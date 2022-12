Un mes con los nuevos auriculares gaming de HyperX: sonido impecable y una batería (casi) infinita

Soy, como muchos en España, un gran aficionado a los videojuegos. Y hace años que dejé atrás los cables en el mundo del gaming. Me he adentrado de lleno en el terreno inalámbrico, y da la casualidad de que, además, soy un gran entusiasta de los auriculares. Debido a mis sesiones de juego y a mi uso de ordenador, necesito unos dispositivos que más que yo adaptarme a ellos, ellos deban seguir mi ritmo. Una ardua promesa que pretenden cumplir los HyperX Cloud Alpha Wireless, uno de los últimos auriculares gaming de la firma.

Soy muy crítico con el marketing dentro de la tecnología para jugar a videojuegos. Por eso, miré con escepticismo algunas de las brutales características que estos HyperX Cloud Alpha Wireless proclama tener, como su duración de 300 horas de juego. No es para menos, ya que hablamos de unos auriculares que se pueden encontrar por 229 euros en España.

Por supuesto, no es ni muchísimo menos la única función destacable de estos Cloud Alpha; audio espacial DTS Headphone X, controladores de doble cámara y una abultada lista de características acordes al precio que se piden por estos auriculares. ¿Ha conseguido aguantar mi trote?

Premium en todos los sentidos

Uno de los puntos más importantes para mí en lo referente a auriculares gaming es la construcción y el acabado. Son auriculares que voy a usar durante jornadas maratonianas de juego y consumo multimedia, y soy una persona que se tira muchas horas delante de la pantalla. En este sentido, HyperX ha hecho un trabajo soberbio, y ha dotado a estos Cloud Alpha Wireless de una construcción exquisita y premium.

Nos quitamos de encima detalles que a mi parecer suelen molestar más que aportar, como el RGB o diseños agresivos. Nada de esto; los HyperX Cloud Alpha Wireles, dentro de su llamativa paleta de colores, son tremendamente sobrios pero elegantes. Y sí, se sienten robustos, bien rematados y caros en las manos.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Ponerte estos auriculares en la cabeza es todo un placer. La estructura que rodea a los auriculares laterales de aluminio da una sensación de robustez brutal, y el plástico del cuerpo y la banda superior es de altísima calidad. Solo con tocarlos durante un par de minutos y notarlos en la cabeza te das cuenta de que HyperX ha dedicado un gran trabajo y mimo a la hora de construir y diseñar estos dispositivos, y es algo que agradecerán incluso los más hardcore.

Agradezco enormemente que no tengan luces RGB ni un diseño especialmente agresivo. Por supuesto, siguen siendo auriculares gaming pero no estrafalarios. El aspecto más llamativo a nivel de estética está en el rojo de las abrazaderas de metal de los laterales, y hasta en ese punto creo que lo han hecho bien.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Lo más destacable es que son tremendamente cómodos. Cuenta con una bandana superior de cuero suave y que no aprieta, y con unos deslizadores para regularla. Las copas de los auriculares abarcan todo tu oído, pero dejando espacio para que no toquen el driver interior, y el cuero que las recubre es cómodo y no pega calor. Puedes llevar estos auriculares durante bastantes horas sin notar presión o agobio. Normal, ya que vas a jugar con ellos muchas horas.

En este apartado, HyperX ha querido priorizar la usabilidad antes que el diseño, sin perder identidad propia. Destacarán lo suficiente en tu escritorio sin hacerte parecer hortera. Ojalá esta sea la línea de diseño y construcción a imitar por parte de otros fabricantes.

Promesas cumplidas

Uno de los grandes titulares de estos HyperX Cloud Alpha Wireless es su prometida duración de hasta 300 horas. Teniendo en cuenta que la industria suele manejar entre las 30 y 50 horas de uso, esta es una cifra que sorprende hasta a los menos entendidos. Por supuesto, he decidido probarlo apartando el resto de mi colección de auriculares para usar única y exclusivamente estos HyperX en sustitución.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Hablamos de que 300 horas son, teóricamente, 12 días y medio con un 50% de volumen. Y aunque no hemos contabilizado exactamente los días y las horas de uso, hemos de decir que HyperX no defrauda. Y es que, sin discusión, estamos ante una de las mejores autonomías vistas en unos auriculares gaming hasta el momento.

