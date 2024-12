Page señala a Sánchez por vincular a los jueces con el PP: "Es de lo más grave para un juez, supongo que tendrá pruebas"

"Cuando se materializa un comentario así, quiero pensar que está soportado con pruebas", ha dicho este jueves en Telecinco el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en relación a la vinculación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha establecido entre los jueces y el Partido Popular.

A juicio de Page, el mensaje de connivencia entre la Justicia y el PP lanzado por Sánchez "es de las cosas más graves de las que se puede acusar a un juez", de manera que "supongo que lo podrá demostrar". De lo contrario sería, en opinión del líder castellano-manchego, una "ceremonia del bulo para arriba, bulo para abajo".

García-Page emplaza así a Sánchez a demostrar sus acusaciones y poner las pruebas sobre la mesa. "Cuando se plantea que un juez esté en connivencia con una de las partes, o con agentes externos, o con todo lo que no sea su labor jurisdiccional, básicamente se le está haciendo un planteamiento de prevaricación, y es de las cosas más graves de las que se puede acusar a un juez", ha dicho el barón autonómico.

Cartas "marcadas"

Como ha informado EL ESPAÑOL, Sánchez sugirió este miércoles que el Partido Popular maneja información privilegiada en torno a las decisiones judiciales que acosan actualmente al entorno político y familiar del presidente del Gobierno.

En una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa, Sánchez aseguró que la oposición "juega con las cartas marcadas", en alusión a una supuesta connivencia con los jueces. "Eso me preocupa", añadió el presidente del Ejecutivo.

En opinión de García-Page, estas acusaciones revisten especial gravedad y requieren tener soporte en las "pruebas", y el presidente de Castilla-La Mancha espera que las tenga: "Si lo dice, entiendo que puede demostrarlo", ha dicho en el programa La Mirada Crítica. "Otra cosa es lo que uno piense o lo que uno pueda intuir, pero un comentario así requiere demostrarlo", ha insistido el líder castellano-manchego.

Emiliano García-Page reconoce preocupación en el PSOE por el 'caso Koldo-Ábalos': "Es evidente. Se entiende que los indicios que hay son graves" #LaMiradaCrítica12D https://t.co/e8ALtU5Ys2 — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) December 12, 2024

No hay maniobra

"Soy abogado y creo que cuando se plantea que un juez está en connivencia con agentes externos, en este caso con el PP, se le está acusando de prevaricación. Yo haría una afirmación así si lo pudiera demostrar. Entiendo que el presidente lo podrá demostrar e irá soportado con pruebas. Eso quiero pensar", ha dicho.

En este sentido, el presidente castellano-manchego ha dejado claro que le extraña que el poder judicial ayude al PP, como insinuó Sánchez este miércoles, y ha asegurado que él no ve "maniobra por ningún lado más allá de alguna tendencia que puede tener algún juez".

Preguntado por si cree que existe una campaña judicial contra Sánchez a través de su esposa, Begoña Gómez, el líder castellano-manchego ha apuntado que no podría entrar en un análisis de esa naturaleza "sin más información".

Hay que denunciar

"Me temo que nadie puede llegar a tener ese tipo de información porque, de lo contrario, estaría obligado, con el más mínimo indicio de tenerla, a presentar una denuncia", ha explicado García-Page.

"Yo no sé lo que pueda pensar cada juez, la ideología que pueda tener, la que pueden tener los fiscales. El problema es que cada uno tiene que cumplir con lo que la ley le dice", ha apuntado, antes de recordar que el Consejo General del Poder Judicial lo ha pactado el Gobierno con el PP.

"Me resulta todo muy raro", ha dicho el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. "Si hay una persecución, estamos hablando de delitos muy graves".

Caso Koldo

Por otro lado, sobre el caso Koldo, a raíz del cual comparece este jueves del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, García-Page ha admitido que la "preocupación" en el PSOE "debe ser importante". "Yo la tengo, desde luego, y supongo que la tiene toda la organización, aunque solo sea por la crisis reputacional y de credibilidad que supone un caso de esta naturaleza", informa Europa Press.

"Evidentemente no estamos hablando de una actuación solo particular, sino de una actuación grupal", ha destacado, recordando que ahora se está sustanciando la fase de investigación, "de manera que esto no ha hecho nada más que empezar".

En su opinión, la impresión que trasladan los medios de comunicación "es que hay materia" y por eso deduce "que el juez va a seguir, va a seguir estudiando, porque además está obligado a hacerlo en el momento que hay denuncias".

El mando a distancia

Aparte de acusar de connivencia al PP y a los jueces, Sánchez también puso sobre la mesa una posible reunión con el expresident catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Page, que siempre es crítico con la cercanía y los pactos entre el PSOE y los independentistas, ha lamentado, una vez más, que es "dramático que Puigdemont siga teniendo el mando a distancia" de la gobernabilidad.

"Me remueve mi propia cimentación ideológica. El PSOE se funda para luchar contra los privilegios de algunos. Tenemos que combatir privilegios por ideología. Además, es pactar con una organización xenófoba cuyo fin es acabar con España", ha denunciado el barón autonómico. "Me niego a bailar al ritmo que marque Puigdemont", ha zanjado.

Como ha informado EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, este miércoles Page dejó claro que "no se fía ni un pelo" del pacto de financiación autonómica firmado por el PSOE con los separatistas catalanes y, ante la Conferencia de Presidentes convocada para este viernes, aseguró que "nos nos vamos a dejar timar". Este jueves ha afirmado que en la Conferencia de Presidentes "no habrá debate, habrá intervenciones".