en el instituto Mount Saint Joseph en Maryland (EEUU) y en la temporada 2004-2005 empezó a jugar en la NCAA en el George Mason, donde estuvo cuatro años. De ahí pasó a la liga belga, al Belcagom Liege Basket. Luego jugó en el Ostende, en Georgia, Turquía e Italia hasta llegar al Unicaja.

En España ganó la Eurocup y la Liga Endesa con el Valencia y en Málaga, en esta segunda parte, se ha llevado la Copa del Rey y la Basketball Champions League. Un gran trabajador en las canchas de baloncesto que decide poner punto final a su carrera.

Una carta a la afición

Unicaja ha comunicado esta mañana oficialmente la marcha de Will Thomas, en la que subraya que ha sido un "profesional ejemplar" y un "ídolo". De hecho, recuerda como en el Carpena se gritaba "Will, Will, Will" cada vez que metía una canasta, siendo uno de los jugadores más queridos.

"Will Thomas ha sido el jugador más fiable de la historia de nuestro Club. Ha jugado 248 partidos de 251 posibles, lo que da un 98.80% de partidos disputados mientras formaba parte de nuestra plantilla. Ningún jugador de la historia de nuestro Club con más de 200 partidos ha llegado a este porcentaje", han subrayado.

Will Thomas ocupa la duodécima posición de jugadores con más encuentros del Unicaja, siendo el tercer extranjero de esta tabla, sólo superado por Kenny Miller (280) y Adam Waczynski (273). Destaca por ser el 7º mejor de la historia del equipo en rebote ofensivo (362) y el décimo en rebotes totales (949).

Thomas ha dejado escrita una carta de despedida a la afición que ha colgado Unicaja en su web.