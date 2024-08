Villalbilla expulsa a sus menas fuera del pueblo y divide a los vecinos: del "pagan justos por pecadores" al "que no vuelvan"

"Mira, el que acaba de pasar conduciendo ese coche no es de aquí", dice una vecina de la calle Buganvilla. En esta tranquila zona de Villalbilla, todos se conocen, comparten su día a día y, desde el martes, la mayoría de las conversaciones se centran en un tema: la presunta agresión sexual de un mena del centro de acogida a una joven de 16 años.

Según informó la Guardia Civil, estos hechos tuvieron lugar el pasado martes día 20, cuando varios de los ocho menas que viven en el centro de acogida, comenzaron a molestar y acosar sexualmente a la menor, vecina de Villalbilla. Por desgracia, la joven recibió tocamientos y chupetones de uno ellos, por lo que la familia interpuso una denuncia. Al día siguiente, este joven magrebí de 17 años fue detenido.

Tras su declaración en el cuartel, el arrestado pasó a manos de la Fiscalía de Menores, que le dejó en libertad con cargos, pero se le trasladó de casa de acogida y de localidad. Pero la historia no había terminado. Unos 150 vecinos del pueblo se congregaron delante del centro de acogida las noches del miércoles y del jueves para pedir que los menas que quedaban se marcharan. Las protestas fueron, en general, pacíficas, pero algunos vecinos relatan que escucharon "varios insultos" y que se lanzaban "objetos a la casa de acogida".

Este viernes, Tal y como cuenta un vecino, "la presión ha funcionado", pues desde el Ayuntamiento de Villalbilla han publicado una nota informativa en la que indican que se ha clausurado la casa de acogida para menores no acompañados. En dicho comunicado, desde el consistorio indican que los menores que estaban alojados han sido trasladados a otras dependencias fuera de nuestro municipio.

Pero en la calle Buganvilla, zona donde estaba la casa de acogida, los vecinos están divididos: "Han pagado justos por pecadores, que haya uno conflictivo, no quiere decir que todos sean así. Yo me los había cruzado varias veces y nunca habían hecho nada", cuenta una vecina. "Esta mañana, cuando salió uno de los menas del centro, no paraba de decir que no había hecho nada mientras lloraba, decía que todo era injusto y también llamó 'racistas' a varios vecinos", relatan estas mismas fuentes.

"Por mí que no vuelvan, tengo una niña menor de edad y a la vista de lo que han hecho no quiero que estén la zona", relata otro vecino de la calle. "Y encima es que nadie nos informó de que había un centro de acogida en la calle, al parecer este centro de menores lleva abierto más de un mes y el Ayuntamiento no lo ha comunicado a los vecinos de la calle en ningún momento", relata.

Según cuentan los vecinos de la calle, comenzaron a sospechar de la existencia de la casa de acogida tras ver "una oferta de empleo de educador social en el que se pedía hablar árabe". "Fue a raíz de ese anuncio por el que comenzamos a sospechar que el chalet era una casa de acogida de menas, si no es por eso, no nos hubiéramos enterado". Explica un vecino de la calle.

De momento, el consistorio de Villalbilla sólo ha informado a través de sus redes sociales del cierre del centro. Madrid Total ha intentado contactar en repetidas veces con el Ayuntamiento de esta localidad y no ha recibido ninguna respuesta.