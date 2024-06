'La Ciudad' de Alba LaMerced: un canto a una generación que lucha por quedarse a vivir en los barrios de Málaga

“Atrapada entre las callejuelas ya no queda sitio en la ciudad, ya no se comparte la vida en las aceras, ya no late el corazón de mi ciudad”. Así, con estos versos, comienza el nuevo single La Ciudad de la malagueña Alba LaMerced que busca ser un reflejo fiel de la realidad actual que se viven en muchas de las grandes ciudades del mundo.

La gentrificación y el crecimiento de la llegada de turistas a Málaga es la realidad en la que la joven artista se inspiró para escribir esta canción que compuso hace unos años, cuando la ciudad empezó a cambiar. De una manera sútil, aborda los efectos que esta situación está teniendo en Málaga y también “es una forma de defender al malagueño”.

En este sentido, incide en que esta canción surgió de la necesidad de dar voz a su generación, una de las más afectadas por estos cambios. "Quiero que la sociedad tome conciencia de la situación, tanto si pueden llegar a fin de mes como si no", explica. Además, añade que su objetivo con esta canción es que “todos luchemos para que esto tome otro rumbo”.

Otro momento de la grabación del videoclip de 'La Ciudad'.

La plaza de la Merced, el Mercado de Salamanca, calle Larios y el Puerto de Málaga son algunas de las localizaciones que la joven malagueña ha utilizado en su videoclip dirigido por Adrián Ordóñez.

En este punto, sostiene que pese a haberse grabado en su ciudad natal, en la letra “no hay ninguna alusión a Málaga capital porque quiero que todo el mundo pueda sentirse identificado”, independientemente de su lugar de residencia.

De igual forma, la artista señala que “todos nos beneficiamos del turismo” y con esta canción lo que busca es “reivindicar que el malagueño debe tener su sitio en su Málaga”.

Los acordes de la canción se extienden durante cuatro minutos y entre sus versos destacan algunos como: “Nos han desterrado a la vida en las afueras. Unos llegan y otros salen de la ciudad, de mi ciudad”; “No quiero que el mercado se convierta en un decorado ni que huya la vecina del portal”; “No quiero más letreros de apartamento ocupado, ni vecinos exiliados, ni abuelas en soledad”.

La artista no está sola mostrando la realidad de una generación. Junto a Alba LaMerced se han puesto delante del micrófono un grupo de artistas malagueños que opinan igual que ella y son Javier Ojeda, Ángela González, El Manin, Dani Márquez y Chanwei.

Alba LaMerced junto con Ángela González, El Manin, Dani Márquez y Chanwei.

“En esta canción no quería ponerme al frente sola y me dije ¿por qué no lo hago con artistas de Málaga que sientan a lo mejor la misma necesidad que yo de expresar esta problemática?”, explica Alba. Por ello, tiró de su teléfono, llamó a sus amigos y se sumaron a este proyecto.

Con Javier Ojeda fue diferente. Lo conoció en el festival Fulanita Fest y desde entonces han coincidido en varias ocasiones. Cuando LaMerced decidió publicar la canción, lo llamó, le contó la idea y “directamente dijo cuenta conmigo”.

La Ciudad es el primer single de su primer álbum que verá la luz en unos meses. En este sentido, remarca que “todo el disco está muy enfocado hacia la mirada de los jóvenes en la ciudad”.

Cada una de las canciones, según la artista, serán pequeños episodios de lo que se vive en las ciudades. Entre ellas destaca la adolescencia en la ciudad, el enamoramiento en los bares e incluso las despedidas que ocurren cuando alguien debe dejar su ciudad.

Cabe señalar que el hecho de que esta canción haya salido a la luz ahora no es casualidad. El próximo 29 de junio el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una manifestación “ante la degradación y la explotación neoliberal del cuerpo común que encarnamos y habitamos”.

La joven se enteró de la concentración y quiso publicar la canción “antes de la manifestación para que la escucharan y se sintieran identificados”. Además, añade que quiere que “el vecino malagueño frustrado vea una luz al otro lado y pueda tener la esperanza de que esto cambie y podamos quedarnos en los barrios”.