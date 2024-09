Momento de "convulsión" en el Sescam por el "bloqueo" de contrataciones: la Junta lo reduce a una "supervisión"

La finalización de los contratos de verano en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y las "restricciones" que, según los sindicatos, ha impuesto la Consejería de Sanidad para "bloquear" las renovaciones o limitar nuevas incorporaciones está provocando en este mes de septiembre un "momento de convulsión" en todo el sistema sanitario de la región denunciado desde el ámbito profesional y sindical.

Aunque desde la Junta de Comunidades desmienten "absoluta y totalmente" que exista ningún "bloqueo" en las contrataciones del Sescam, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT sí dejan claro que "es innegable que existen restricciones presupuestarias" para nuevos contratos y que esta situación viene provocando problemas de personal y gestión de forma generalizada en todo el Sescam.

La mayoría de los contratos del verano finalizan el próximo 30 de septiembre y se desconoce qué puestos van a ser renovados y cuáles no. De hecho, según una circular que el Sescam envió a las gerencias antes del verano, cualquier nuevo contrato debe siempre ser aprobado por el director gerente de cada servicio, tener "confirmación de crédito" y contar finalmente con el visto bueno de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.

Mucha inquietud

Los representantes sindicales denuncian, en este sentido, la existencia de "mucha preocupación e inquietud" entre los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, con servicios que no están funcionando adecuadamente en todos los hospitales y centros sanitarios. Aseguran que la falta de personal es palpable en este sentido: denuncian que no se cubren bajas, vacantes ni permisos y que "muchos servicios" no cuentan con el número necesario de trabajadores, una apreciación que comparten los propios profesionales consultados por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Estos problemas coinciden en el tiempo con el inicio el pasado lunes del mayor concurso de traslados de la historia sanitaria de Castilla-La Mancha, con un total de 3.514 trabajadores afectados y un complejo proceso en marcha que se prolongará hasta el próximo 18 de octubre, y eso genera también problemas organizativos hasta que todo el sistema quede acoplado a esta nueva situación.

La reubicación de estos más de 3.500 empleados, según la convocatoria publicada en marzo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con todos los problemas que conlleva, provocará el despido en el Sescam de muchos interinos que actualmente ocupan esos puestos, desajustando circunstancialmente las plantillas y creando lo que los sindicatos llaman "confusión" en los diferentes servicios hasta que el sistema se estabilice.

"Todo va a peor"

Fuentes del CSIF consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM aseguran que "ya hay muchos problemas en todo el Sescam, pero la situación va a ir a peor la semana que viene cuando el 30 de septiembre finalicen el grueso de los contratos de verano". En este sentido, la presidenta de CSIF Sanidad en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha denunciado públicamente que este situación de "restrictiva política de contrataciones" está generando "graves dificultades en todas las gerencias".

De hecho, CSIF ha denunciado a través de un comunicado de prensa que "ha podido conocer que el Sescam está bloqueando todas las contrataciones por motivos de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre del presente año, dejando así sin cubrir incapacidades temporales inferiores, vacaciones o vacantes, llegando incluso a denegar permisos de trabajo aduciendo necesidades de servicio".

"El Sescam está realizando parches, alterando los cuadrantes para cubrir servicios que requieren de conocimientos específicos con personal de otras especialidades, lo que genera confusión y no sirve para garantizar una correcta asistencia sanitaria. Que no haya contrataciones tiene un efecto demoledor en el Sescam", ha dicho Ana Isabel Fernández.

"Momento de convulsión"

En este mismo sentido se ha pronunciado, en declaraciones a nuestro periódico, Fernando Peiró, responsable regional de Sanidad en UGT Castilla-La Mancha. A su juicio, existe ahora mismo un "momento de convulsión" en el Sescam al coincidir en el tiempo el concurso de traslado, que movilizará a más de 3.500 profesionales, con el fin de los contratos de verano.

Peiró ha destacado lo "positivo" y la notable importancia del concurso de traslados, que beneficiará a estos miles de trabajadores, pero no se olvida de dos cuestiones relevantes: por un lado, el despido de otros tantos interinos que serán relevados de sus puestos, y por otra parte, lo que califica como "restricciones" en los nuevos contratos que está aplicando el Sescam.

El representante de UGT deja claro que "no admitimos estas restricciones" y que el Sescam debe "movilizar crédito" desde donde sea necesario para que todas las plazas y servicios queden "cubiertas al cien por cien", sin que el concurso de traslados ni el final del verano sean ninguna excusa para recortar plantillas. "Estamos hablando de un servicio público esencial y no es admisible ninguna restricción", ha dicho Peiró.

Contratos todo el año

Desde Comisiones Obreras también han denunciado esta situación y han pedido públicamente a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha que autorice "todas las contrataciones" del Sescam, evitando la "falta de autorización administrativa" actual.

Este sindicato muestra su "preocupación" ante la "importante restricción de contrataciones por sustitución", más aún teniendo en cuenta que empieza el otoño y aumenta la presión asistencial en los servicios sanitarioss.

Chelo Cuadra, secretaria general de CCOO-Sanidad en Castilla-La Mancha, ha exigido "la garantía del mantenimiento presencial, de forma constante a lo largo de todo el año, de todos y todas las profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios” en el servicio de Sanidad regional. "Un servicio público de salud no puede depender de la falta de previsión presupuestaria", ha dicho la dirigente de CCOO.

Respuesta de Sanidad

Así las cosas, desde la Consejería de Sanidad han asegurado a este periódico que no existen tales restricciones y que se trata tan sólo de un sistema de "supervisión" necesario y lógico para llevar a cabo las contrataciones. "Es falso que se vayan a dejar de hacer sustituciones hasta el 31 de diciembre y es falso que no se vayan a seguir renovando los contratos, pero siempre con supervisión", han dicho las citadas fuentes a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

En este sentido, la Consejería asegura que "cada año hacemos instrucciones para sustituciones y contrataciones y en estas semanas hemos extremado los cuidados porque estamos inmersos en el mayor concurso de traslados de la historia de la Sanidad pública de Castilla-La Mancha, con miles de personas que adquieren un destino definitivo nuevo que concuerda con sus preferencias de conciliación". Esto, admiten en la Junta, "puede generar tensiones".

En todo caso, el director general de Recursos Humanos del Sescam Íñigo Cortázar, ha desmentido "total y absolutamente" en declaraciones a nuestro periódico que no se hagan contratos. "Seguimos contratando", asegura el director general, "y es el momento de la historia de Castilla-La Mancha en el que más profesionales y más presupuesto hay", con un gran incremento de profesionales y efectivos "a todos los niveles". "Nuestro compromiso está fuera de toda duda", ha dicho Cortázar en respuesta a los sindicatos.

Impulso sanitario

Sea como sea, la Consejería de Sanidad ha asegurado que "desde 2015, año en que comenzó la recuperación del sistema sanitario en Castilla-La Mancha, tenemos 12.000 profesionales más e invertimos 10,9 millones de euros diariamente frente a los 6 millones de euros que se invertían en 2015".

"Hemos convocado 7.000 plazas en diferentes convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo para dar estabilidad a nuestras plantillas frente a las 0 plazas que se convocaron en la etapa del PP. Y hemos desarrollado tres concursos de traslados para permitir la conciliación de nuestros profesionales. En la época del PP no se convocó ninguno", aseguran.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica, en este sentido, su buena gestión sanitaria frente a etapas anteriores y los avances conseguidos desde que en el año 2015 llegó Emiliano García-Page a la Presidencia de la Junta de Comunidades.