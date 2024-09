Nuevas Samsung Galaxy Tab S10 son oficiales para España: tablets con IA para hacernos olvidar al iPad

Hoy ha sido el día elegido por Samsung para presentar el nuevo Samsung Galaxy S24 FE, pero ese no es el único anuncio que tenía preparado. La compañía también ha revelado la nueva generación de su gama de tablets, con importantes cambios y otros aspectos más continuistas.

Tal vez la mayor novedad es lo que no hay: un modelo básico. A diferencia de otras generaciones, no existe una Samsung Galaxy Tab S10 básica y más barata; sólo hay dos modelos, la Galaxy Tab S10+ y la Galaxy Tab S10 Ultra, el modelo intermedio y el más 'premium'. Aunque no dudamos que en el futuro Samsung pueda recuperar la Tab S10 básica y lanzarla a un menor precio, la decisión de no lanzarla junto con sus 'hermanas' revela cuáles han sido las prioridades para Samsung: quitar mercado a Apple y a su iPad.

Y es que se espera que todos los modelos superen los 1.000 euros de precio, en algunas versiones con mucho margen. Eso indica que estas son unas tablets 'premium' que no reparan en gastos y que son pioneras en muchos aspectos. Por ejemplo, en el procesador usado.

En vez de usar uno de sus Exynos, o acudir a Qualcomm para usar uno de sus Snapdragon, Samsung ha optado por la tercera opción, MediaTek. Tanto la Tab S10+ como la Tab S10 Ultra usan un Dimensity 9300+, convirtiéndose en las primeras tablets 'premium' de la marca que usan estos procesadores. Aunque pueda parecer una decisión polémica, Samsung no tiene problemas en confesar que es la mejor: con el nuevo chip, la Galaxy Tab S10 Ultra obtiene una mejora de rendimiento del 18% respecto a la Galaxy Tab S9 Ultra. Una mejora del 28% en rendimiento de gráficos y una mejora del 14% en IA ejecutada de manera local son motivos de peso para tragarse el orgullo y usar este procesador.

Además, no es como si Samsung haya ido a la tienda a buscar el procesador más barato, lejos de eso. Samsung afirma que ha trabajado directamente con Mediatek para optimizar el Dimensity 9300+ a las necesidades de sus tablets, y ha desarrollado una cámara de vapor un 48% más grande para disipar el calor generado de manera eficiente. En otras palabras, es una solución muy personalizada que no debería dejar a esta tablet en evidencia frente a sus competidoras.

Las Samsung Galaxy Tab S10 tienen acceso a funciones avanzadas de Galaxy AI Samsung El Androide Libre

Como era de esperar, la IA también ha ganado mucho peso en las nuevas tablets de Samsung, que vienen de serie no sólo con las funciones originales de Galaxy AI, sino también con las novedades presentadas con los plegables Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Entre estas funciones se encuentran la posibilidad de crear imágenes por IA a partir de un boceto, algo que será especialmente útil en una tablet.

Los usuarios de las Tab S10 también tendrán acceso a un Asistente de Notas mejorado con transcripciones de voces, traducción de PDFs y opciones para resumir textos, así como una grabadora mejorada con detección automática de idioma y la traducción automática de texto en imágenes. Al venir con One UI 6.1.1. de fábrica, estas tablets pueden usar la nueva experiencia multiventana de Samsung, además del nuevo teclado de Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10+ con S Pen Samsung El Androide Libre

Hablando de teclados, al igual que en pasadas generaciones es posible comprar una funda con teclado como accesorio para convertir las S10+ y S10 Ultra en ordenadores portátiles. La novedad está en una nueva tecla para IA, que por defecto activará el asistente que tengamos habilitado, ya sea Google Gemini o Samsung Bixby. Ambas tablets vienen con el lápiz táctil S Pen en la caja.

Las Galaxy Tab S10+ y Galaxy Tab S10 Ultra tendrán un soporte mejorado de Samsung de 7 años de versiones de Android, y estarán disponibles en España a partir del 3 de octubre, probablemente con una cierta subida de precio respecto a los modelos anteriores.