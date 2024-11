He probado los auriculares 'gaming' ideales para los que juegan a todas las consolas: así son los Astro 50 de Logitech

En el mundillo del gaming es importante atender a todos los palos posibles. En España es posible comprar monitores brutales de hasta 57 pulgadas que te sumerjan en la partida fácilmente, y ordenadores poderosos para jugar al máximo nivel por miles de euros. Pero tampoco conviene olvidar el importante apartado del audio, y no faltan alternativas que llegan incluso a hacerte vibrar la cabeza para conseguir una mayor inmersión. Estas últimas semanas he jugado con los Astro A50 de Logitech.

Desde hace ya unos años y con la compra de Astro, fabricante de periféricos gaming por parte de Logitech, la firma ha estado lanzando una serie de periféricos bajo esta marca dedicados a diferentes sectores del gaming. Unos de los más aclamados son los auriculares dedicados a videojuegos, como los Astro A50 de 5ª generación que la empresa ha lanzado recientemente. Unos auriculares que van directos a la gama alta gracias a su etiqueta de precio de 339 euros.

Y decimos gama alta porque los Astro A50 de nueva generación buscan abarcar no solo a los más jugones, sino a todos los tipos de jugadores, ya sean de consola o de PC. La gracia de los auriculares de nueva generación de Logitech es que se pueden usar casi de forma simultánea con PC, PlayStation y Xbox, así como con audio Bluetooth. ¿Cómo? La clave está en su base de carga, que además de alimentar de energía los Astro A50 sirve como un gigantesco dongle de conexión.

Un diseño que te sorprenderá

Primero, algo de contexto. Lo más normal entre los auriculares gaming convencionales es contar con un pequeño accesorio USB que sirve básicamente como puerto de conexión inalámbrica entre el dispositivo y los auriculares. Si queremos conectar estos auriculares a una PlayStation o a un PC, es necesario conectar por USB este pequeño dongle.

En este caso, los A50 rompen completamente con esta idea, o al menos en parte. Los auriculares vienen con una base de tamaño medio con un hueco sobre el que posar los Astro A50, y que a su vez tiene hasta 4 puertos en su parte trasera, todos USB-C. Uno de ellos es para dar energía con corriente a la base; trae hasta su adaptador a la corriente, de hecho. El resto de USB-Cs sirven para conectarse a los distintos dispositivos que el usuario quiera.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Así, se conectan los USB-C a una PlayStation, a una Xbox y a un PC. ¿Para qué se hace esto? La gracia es que la base haga las veces de dongle USB, solo que en vez de conectarlo como un 'pendrive' se conecta vía USB-C. Para cambiar entre plataformas, los Astro A50 incluyen un botón de switch en la parte trasera. Un clic y se cambia entre PC, Xbox y PS. Todo esto se muestra con LEDs en la propia base, que también revela la carga de los Astro A50.

Pero no queda ahí la cosa. Además de todas las conexiones USB-C, los Astro A50 se pueden conectar vía Bluetooth a un PC, a un smartphone, a una tableta, etcétera. El objetivo de todo esto es conseguir que el jugador pueda jugar, con unos únicos auriculares, a todas las plataformas que este quiera, con un simple cambio de botón, llamado PlaySync Audio. Si bien es cierto que al principio abruma, nos parece una idea de genio.

Base de los Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Yo mismo me he visto usando varios auriculares para varias de mis plataformas. De hecho, en ocasiones me he visto cambiando el dongle USB de mis auriculares de mi PC a mi Xbox y de mi Xbox a mi PlayStation 5. No sabía que necesitaba esta función hasta que me he visto usándola. Caminar por toda la casa, tocar un botón y poder cambiar de plataforma en un santiamén. Sencillamente, me encanta.

Todo el apartado del diseño de los auriculares está pensado al dedillo, tanto que hasta llega a abrumar. Por ejemplo, el micrófono se puede subir y bajar fácilmente con un simple gesto, y la bandana superior de los auriculares se mueve a los lados ligeramente para favorecer la comodidad en la parte más alta de la cabeza. Las copas de los auriculares son magnéticas y se pueden retirar para ser limpiadas fácilmente.

Más detalles. La parte derecha integra un panel físico que da la posibilidad al usuario de equilibrar el audio del juego y el del chat de voz. Por ejemplo, si estamos jugando en PlayStation 5 a un videojuego online, tocando uno de los lados del panel se puede aumentar el volumen del propio videojuego o el de las voces de tus compañeros. A todo esto hay que sumarle que el audio está optimizado para todas las plataformas de forma independiente.

En Xbox Series S tenemos Dolby Atmos, en PS5 disponemos de Audio 3D de posicionamiento y en PC y Mac de audio hasta 24 bits y Dolby Atmos. Y sí, también funciona con Nintendo Switch, aunque en modo acoplado. En modo portátil, es necesario usar el audio Bluetooth, algo que por otro lado no es un drama. Por supuesto, los auriculares como tal están construidos de forma soberbia, y rematados con una altísima calidad.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Solo hay dos aspectos relativamente negativos que hemos tenido respecto al diseño puro y duro tienen que ver con los botones y con la curva de aprendizaje de la base. Al haber tantos botones y estar ubicados en la parte trasera, es fácil confundirse con el botón de encendido, el de PlaySync Audio y el de Bluetooth. Hubiéramos agradecido que alguno de ellos, como el de PlaySync, estuviera diferenciado con una textura distinta.

