He probado los auriculares que hacen vibrar tu cabeza con música y videojuegos: la inmersión es total

Una de las sensaciones que más se busca en los videojuegos es la inmersión total en la partida. Que la experiencia sea lo más realista posible. Ése es en parte el éxito de la chaqueta malagueña con la que sientes en el pecho los balazos de videojuegos o el empuje que se está teniendo hacia las experiencias en entornos virtuales. Sin embargo, hay un sentido que destaca por encima de los demás para aislarte de todo y transportarse a lo que se está jugando: el oído.

Hay pocas cosas que generen una inmersión mayor que colocarse unos auriculares, una buena calibración, reproducción de alta fidelidad y un aislamiento externo para pasar a olvidarnos de todo lo demás. Sin embargo, Razer ha ido un paso más allá con los Kaira Pro: los auriculares vibran para sentir que estamos verdaderamente dentro de la partida.

Los Kaira Pro (219,99 euros) han sido diseñados para jugarse en PlayStation 4 y 5, PC o móvil, que es donde se le podrá sacar verdadero jugo. Sin embargo, la sensación de vibración es tan adictiva, está tan bien calibrada con la música que permite aislarse tanto que los he acabado usando para concentrame mientras trabajo. De C. Tangana a Nicholas Britell pasando por The Weeknd o las cornetas y tambores del Cautivo, da igual a qué tipo de contenido se enfrenten, te puedes sentir en pleno Carpena Sin cantar ni afinar tour o en Vendeja detrás del Chiquito. La inmersión es total.

Lo mejor de dos mundos

Para comprender por qué los Kaira Pro son un producto tan redondo hay que echar la vista atrás al catálogo de Razer y, como habitualmente, la compañía de la triple serpiente pisa sobre seguro. La vibración háptica en unos auriculares para teletransportarnos a una partida no es una tecnología nueva de la empresa, pudimos probarla en los Nari Ultimate.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

Asimismo, la tecnología para conectarse a varios equipos de forma inalámbrica también la vimos en los Barracuda X, con lo que para comprender qué son estos Kaira Pro lo mejor es pensar en un dispositivo que coge lo mejor de ambos modelos para tener unos auriculares premium con los que jugar y escuchar música es una experiencia de alto nivel.

La tecnología háptica que hace vibrar los auriculares se denomina Hypersense y reacciona principalmente a sonidos bajos y profundos dándole una mayor intensidad. Explosiones, disparos o la ovación del estadio cuando marcas un gol en Fifa. Todo el contenido se adapta a este sistema, en gran parte gracias a que el procesamiento es en tiempo real en los propios auriculares, no necesita integración ni software adicional y funciona en diferentes plataformas.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

Para lograrlo, los Kaira Pro cuentan con procesamiento de la señal digital inteligente en un amplio rango de frecuencia (de 20-200 Hz) que se traduce ofrece una sensación natural y realista en el contenido. Más allá de la inmersión, esta vibración es un valor añadido en los shooter pues permite detectar antes de dónde viene un disparo o los pasos de otro jugador. De hecho, en el ecualizador de la aplicación cuenta con una preprogramación FPS que intensifica dichos pasos.



Vale vibran, ¿pero cómo suenan? Pues realmente bien. Pese a que la vibración apoye los bajos, no descuida en absoluto el rendimiento de agudos y medios, que cuentan con un buen desempeño y óptima fidelidad. Para lograrlo, cuentan con unos diafragmas de titano de 50 mm e imanes de neodimio con un diseño propio denominado Triforce.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

Esta combinación se traduce en la sintonizar y reproducción de agudos, medios y graves de forma independiente para generar un sonido de rango completo nítido para una inmersión en el juego más profunda.

Para jugar horas

Más allá de la distribución interna, los Kaira Pro aventajan a otros auriculares gaming en el diseño externo. Son refinados, se integran con la estética que Sony ha llevado a PlayStation 5 pero también son cómodos, mucho. Están pensados para llevar horas con comodidad. Lo hacen gracias a unas almohadillas ovaladas de generosas dimensiones (45 mm x 65 mm de ancho por alto) con una cobertura total de la oreja con tejido refrigerante y piel sintética afelpada.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

En la parte exterior de los auriculares dispone del logotipo de la empresa con la tecnología Razer Chroma —que puede gestionar colores y movimientos desde la app del móvil—, así como botones en la parte inferior para alternar en el sistema de vibración, el ecualizador o el volumen de audio o micrófono.

Disponen de una autonomía de unas 11 horas si tenemos activada la tecnología Hypersense, así como la iluminación, y hasta 50 horas de autonomía sin estas funciones habilitadas. En cualquier caso, la ambición de Razer es que estos Kaira Pro se usen a todas horas y con todos los dispositivos disponibles cristaliza en dos detalles: conectividad y micrófono desmontable.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

A diferencia de los Barracuda X, los Kaira Pro cuentan tanto con conexión de latencia ultrabaja a 2,4 GHz como bluetooth con unos 10 metros de rango. Con lo que no sólo es compatible con el sistema de vinculación inalámbrica que se conecta a través de USB (USB-C y con adaptador a USB-A) a consola, PC, smartphone o tablet, sino también a cualquier equipo que disponga de bluetooth, disparándose así su uso. Esto permite estar jugando y, si nos llaman al teléfono, conectarse al momento al móvil para gestionarla.

Por otro lado, buscando la versatilidad cuentan con un sistema de micrófono desmontable. El planteamiento es claro: que se usen más allá de las partidas cooperativas con lo que es interesante que el micrófono se pueda quitar directamente cuando vamos a ir en metro o los vamos a usar en la oficina.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

Desde la aplicación se puede consultar el nivel de carga, ajustar el ecualizador en alguno de los sistemas predeterminados o bien personalizar el propio, establecer conexión rápida a través de bluetooth así como disponer de la funcionalidad 'No molestar' cuando estamos jugando en 2,4 Ghz.

Eso sí, los Kaira Pro no son perfectos y se echan de menos dos funcionalidades que sí se pueden encontrar en otros auriculares en este rango de precio, aunque no tanto en el sector gaming. Por un lado la detección cuando están puestos en la oreja para parar la reproducción de contenido si nos los quitamos de la cabeza, así como tampoco cuentan con cancelación activa de ruido, como sí tienen los Razer Opus.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

¿Me lo compro?

Los Kaira Pro son unos auriculares pensados para jugar. Son versátiles y con ellos podemos sumergirnos en música, películas o series, pero su ADN está volcado al gaming. Con eso en mente hay que tener en cuenta además que su principal reclamo es su sistema de vibración háptica. Una funcionalidad que, aunque permite sumergirse como nunca en las partidas o música, no es para todo el mundo.

En mi caso el sistema Hypersense es un acierto absoluto por parte de la compañía. No sólo suma para llevar a otro nivel las partidas en shooters, juegos de acción e incluso simuladores, sino que permite zambullirse en la música y sentirse un compañero de Marius Pontmercy en plena barricada.

Razer Kaira Pro C.F.Q. Omicrono

Los 219,99 euros son el otro impedimento que pueden encontrar para la compra, sin embargo, dejan claro que son un producto premium, orientando a los gamers que —de verdad— quieren llevar su experiencia a otro nivel y se han decidido por incorporar en su setup unos auriculares como ningún otro.

