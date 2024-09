El PP muestra "preocupación" por la Sanidad de Castilla-La Mancha: "Las listas de espera son escandalosas"

El viceportavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha criticado que los "pésimos gestores" de la Sanidad regional están generando "graves problemas" a pacientes y profesionales.

El 'popular' ha expresado su "profunda preocupación" ante una situación que "afecta a profesionales, pacientes y usuarios de la Sanidad pública".

"En la Atención Primaria no dejan de aumentar los tiempos de espera para acudir al médico de cabecera. Es lamentable que un paciente tenga que esperar entre 10 y 12 días, originado por la falta de profesionales. Los responsables deberían empatizar también con aquellas localidades que no tienen médicos porque no se sustituyen las bajas o los permisos", ha lamentado.

Además, ha expresado que la gerencia de Urgencias y Emergencias no está mejor y "manda diariamente decenas de SMS a todos los médicos para ver quién está disponible para montarse en una ambulancia porque no tienen personal para cubrir los servicios".

Al respecto, ha citado la situación del Hospital de Talavera de la Reina, donde "un cartel informativo mostraba esta misma mañana que el Sescam había decidido prescindir de al menos 50 médicos del hospital de manera inmediata".

Listas de espera "escandalosas"

Para Moreno, los datos que se ofrecen "están manipulados y no son reales", ya que las listas de espera regionales son "escandalosas". Un total de 98.858 pacientes están esperando en la comunidad para ser atendidos, 5.000 más en lo que llevamos de año.

Además, "en la lista de espera quirúrgica, la pésima gestión tiene un reflejo directo en los datos con 37.736 pacientes esperando una operación".

"El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, no puede presumir de gestión. Hay 4.830 pacientes más esperando una operación que cuando él entró, lo que significa un 14 % más de personas en la lista en estos nueve años. Con todo lo que dicen haber invertido y haber hecho, los pacientes no lo vemos", ha criticado.

El 'popular' también ha hecho referencia a los datos concretos del Hospital Universitario de Toledo, que suman "10.113 pacientes en lista de espera para ser operados, un 27 % de la lista regional". "Ese hospital que tanto nos dijeron que iba a solucionar todos los problemas de la Sanidad en Castilla-La Mancha, que iba a contar con 28 quirófanos activos diariamente, tiene faena", ha indicado.

Por último, ha afirmado que desde el PP "seguirán velando por pacientes y profesionales ante el silencio cómplice del Gobierno de Castilla-La Mancha".

El PSOE pide que no "desprestigie la Sanidad"

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al PP que deje de intentar "confundir a la gente y desprestigiar la Sanidad de la región", ya que bajo el mandato del presidente Emiliano García-Page "se han contratado 10.000 sanitarios más".

La diputada del PSOE en la Cortes, Paloma Jiménez, también ha recordado que se han construido cinco hospitales y se ha creado la mayor oferta de empleo público de la historia. Además, ha insistido al PP de Paco Núñez en que deje de "lanzar bulos y mentir", porque "no están legitimados después de su "política de recortes cuando gobernaron".