La base en Líbano revisa sus dispositivos tras las explosiones y se blinda: "Viene algo gordo"

Los soldados españoles integrados en la misión de la ONU en la frontera de Líbano viven en tensión y en constante alerta la escalada de las hostilidades en los últimos días entre Israel y la milicia terrorista de Hezbolá. Y más todavía en las últimas horas. "En los últimos días van de búnker a búnker".

Quien lo relata es un mando del Ejército de Tierra en contacto con los 650 soldados españoles que en las últimas jornadas viven con el resto de sus compañeros de la Brigada Multinacional Este de UNIFIL, que España lidera con militares de nueve países distintos. "Se avecina algo gordo", señalan mandos de las Fuerzas Armadas también conocedores de primera mano de la situación.

Las tropas de esa misión de paz están atrapadas entre dos fuegos. El ataque sufrido en los últimos días por Hezbolá, según destacan los mandos militares, ha puesto en guardia una vez más a los integrantes del contingente. Hay cierta inquietud en la Base Miguel de Cervantes por la escalada.

Tras la explosión masiva en Líbano de miles de dispositivos móviles (entre ellos, walkie-talkies y teléfonos) en lo que se presupone una operación de la inteligencia israelí, también algunos de los integrantes del contingente han procedido a revisar algunos de los aparatos que se han comprado allí en los últimos años.

No se trata de aparatos sofisticados de uso militar, ya que esos se proporcionan a la misión desde fuera del territorio. Se trataría de dispositivos como teléfonos móviles convencionales o walkie-talkies que en ocasiones una compañía de infantería u otra deben utilizar para comunicaciones en B.

Según las fuentes consultadas hay cierta preocupación entre las tropas de los distintos países ante la operación llevaba a cabo hace unos días supuestamente por el Mossad que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos.

Las tensiones se habían concentrado sobre todo en la frontera entre ambos países, pero en las últimas horas el Ejército israelí ha realizado un "ataque selectivo" contra un edificio situado en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, fortaleza del grupo paramilitar Hezbolá.

Al menos 12 personas han muerto y 66 han resultado heridas durante el bombardeo en la capital libanesa, según el Ministerio de Salud del país.

Preocupación en el Gobierno

Tras este último episodio, también fuentes del Gobierno desvelan a este diario su creciente preocupación por los soldados españoles. Las tropas pasan mucho tiempo en los refugios acorazados, a salvo de los proyectiles de ambos bandos, pero la situación no hace más que agravarse.

Apuntan fuentes del Ejecutivo que el enfrentamiento se ha convertido en prácticamente un conflicto virtual, dado que el intercambio de cohetes y misiles desde los dos lados de la frontera, sobrevolando la "línea azul", está a la orden del día desde hace meses.

Por el momento, dicen desde el Gobierno, no está previsto el repliegue de las tropas, un extremo que debería consensuarse con el resto de países de la misión. Aunque en estos momentos es el general Aroldo Lázaro quien ostenta el mando como Jefe de Misión y Comandante de la fuerza en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, España no puede decidir extraer de allí a sus soldados de forma unilateral. La decisión la tomarían la ONU y afectaría a todo el contingente, y de momento eso no se ha producido.

Eso sí, las Fuerzas Armadas ya han actualizado los planes de evacuación. Cuando se retire el destacamento, la evacuación se realizará por vía marítima, ya que la milicia terrorista de Hezbolá no sólo controla el sur del país, sino que cuenta con un bastión que impide el acceso al aeropuerto de Beirut.

Este plan requerirá de apoyo por mar de las tropas de Naciones Unidas, principalmente para ayudar en el desplazamiento cuando se dé la orden de abandonar el Líbano.