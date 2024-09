¿Es tu azul mi azul?: prueba tu percepción del color con este simple test en tu móvil, no todos lo vemos igual

La importancia del color es tal que compañías como Meta invierten mucho tiempo en desarrollar nuevas propuestas para personalizar el tema del color de la propia app de chat WhatsApp. Patrick Mineault, investigador en neurociencia e inteligencia artificial, ha diseñado esta app web después de comprobar que ve el verde y el azul de una forma distinta a la de su esposa.

Y tiene una base científica debido a que los ojos tienen tres tipos de células receptoras de color llamadas conos, que son sensibles a las longitudes de onda de luz que corresponden a los tres colores primarios: rojo, verde y azul. Hay unas pequeñas diferencias en la forma en la que están distribuidos que afectan a la forma en la que una persona percibe los colores.

El color turquesa es justo el que se encuentra en la frontera entre el verde y el azul en el espectro de luz; un color intermedio que permite clasificar cómo el cerebro de cada persona interpreta esa combinación de longitudes de onda y justo el que se utiliza en este test que solicita que se categorice los colores de forma secuencial.

La app web El Androide Libre

Según se puede leer desde la app web, los colores a menudo se representan en el espacio de color HSL (tono, saturación y luminosidad). El tono 120 es verde y el tono 240 es azul. De hecho, al final del test, cuando da una puntuación y una gráfica, indica si el usuario ve el turquesa de color verde o azul. La prueba se centra entre los tonos 150 y 210 que abarcan desde los colores azul al verde.

La prueba se puede realizar desde un móvil o la pantalla de un PC o portátil. Empieza con una simple pregunta: ¿es mi azul tu azul? y el color justo de fondo. Abajo a la izquierda se encuentra la opción para seleccionar si se ve verde con "This is green", o "This is blue" para el color azul en el lado contrario.

El resultado de la app web El Androide Libre

Así se irán sucediendo varias preguntas seguidas para ir respondiendo si el color generado en pantalla es azul o verde. Justo cuando se haya terminado la prueba se ofrecerá el resultado para indicar una cifra y porcentaje, en las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre daba que el límite está en el tono 179, más azul que un 82 % de la población.

Se puede acceder a la app web desde este enlace y ha sido creada por Patrick Mineault, investigador en neurociencia e inteligencia artificial, como un proyecto para dar una respuesta a esas pequeñas discusiones que pueden surgir sobre si el turquesa se ve verde o azul.