La base nos parece un acierto, pero requiere de aprendizaje. Nos gusta que los auriculares estén orientados de forma recta hacia tu cabeza, para que no tengas que girarlos al sacarlos de la base y ponértelos en la cabeza. Pero hay que estar atento para alinear correctamente los auriculares y los pines de carga. Más de una vez me he visto teniendo que ajustarlos al dejarlos con menos cariño del debido.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

¿Y qué hay de la comodidad? Logitech suele tener la voz cantante en este sentido, y los Astro A50 no son distintos; la comodidad es suprema. Dependerá obviamente de cada cabeza y de cada oreja, pero los auriculares se sienten espectaculares en la cabeza. Se sienten robustos, pero no excesivamente pesados, y la distribución de las almohadillas los hace más ajustables si cabe a la cabeza.

Las almohadillas en sí son amplias y abarcan todo el diámetro de la oreja. Esto es vital, ya que si tocaran de forma más directa las orejas, a la larga el roce podría causarnos molestias. Nada de eso. He llevado los Astro A50 por larguísimas sesiones de juego, y no he notado en absoluto incomodidad o cansancio por mi parte.

Endiabladamente rápidos

De nada sirve tener toda esta ingeniería de diseño si los auriculares funcionan mal. Afortunadamente, no nos encontramos con este caso. El hecho de que el dongle sea una base entera no limita la velocidad de estos cascos, que disfrutan del estándar Lightspeed de Logitech. Este es, sin duda alguna, una de las tecnologías inalámbricas más rápidas del mercado.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Lightspeed abre la puerta a disfrutar de un audio con una profundidad de 24 bits al instante, sin lag, sin ralentizaciones. El tiempo de respuesta entre el audio del juego y lo que recibo es básicamente instantáneo. Lo mismo ocurre con mi voz; el micrófono de 48 kHz transmite la voz al momento a mis compañeros. Es difícil explicarlo, pero los auriculares se sienten rapidísimos en este apartado. Además, no he perdido la conexión nunca, incluso habiéndome ido a otras partes de la casa para probar su rango de 12 metros.

Por otro lado está el audio, el talón de Aquiles de esta clase de auriculares. Logitech asegura que los Astro A50 disfrutan de unos controladores de grafeno Pro-G integrados de 40 milímetros que en PC otorga un audio de hasta 24 bits de profundidad, con una respuesta de frecuencia de hasta 20.000 Hz y compatibles con Dolby Atmos y Windows Sonic Audio. En consola, el audio puede llegar hasta los 16 bits y 48 kHz.

En cuanto a sonido puro, nos encontramos con un muy buen resultado, pero no perfecto. Las prestaciones gaming de los Astro A50 son brutales. El audio de posicionamiento con Dolby Atmos funciona extremadamente bien, hasta el punto de que he podido detectar sonidos de enemigos en puntos espaciales que hasta ahora no podía captar. Lo mismo ocurre con la claridad de los sonidos, que también está perfectamente rematada.

Si bien la profundidad del audio es excelente, los auriculares sufren un poco en las frecuencias bajas. Las medias y altas, que están reservadas para la voz y los sonidos más estridentes, están ejecutadas de forma perfecta pero en ocasiones he echado en falta un poco más de bajos. Se puede solucionar, eso sí, ya que los auriculares se pueden regular con un ecualizador integrado en la app Logitech G Hub.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Quitando ese detalle, los Astro A50 están por encima de la media en lo que a audio refiere. La claridad es excelente y la amplitud del propio sonido abarca toda la oreja, lo cual nos gusta muchísimo. Los auriculares ganan mucho si se escucha audio en alta calidad sin compresión. Están lejos de ser los mejores del mercado si los comparamos con equipos de audio para audiófilos, pero sobresale mucho en el terreno de los auriculares para gaming.

Sin embargo, lo que sí nos ha gustado mucho es su micrófono. Definido, alto, claro y contundente. Todos los amigos con los que he jugado me lo han comentado al menos una vez en las sesiones de juego. Se escucha muy, pero que muy bien, pese a que por el propio diseño de los Astro este se encuentra alejado de la boca.

Por último, tenemos que hablar de la batería. Dependiendo de los niveles de volumen que manejemos, los Astro A50 podrán alcanzar las 24 horas de reproducción. Me ha costado bastante agotar la batería de los cascos, y rara vez he jugado tanto que los he bajado por debajo del 50%. El propio hecho de tener una base hace que la batería sea a efectos prácticos infinita, ya que al no usarlos se dejan en la base, y esta los carga.

¿Me los compro?

No es un misterio que 339 euros para unos cascos gaming es un precio a considerar. Sin embargo, la idea detrás de este modelo es sencilla: adiós a todo tipo de cables, adiós al tener que cambiar el dongle USB de una plataforma a otra. Que los usuarios como un servidor, que disfrutan de todas las plataformas, tengan un único equipo de audio. Unos auriculares para dominarlos a todos.

Astro A50 de Logitech. Manuel Fernández Omicrono

Si ese es tu caso, es un hecho: hay muy pocas opciones mejores en el mercado, y algunas de estas se encuentran en el propio catálogo de Logitech, con versiones superiores como los Astro A50 X. El entusiasta jugador se encontrará una experiencia inmejorable con estos auriculares, y tendrá en sus manos unos auriculares comodísimos y potentes que les durarán años.