La malagueña iJet ‘compra’ a Crisalion Mobility 10 aeronaves para cubrir rutas en la Costa del Sol

La empresa Crisalion Mobility, firma española de referencia en el diseño y desarrollo de soluciones de movilidad eléctrica avanzada eficiente, segura y sostenible, y la compañía iJet Aviation, especializada en la gestión integral de aeronaves, han firmado un acuerdo para desarrollar el sector de la movilidad aérea en la provincia de Málaga.

En el marco de este acuerdo, Crisalion ha cerrado la preventa de diez aeronaves Integrity a iJet, un compromiso que muestra la apuesta por la innovación operativa y abre el camino hacia la realidad de un transporte aéreo más accesible y eficiente en la región andaluza.

El objetivo de ambas firmas es establecer rutas que conectarán puntos clave en Málaga y sus alrededores, proporcionando un acceso "sin precedentes" a algunos de los destinos más emblemáticos de la región. La previsión, en cualquier caso, es que no sea hasta 2030 cuando Crisalion tenga todos los permisos para poder iniciar la comercialización formal.

De acuerdo con la información aportada desde la compañía, las rutas incluyen:

Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol: Un punto central para la conectividad nacional e internacional.

Conexión con complejos hoteleros de la zona: Servicio directo para mayor comodidad de los huéspedes.

Puerto Banús, Marbella.

Destinos de interior como Ronda y zonas adyacentes como Gibraltar.

Conexión con el Norte de África.

El acto oficial de firma del acuerdo se ha celebrado en la noche del pasado martes en un evento bajo el título The Next Generation Of Mobility Solutions (La siguiente generación de soluciones de movilidad), que ha tenido tuvo lugar en el Museo Aeronáutico de Málaga, y que ha estado presidido por los CEOs de ambas compañías, Carlos Poveda, de Crisalion Mobility, y Javier Barriga, de iJet Aviation.

Ambos han estado acompañados por Manuel Heredia, director general de Crisalion Mobility, así como por el delegado territorial de la Junta de Andalucía, Carlos García Giménez; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; alcaldes de diferentes municipios de la provincia, así como reconocidos empresarios y profesionales del sector aeronáutico y tecnológico.

Para Carlos Poveda, "esta preventa de nuestras aeronaves Integrity y el establecimiento de las rutas clave en Málaga son una muestra de cómo las empresas españolas están innovando y adaptando su visión a las soluciones de movilidad aérea avanzadas que demandarán sus clientes en pocos años. En 2030 la movilidad será completamente diferente a la que conocemos ahora, y estamos orgullosos de liderar esta nueva revolución, bajo el compromiso de la innovación y el desarrollo sostenible, acordes con nuestra visión de trabajo y de futuro".

En esta misma línea, Javier Barriga ha resaltado que se trata de un hito "significativo" para iJet y para el futuro de la movilidad aérea en Málaga. “"Estamos entusiasmados de trabajar juntos para explorar nuevas oportunidades y ofrecer servicios de transporte aéreo de vanguardia a nuestros clientes", ha añadido.