Málaga CF | El doloroso rejonazo del Ciutat de Valencia

David Larrubia durante el Levante UD vs. Málaga CF LaLiga

Dolió mucho la derrota del Málaga CF este miércoles en el Ciutat de Valencia contra el Levante UD. No fue un partido para que los de Pellicer se llevaran la goleada que refleja el marcador, las fuerzas estuvieron más igualadas que lo que reflejaba el tanto al final de los noventa minutos. Llegó el cuadro blanquiazul con la esperanza de cosechar lana (tres puntos) y salió traquilado.

El choque, además de cero puntos en el casillero, dejó varias malas noticias aunque algún soplo de aire fresco en el equipo de Martiricos, que se queda hasta el domingo en tierras valencianas, cuando se medirá al Castellón

Cuatro goles

La última vez que el Málaga CF encajó cuatro goles fue el 22 de agosto de 2022, cuando Las Palmas ajustició el proyecto sin pies ni cabeza que armó Pablo Guede de la mano de Manolo Gaspar y que dio con los huesos del equipo en Primera RFEF. Era el estreno en La Rosaleda de un equipo que abanderaba Rubén Castro. Fueron cuatro porque el conjunto canario, que acabó en Primera, levantó el pie.

Lesión de Kevin

La primera mala noticia de la noche llegó con la lesión de Kevin Medina tras una dura entrada de Kochorashvili al borde del descanso. Era sobre el 40 y el '11' aguantó como pudo hasta el descanso. Salió también en la segunda mitad, pero en el 71' se tuvo que retirar. De momento, el Málaga todavía no ha emitido parte médico y es duda para el partido de Castellón.

Quinta amarilla de Manu Molina

El segundo contratiempo fue a los diez minutos de la reanudación. Manu Molina veía la quinta amarilla y se perderá el choque del domingo contra el Castellón, un equipo con querencia por la pelota, y si alguien se la puede quedar en el conjunto blanquiazul es el '12'. Si Luismi no estuvo en el Ciutat de Valencia, el onubense no estará en Castalia. Izan, Ramón, Juanpe o Sangalli sin los candidatos para ocupar su hueco en el once.

Regreso de Ramón

Si hubo una buena noticia en la noche del miércoles esa fue el regreso a los terrenos de juego del capitán del equipo, Ramón, fuera desde que se volviera a lesionar el pasado mes de mayo en La Rosaleda contra el Mérida. Era su quinto partido de la temporada. Fue el último. Hasta este miércoles. Este regreso de Ramón parece mejor medido que los anteriores, ya acumula muchos entrenamientos completos con el resto de sus compañeros y parece que es cuestión de tiempo que coja ritmo de competición. Esta acumulación de partidos le viene bien antes del parón de Navidad para sumar minutos.