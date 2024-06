Sumar y Podemos se unen para exigir al PSOE que no pacte el CGPJ con el PP: "Legitimaría el lawfare"

Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez se oponen a cualquier pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ. Mientras los socialistas ya admiten contactos recientes con los de Feijóo y esperan un acuerdo "en los próximos días", Sumar y Podemos censuran la posibilidad de que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo.

Los primeros en alzar la voz han sido los de Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, se ha mostrado radicalmente en contra de que el PSOE acuerde con el PP la renovación del CGPJ ya que, en su opinión, "legitimaría el lawfare".

"No puede ser que los jueces fachas elijan a los jueces fachas", ha afirmado en rueda de prensa el dirigente de los morados en una rueda de prensa en la que ha denunciado que si hay acuerdo se estaría mandado el mensaje de que los socialistas "legitiman" desde el Ejecutivo "la guerra sucia de los jueces" contra ciertos partidos políticos e instituciones estatales.

"El supuesto acuerdo PP-PSOE para renovar el CGJP legitimaría la guerra sucia de los jueces. La solución no es que los jueces fachas se elijan entre sí, eso solo recrudecería su impunidad".



"La solución no es que los jueces fachas se elijan entre sí, eso sólo recrudecería su impunidad", ha alertado.

Por su parte, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que no confía en que el PP acceda a renovar el CGPJ y que, en caso de naufragar de nuevo la negociación entre populares y el PSOE, reclama que se acometa una reforma del sistema de elección para rebajar las mayorías ante situaciones excepcionales de bloqueo.

Respecto a si Sumar podría desmarcarse de un acuerdo entre PSOE y PP que no satisfaga al socio minoritario de la coalición, ha señalado que no entra en futuribles ni "van a ponerse la tirita antes de la herida". "Insisto, hay que modificar esa ley de mayorías y me remito simplemente a esto que acabo de apuntar", ha desgranado en una rueda de prensa.

Contactos PSOE-PP

La reacción de Sumar y Podemos se deriva de las declaraciones de la portavoz del PSOE, Esther Peña, que ha admitido que se han llevado a cabo contactos "en las últimas horas" con el PP para renovar el CGPJ que lleva más de cinco años con el mandato caducado y espera que se pueda cerrar un acuerdo "en los próximos días".

A menos de una semana para que expire el plazo fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar un acuerdo con el PP, Peña habla de "optimismo" y espera que en los próximos días el acuerdo sea "una realidad".

"Lo dejo claro con tres palabras, confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del CGPJ y volver a la normalidad tras más de 2.000 días", con el mandato caducado.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, dice además que en el PSOE mantienen "intacta la confianza" en la renovación para "poder cumplir con España, con los españoles y con la Constitución".

La rebaja de las mayorías de Podemos

Sobre la mesa los socios de Sánchez ya propusieron el pasado mes de abril una una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para habilitar la opción de elegir a los vocales por mayoría absoluta en las Cortes Generales en caso de no lograrse el consenso de las tres quintas partes del arco parlamentario en primera vuelta.

De hecho, Podemos registró dicha reforma que estipula que el Congreso elegirá a 16 vocales del organismo, 12 del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, mientras que el Senado a los otros cuatro restantes.

Así, rebaja el peso de la Cámara Alta, ahora controlada por el PP, para elegir a miembros del Poder Judicial respecto al actual sistema, que otorga al Senado designar a ocho y los otros 12 los elege el Congreso.

La iniciativa, registrada y firmada por la líder de la formación Ione Belarra, pauta que la designación de los 12 integrantes que debe elegir el Congreso y el Senado procedentes de la carrera judicial se hará en votación única.

Así, estipula que serán miembros electos los candidatos que reúnan tres quintas partes de la cámara, pero que en caso de no alcanzarse ese grado de acuerdo parlamentario se realizará una nueva votación en 48 horas.