Un ejemplo. Cargué los auriculares (que por cierto, tienen entrada USB-C) al completo, y los usé durante una semana de corrido, con volúmenes que comprendían entre el 40 y el 70%. Aguanté un total de 9 días sin tener que pasar por cargarlo, más de una semana. Sin usar, y manteniendo su última carga, estos HyperX han llegado a durar más de dos semanas con usos intermitentes. A fecha de escrito este artículo, ha pasado más de una semana y media y aún no los he tenido que cargar. Si la autonomía es importante para ti, no lo dudes: los HyperX Cloud Alpha Wireless son la mejor opción.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Pero ¿qué hay en el resto de apartados? Estamos ante unos auriculares inalámbricos que usan la tecnología de 2,4 GHz para funcionar con un dongle USB aparte. El micrófono es removible y se conecta vía jack de 3,5 milímetros (que incluye un filtro para el propio micrófono).

En cuanto a sonido, monta un driver de 50 milímetros, con una frecuencia de respuesta desde los 15 Hz hasta los 21 KHz, además de un sistema de controlador de doble cámara para separar los bajos y ajustar las frecuencias bajas y medias.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Integra ciertas tecnologías clave, como el audio espacial DTS Headphone X para audio espacial y virtual en 3D y controles multimedia integrados para silenciar el micrófono y regular el volumen. Todo ello gestionado a través del software NGENUITY de HyperX, disponible para Windows.

Los HyperX Cloud Alpha Wireless cumplen sobradamente tanto en el terreno del audio puro como en el del gaming. La tecnología de controladores de doble cámara funciona, ya que se nota una clara separación entre las frecuencias medias, bajas y altas, y el audio se escucha alto y cristalino. La calibración por defecto (que lógicamente se puede modificar) hace que las frecuencias altas tengan mucha presencia, por lo que el audio en juegos online se nota detallado y bien diferenciado.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

La ventaja de esto es que las voces escuchadas a través de estos HyperX son muy claras, diferenciándose claramente de los sonidos más propios del videojuego al que estás jugando. Si bien esto puede afectar al rendimiento a la hora de escuchar cierto tipo de música con mucho grave, se puede modificar con la aplicación y con su ecualizador. Por el resto, son perfectos para escuchar música y contenido en alta calidad.

El punto más flojo en este sentido está en el audio espacial DTS, que como suele ocurrir, puede llegar a molestar más que aportar. Afecta a la calidad del audio y, aunque tiene un efecto tangible en las partidas, no todos los juegos tienen un apartado sonoro que aproveche esta función. Por otro lado, reduce el volumen general del resto de sonidos que se emiten en los auriculares. Solo recomendamos usar esta función en juegos altamente competitivos.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Finalizamos con el micrófono, que es completamente moldeable y ajustable. El hecho de que se pueda retirar es un gran añadido para no tenerlo todo el rato pegado a la boca, y recoge muy bien la voz, además de transmitirla con buena calidad. Usar estos cascos te garantiza que tus amigos te digan que se te escucha especialmente bien a la hora de jugar.

¿Me los compro?

Con alternativas tan baratas en el mercado de la mano de otros fabricantes, es normal que la etiqueta de precio de 229 euros en España pueda asustar. Pero recordemos que los HyperX Cloud Alpha Wireless están pensados para quellos que no quieren escatimar en gastos, y que quieren la mayor calidad. Y no saldrán decepcionados.

HyperX Cloud Alpha Wireless. Manuel Fernández Omicrono

Así lo garantizan su gran autonomía, su alta calidad de sonido y su brutal construcción, entre otros detalles a destacar. Si tu bolsillo se puede permitir el desembolso, deberías tener en cuenta estos auriculares; no te decepcionarán en absoluto.

